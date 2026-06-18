Κατάρ: Η συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν αποτελεί βάση για το επόμενο στάδιο των διαπραγματεύσεων
ΚΟΣΜΟΣ
Κατάρ Ιράν ΗΠΑ Συμφωνία

Κατάρ: Η συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν αποτελεί βάση για το επόμενο στάδιο των διαπραγματεύσεων

Η τοποθέτηση της Ντόχα έρχεται λίγες ώρες πριν από τις τεχνικές συνομιλίες που έχουν προγραμματιστεί να διεξαχθούν αύριο στην Ελβετία

Κατάρ: Η συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν αποτελεί βάση για το επόμενο στάδιο των διαπραγματεύσεων
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Η κυβέρνηση του Κατάρ χαρακτήρισε τη συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν ως ένα σημαντικό βήμα για την περαιτέρω πρόοδο των διπλωματικών επαφών, ενόψει του επόμενου γύρου διαπραγματεύσεων που αναμένεται να πραγματοποιηθεί στην Ελβετία.

Σε ανακοίνωσή του, το υπουργείο Εξωτερικών του εμιράτου ανέφερε ότι η συμφωνία «αποτελεί μια ισχυρή βάση για τη μετάβαση στο επόμενο στάδιο των διαπραγματεύσεων μεταξύ της αμερικανικής και της ιρανικής πλευράς».

Η τοποθέτηση της Ντόχα έρχεται λίγες ώρες πριν από τις τεχνικές συνομιλίες που έχουν προγραμματιστεί να διεξαχθούν αύριο στην Ελβετία.

Σημειώνεται ότι το Κατάρ είχε αναλάβει σημαντικό διαμεσολαβητικό ρόλο στις επαφές μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης.
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