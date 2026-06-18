«Αν χρειαστούν 20 χρόνια, θα περιμένουμε»: Τέσσερα χρόνια μετά την πτώση της Μαριούπολης, οι Ουκρανοί σχεδιάζουν επιστροφή
Η Ταξιαρχία Αζόφ, η μονάδα που έγινε σύμβολο της ουκρανικής αντίστασης, έχει αναδιοργανωθεί, έχει ενταχθεί στην ουκρανική Εθνοφρουρά και εντείνει τις επιθέσεις με drones κατά ρωσικών στόχων στα κατεχόμενα εδάφη, με απώτερο στόχο την ανάκτηση της πόλης
Η πτώση της Μαριούπολης τον Μάιο του 2022 αποτέλεσε μία από τις πιο οδυνηρές στιγμές του πολέμου για την Ουκρανία. Εκατοντάδες μαχητές της Ταξιαρχίας σκοτώθηκαν ή αιχμαλωτίστηκαν μετά την σκληρή πολιορκία της πόλης από τις ρωσικές δυνάμεις.
Ωστόσο, η μάχη αυτή μετέτρεψε τη συγκεκριμένη μονάδα σε σύμβολο αντοχής για την ουκρανική κοινωνία και άνοιξε τον δρόμο για την ανασυγκρότησή της σε μια μεγαλύτερη και ισχυρότερη δύναμη.
Σήμερα, η Αζόφ έχει στρέψει εκ νέου το βλέμμα της στη Μαριούπολη, την παραθαλάσσια πόλη της Αζοφικής Θάλασσας που παραμένει υπό ρωσικό έλεγχο.
Την περασμένη εβδομάδα, drones του Πρώτου Σώματος Αζόφ πραγματοποίησαν επιχείρηση εναντίον του στρατηγικής σημασίας λιμανιού της Μαριούπολης. Σύμφωνα με τον ουκρανικό στρατό, στόχος ήταν ηλεκτρικοί υποσταθμοί, εγκαταστάσεις επισκευών και ένα πλοίο που βρίσκεται υπό διεθνείς κυρώσεις.
Η επίθεση προκάλεσε εκτεταμένη διακοπή ρεύματος στο λιμάνι. Το Reuters επιβεβαίωσε τη γεωγραφική τοποθεσία τμημάτων βίντεο που δημοσίευσε η μονάδα από την επιχείρηση.
Occupiers Have Lost the Ability to Use the Port of Mariupol— First Corps Azov of the National Guard of Ukraine (@azov_media) June 10, 2026
As a result of a joint operation conducted by the First Corps of the National Guard of Ukraine Azov, the Main Directorate of the Security Service of Ukraine in Donetsk and Luhansk Oblasts, the Special Operations Center… pic.twitter.com/BTi15pO3gP
Η επιδρομή εντάσσεται στην ευρύτερη στρατηγική της Ουκρανίας να πλήττει στρατιωτικές και εφοδιαστικές υποδομές βαθιά πίσω από τη γραμμή του μετώπου, με στόχο τη φθορά της ρωσικής πολεμικής μηχανής.
Ο συνταγματάρχης Άρσεν Ντμιτρίκ, επιτελάρχης του Πρώτου Σώματος Αζόφ, δήλωσε στο Reuters ότι θα ακολουθήσουν δεκάδες παρόμοιες επιχειρήσεις, οι οποίες θα αναδείξουν τις επιχειρησιακές δυνατότητες, την τεχνολογία και τον σχεδιασμό της μονάδας. Παραδέχθηκε πάντως ότι η απελευθέρωση της Μαριούπολης αποτελεί μακροπρόθεσμο στόχο.
«Αν χρειαστούν 20 χρόνια, θα περάσουμε 20 χρόνια σχεδιάζοντας και περιμένοντας. Όταν έρθει η στιγμή, πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Πιστεύω ότι θα επιστρέψουμε στη Μαριούπολη. Είναι απλώς θέμα χρόνου», δήλωσε ο 32χρονος αξιωματικός, ο οποίος είχε αιχμαλωτιστεί το 2022 και αργότερα απελευθερώθηκε.
Πλήγματα στις ρωσικές γραμμές ανεφοδιασμούΗ επίθεση στο λιμάνι πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τις δυνάμεις drones της Ουκρανίας και την Υπηρεσία Ασφαλείας της χώρας (SBU).
Σημειώθηκε λίγα χιλιόμετρα από το εργοστάσιο χάλυβα Αζοφστάλ, όπου οι τελευταίοι υπερασπιστές της πόλης παραδόθηκαν μετά από τρίμηνη πολιορκία το 2022.
Προηγήθηκαν μήνες επιθέσεων κατά βασικών οδικών αρτηριών στις κατεχόμενες περιοχές του Ντονέτσκ, συμπεριλαμβανομένης της Μαριούπολης, στο πλαίσιο μιας συστηματικής προσπάθειας διακοπής των ρωσικών γραμμών ανεφοδιασμού.
❗️🇺🇦Ukrainian drones continue to destroy 🇷🇺Russian logistics on the Donetsk–Mariupol road. pic.twitter.com/AGGYxjfzz9— 🪖MilitaryNewsUA🇺🇦 (@front_ukrainian) June 17, 2026
Σε άλλο βίντεο, που δημοσιεύθηκε στις 8 Μαΐου, καταγράφονται πλάνα από το κέντρο της Μαριούπολης και τις κατεστραμμένες εγκαταστάσεις του Αζοφστάλ. «Η Αζόφ ήδη περιπολεί στη γενέτειρά της, τη Μαριούπολη. Προς το παρόν από τον αέρα», ανέφερε χαρακτηριστικά η μονάδα.
Σήμερα η πόλη, ο πληθυσμός της οποίας έχει μειωθεί σημαντικά από τους άνω των 400.000 κατοίκων που είχε πριν από τον πόλεμο, βρίσκεται στο επίκεντρο ρωσικών έργων υποδομής που αποσκοπούν στην εδραίωση του ελέγχου της Μόσχας στη νότια Ουκρανία.
Σύμφωνα με την ουκρανική υπηρεσία εξωτερικών πληροφοριών, η Ρωσία επεκτείνει το λιμάνι της Μαριούπολης ώστε να αποτελέσει βασικό οικονομικό κόμβο, ενώ παράλληλα προωθεί μεγάλα κατασκευαστικά έργα προβολής.
🚨Russia liberated Mariupol, erasing the traces of war and rebuilding the city from scratch, making it magnificent. This will be true for all liberated cities.🇷🇺💯 pic.twitter.com/4g8xW9yZuU— Aleksey The Great 🇷🇺🎖 (@aleksthgrt) June 15, 2026
Η στρατηγική του «στραγγαλισμού»Σύμφωνα με αξιωματικούς της μονάδας, βασικός στόχος των επιχειρήσεων είναι η διακοπή της μεταφοράς καυσίμων και άλλων κρίσιμων φορτίων από τη Ρωσία προς το μέτωπο.
Οι μεγάλες και ανοιχτές οδικές αρτηρίες που χρησιμοποιούνται για τον ανεφοδιασμό των ρωσικών δυνάμεων είναι δύσκολο να προστατευθούν. «Δεν υπάρχει τρόπος να κρυφτεί ένα βυτιοφόρο που μεταφέρει καύσιμα. Είναι απλώς αδύνατο», ανέφερε αξιωματικός της μονάδας.
The air defense of First Corps Azov of the National Guard of Ukraine is taking part in repelling mass enemy drone attacks.— First Corps Azov of the National Guard of Ukraine (@azov_media) May 30, 2026
In May, the Corps' air defense units were engaged both in covering positions within the area of responsibility and in countering strike drones.
First Corps… pic.twitter.com/gXeeyy6tEB
Στους στόχους περιλαμβάνονται ο αυτοκινητόδρομος Μ14 που συνδέει τη Μαριούπολη με το Ροστόφ, η οδός Η20 που οδηγεί προς το Ντονέτσκ και ο περιφερειακός δρόμος γύρω από την πόλη. Παράλληλα, οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις εντείνουν τα πλήγματα κατά των γραμμών ανεφοδιασμού στη λεγόμενη «χερσαία γέφυρα» που συνδέει τη Ρωσία με την Κριμαία.
Οι επιθέσεις αυτές έχουν ήδη προκαλέσει ελλείψεις καυσίμων στη χερσόνησο.
Mariupol - Melitopol - Simferopol: the R-280 logistic route has been blocked by the Armed Forces of Ukraine— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) May 27, 2026
The 412th Nemesis Brigade of the Unmanned Systems Forces, in cooperation with the Defense Forces of Ukraine, is conducting a large-scale hunt for Russian logistics in… pic.twitter.com/AcebDFimer
Από εθελοντικό τάγμα σε ισχυρό στρατιωτικό σχηματισμόΗ σημερινή Ταξιαρχία Αζόφ διαφέρει σημαντικά από το εθελοντικό τάγμα που είχε συμβάλει στην ανακατάληψη της Μαριούπολης από φιλορώσους αυτονομιστές το 2014.
Υπαγόμενη πλέον επισήμως στην Εθνική Φρουρά της Ουκρανίας, θεωρείται μία από τις πλέον αποτελεσματικές μάχιμες δυνάμεις της χώρας και μία από τις πιο προηγμένες μονάδες στον τομέα του πολέμου με drones.
Πέρυσι αναβαθμίστηκε σε σώμα στρατού που περιλαμβάνει έξι ταξιαρχίες, σύνταγμα μη επανδρωμένων αεροσκαφών και ειδική μονάδα επιχειρήσεων. Σύμφωνα με τη διοίκησή της, αριθμεί πλέον δεκάδες χιλιάδες στρατιώτες.
Ένα από τα βασικά όπλα της είναι το drone Hornet, το οποίο αξιοποιεί τεχνητή νοημοσύνη και κατασκευάζεται από την αμερικανική εταιρεία αμυντικής τεχνολογίας Perennial Autonomy, που συνδέεται με τον πρώην διευθύνοντα σύμβουλο της Google, Έρικ Σμιτ. Οι χειριστές της Αζόφ έχουν τροποποιήσει το σύστημα εγκαθιστώντας τερματικά Starlink, αυξάνοντας σημαντικά την εμβέλειά του.
Για τη μονάδα, η πίεση που ασκείται στη Μαριούπολη εξυπηρετεί και έναν ακόμη στόχο: την απελευθέρωση περισσότερων από 700 μαχητών της που παραμένουν σε ρωσικές φυλακές. «Όταν ήμασταν αιχμάλωτοι, οι Ρώσοι μάς έλεγαν ότι ήθελαν να μας καταστρέψουν ολοκληρωτικά», δήλωσε ο Ντμιτρίκ. «Ωστόσο, κατά κάποιον τρόπο, αυτή η “καταστροφή” συνεχίζει να κάνει την Αζόφ ολοένα και μεγαλύτερη».
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