«Αν χρειαστούν 20 χρόνια, θα περιμένουμε»: Τέσσερα χρόνια μετά την πτώση της Μαριούπολης, οι Ουκρανοί σχεδιάζουν επιστροφή

Η Ταξιαρχία Αζόφ, η μονάδα που έγινε σύμβολο της ουκρανικής αντίστασης, έχει αναδιοργανωθεί, έχει ενταχθεί στην ουκρανική Εθνοφρουρά και εντείνει τις επιθέσεις με drones κατά ρωσικών στόχων στα κατεχόμενα εδάφη, με απώτερο στόχο την ανάκτηση της πόλης

Αζόφ δηλώνει ότι παραμένει προσηλωμένη στον στόχο της επιστροφής στην πόλη που θεωρεί πατρίδα της. Η μονάδα, η οποία ανασυγκροτήθηκε και ενισχύθηκε σημαντικά μετά την ήττα του 2022, συμμετέχει πλέον ενεργά στις ουκρανικές επιχειρήσεις βαθιά πίσω από τις ρωσικές γραμμές, πλήττοντας υποδομές και γραμμές ανεφοδιασμού στα κατεχόμενα εδάφη.



Η πτώση της Μαριούπολης τον Μάιο του 2022 αποτέλεσε μία από τις πιο οδυνηρές στιγμές του πολέμου για την Ουκρανία. Εκατοντάδες μαχητές της Ταξιαρχίας σκοτώθηκαν ή αιχμαλωτίστηκαν μετά την σκληρή πολιορκία της πόλης από τις ρωσικές δυνάμεις.







Σήμερα, η Αζόφ έχει στρέψει εκ νέου το βλέμμα της στη Μαριούπολη, την παραθαλάσσια πόλη της Αζοφικής Θάλασσας που παραμένει υπό ρωσικό έλεγχο.



Την περασμένη εβδομάδα, drones του Πρώτου Σώματος Αζόφ πραγματοποίησαν επιχείρηση εναντίον του στρατηγικής σημασίας λιμανιού της Μαριούπολης. Σύμφωνα με τον ουκρανικό στρατό, στόχος ήταν ηλεκτρικοί υποσταθμοί, εγκαταστάσεις επισκευών και ένα πλοίο που βρίσκεται υπό διεθνείς κυρώσεις.



Η επίθεση προκάλεσε εκτεταμένη διακοπή ρεύματος στο λιμάνι. Το Reuters επιβεβαίωσε τη γεωγραφική τοποθεσία τμημάτων βίντεο που δημοσίευσε η μονάδα από την επιχείρηση.







Η επιδρομή εντάσσεται στην ευρύτερη στρατηγική της



Κλείσιμο Άρσεν Ντμιτρίκ, επιτελάρχης του Πρώτου Σώματος Αζόφ, δήλωσε στο Reuters ότι θα ακολουθήσουν δεκάδες παρόμοιες επιχειρήσεις, οι οποίες θα αναδείξουν τις επιχειρησιακές δυνατότητες, την τεχνολογία και τον σχεδιασμό της μονάδας. Παραδέχθηκε πάντως ότι η απελευθέρωση της Μαριούπολης αποτελεί μακροπρόθεσμο στόχο.



«Αν χρειαστούν 20 χρόνια, θα περάσουμε 20 χρόνια σχεδιάζοντας και περιμένοντας. Όταν έρθει η στιγμή, πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Πιστεύω ότι θα επιστρέψουμε στη Μαριούπολη. Είναι απλώς θέμα χρόνου», δήλωσε ο 32χρονος αξιωματικός, ο οποίος είχε αιχμαλωτιστεί το 2022 και αργότερα απελευθερώθηκε.



Πλήγματα στις ρωσικές γραμμές ανεφοδιασμού Η επίθεση στο λιμάνι πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τις δυνάμεις drones της Ουκρανίας και την Υπηρεσία Ασφαλείας της χώρας (SBU).



Σημειώθηκε λίγα χιλιόμετρα από το εργοστάσιο χάλυβα Αζοφστάλ, όπου οι τελευταίοι υπερασπιστές της πόλης παραδόθηκαν μετά από τρίμηνη πολιορκία το 2022.



Προηγήθηκαν μήνες επιθέσεων κατά βασικών οδικών αρτηριών στις κατεχόμενες περιοχές του Ντονέτσκ, συμπεριλαμβανομένης της Μαριούπολης, στο πλαίσιο μιας συστηματικής προσπάθειας διακοπής των ρωσικών γραμμών ανεφοδιασμού.



Τέσσερα χρόνια μετά την παράδοση της τελευταίας ουκρανικής εστίας αντίστασης στη Μαριούπολη , η Ταξιαρχίαδηλώνει ότι παραμένει προσηλωμένη στον στόχο της επιστροφής στην πόλη που θεωρεί πατρίδα της. Η μονάδα, η οποία ανασυγκροτήθηκε και ενισχύθηκε σημαντικά μετά την ήττα του 2022, συμμετέχει πλέον ενεργά στις ουκρανικές επιχειρήσεις βαθιά πίσω από τις ρωσικές γραμμές, πλήττοντας υποδομές και γραμμές ανεφοδιασμού στα κατεχόμενα εδάφη.Η πτώση της Μαριούπολης τον Μάιο του 2022 αποτέλεσε μία από τις πιο οδυνηρές στιγμές του πολέμου για την. Εκατοντάδες μαχητές της Ταξιαρχίας σκοτώθηκαν ή αιχμαλωτίστηκαν μετά την σκληρή πολιορκία της πόλης από τις ρωσικές δυνάμεις.Ωστόσο, η μάχη αυτή μετέτρεψε τη συγκεκριμένη μονάδα σε σύμβολο αντοχής για την ουκρανική κοινωνία και άνοιξε τον δρόμο για την ανασυγκρότησή της σε μια μεγαλύτερη και ισχυρότερη δύναμη.Σήμερα, η Αζόφ έχει στρέψει εκ νέου το βλέμμα της στη Μαριούπολη, την παραθαλάσσια πόλη τηςπου παραμένει υπό ρωσικό έλεγχο.Την περασμένη εβδομάδα, drones τουπραγματοποίησαν επιχείρηση εναντίον του στρατηγικής σημασίας λιμανιού της Μαριούπολης. Σύμφωνα με τον ουκρανικό στρατό, στόχος ήταν ηλεκτρικοί υποσταθμοί, εγκαταστάσεις επισκευών και ένα πλοίο που βρίσκεται υπό διεθνείς κυρώσεις.Η επιδρομή εντάσσεται στην ευρύτερη στρατηγική της Ουκρανίας να πλήττει στρατιωτικές και εφοδιαστικές υποδομές βαθιά πίσω από τη γραμμή του μετώπου, με στόχο τη φθορά της ρωσικής πολεμικής μηχανής.Ο συνταγματάρχης, επιτελάρχης του Πρώτου Σώματος Αζόφ, δήλωσε στοότι θα ακολουθήσουν δεκάδες παρόμοιες επιχειρήσεις, οι οποίες θα αναδείξουν τις επιχειρησιακές δυνατότητες, την τεχνολογία και τον σχεδιασμό της μονάδας. Παραδέχθηκε πάντως ότι η απελευθέρωση της Μαριούπολης αποτελεί μακροπρόθεσμο στόχο.«Αν χρειαστούν 20 χρόνια, θα περάσουμε 20 χρόνια σχεδιάζοντας και περιμένοντας. Όταν έρθει η στιγμή, πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Πιστεύω ότι θα επιστρέψουμε στη Μαριούπολη. Είναι απλώς θέμα χρόνου», δήλωσε ο 32χρονος αξιωματικός, ο οποίος είχε αιχμαλωτιστεί τοκαι αργότερα απελευθερώθηκε.Η επίθεση στο λιμάνι πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τις δυνάμεις drones της Ουκρανίας και την Υπηρεσία Ασφαλείας της χώρας ().Σημειώθηκε λίγα χιλιόμετρα από το εργοστάσιο χάλυβα, όπου οι τελευταίοι υπερασπιστές της πόλης παραδόθηκαν μετά από τρίμηνη πολιορκία το 2022.Προηγήθηκαν μήνες επιθέσεων κατά βασικών οδικών αρτηριών στις κατεχόμενες περιοχές του, συμπεριλαμβανομένης της, στο πλαίσιο μιας συστηματικής προσπάθειας διακοπής των ρωσικών γραμμών ανεφοδιασμού.

Βίντεο που έχει δημοσιοποιήσει η μονάδα δείχνουν drones να πετούν πάνω από αυτοκινητοδρόμους και αγροτικές εκτάσεις στο Ντονέτσκ πριν πλήξουν στρατιωτικά οχήματα.







Σε άλλο βίντεο, που δημοσιεύθηκε στις 8 Μαΐου, καταγράφονται πλάνα από το κέντρο της Μαριούπολης και τις κατεστραμμένες εγκαταστάσεις του Αζοφστάλ. «Η Αζόφ ήδη περιπολεί στη γενέτειρά της, τη Μαριούπολη. Προς το παρόν από τον αέρα», ανέφερε χαρακτηριστικά η μονάδα.



Σήμερα η πόλη, ο πληθυσμός της οποίας έχει μειωθεί σημαντικά από τους άνω των 400.000 κατοίκων που είχε πριν από τον πόλεμο, βρίσκεται στο επίκεντρο ρωσικών έργων υποδομής που αποσκοπούν στην εδραίωση του ελέγχου της Μόσχας στη νότια Ουκρανία.



Σύμφωνα με την ουκρανική υπηρεσία εξωτερικών πληροφοριών, η Ρωσία επεκτείνει το λιμάνι της Μαριούπολης ώστε να αποτελέσει βασικό οικονομικό κόμβο, ενώ παράλληλα προωθεί μεγάλα κατασκευαστικά έργα προβολής.







Η στρατηγική του «στραγγαλισμού» Σύμφωνα με αξιωματικούς της μονάδας, βασικός στόχος των επιχειρήσεων είναι η διακοπή της μεταφοράς καυσίμων και άλλων κρίσιμων φορτίων από τη Ρωσία προς το μέτωπο.



Οι μεγάλες και ανοιχτές οδικές αρτηρίες που χρησιμοποιούνται για τον ανεφοδιασμό των ρωσικών δυνάμεων είναι δύσκολο να προστατευθούν. «Δεν υπάρχει τρόπος να κρυφτεί ένα βυτιοφόρο που μεταφέρει καύσιμα. Είναι απλώς αδύνατο», ανέφερε αξιωματικός της μονάδας.







Στους στόχους περιλαμβάνονται ο αυτοκινητόδρομος Μ14 που συνδέει τη Μαριούπολη με το Ροστόφ, η οδός Η20 που οδηγεί προς το Ντονέτσκ και ο περιφερειακός δρόμος γύρω από την πόλη. Παράλληλα, οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις εντείνουν τα πλήγματα κατά των γραμμών ανεφοδιασμού στη λεγόμενη «χερσαία γέφυρα» που συνδέει τη Ρωσία με την Κριμαία.



Οι επιθέσεις αυτές έχουν ήδη προκαλέσει ελλείψεις καυσίμων στη χερσόνησο.







Από εθελοντικό τάγμα σε ισχυρό στρατιωτικό σχηματισμό Η σημερινή Ταξιαρχία Αζόφ διαφέρει σημαντικά από το εθελοντικό τάγμα που είχε συμβάλει στην ανακατάληψη της Μαριούπολης από φιλορώσους αυτονομιστές το 2014.



Υπαγόμενη πλέον επισήμως στην Εθνική Φρουρά της Ουκρανίας, θεωρείται μία από τις πλέον αποτελεσματικές μάχιμες δυνάμεις της χώρας και μία από τις πιο προηγμένες μονάδες στον τομέα του πολέμου με drones.



Πέρυσι αναβαθμίστηκε σε σώμα στρατού που περιλαμβάνει έξι ταξιαρχίες, σύνταγμα μη επανδρωμένων αεροσκαφών και ειδική μονάδα επιχειρήσεων. Σύμφωνα με τη διοίκησή της, αριθμεί πλέον δεκάδες χιλιάδες στρατιώτες.



Ένα από τα βασικά όπλα της είναι το drone Hornet, το οποίο αξιοποιεί τεχνητή νοημοσύνη και κατασκευάζεται από την αμερικανική εταιρεία αμυντικής τεχνολογίας Perennial Autonomy, που συνδέεται με τον πρώην διευθύνοντα σύμβουλο της Google, Έρικ Σμιτ. Οι χειριστές της Αζόφ έχουν τροποποιήσει το σύστημα εγκαθιστώντας τερματικά Starlink, αυξάνοντας σημαντικά την εμβέλειά του.



Για τη μονάδα, η πίεση που ασκείται στη Μαριούπολη εξυπηρετεί και έναν ακόμη στόχο: την απελευθέρωση περισσότερων από 700 μαχητών της που παραμένουν σε ρωσικές φυλακές. «Όταν ήμασταν αιχμάλωτοι, οι Ρώσοι μάς έλεγαν ότι ήθελαν να μας καταστρέψουν ολοκληρωτικά», δήλωσε ο Ντμιτρίκ. «Ωστόσο, κατά κάποιον τρόπο, αυτή η “καταστροφή” συνεχίζει να κάνει την Αζόφ ολοένα και μεγαλύτερη».