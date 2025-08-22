FED: Παράθυρο για μείωση επιτοκίων από τον Πάουελ - Νέες αιχμές κατά της πολιτικής Τραμπ

Ο πρόεδρος της Fed προειδοποίησε ότι οι δασμοί και τα μέτρα κατά της μετανάστευσης αποσταθεροποιούν την οικονομία, ενώ ο Τραμπ συνεχίζει την επίθεση στην ανεξαρτησία της κεντρικής τράπεζας