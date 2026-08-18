Η αντίστροφη μέτρηση για το κορυφαίο αεροπορικό γεγονός της χρονιάς ξεκίνησε - Ένα μοναδικό σόου στις 5 και 6 Σεπτεμβρίου
Θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε «100%» την Ουκρανία, λέει ο Βρετανός πρωθυπουργός
Θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε «100%» την Ουκρανία, λέει ο Βρετανός πρωθυπουργός
Δεν είμαστε φίλοι στα εύκολα, θα είμαστε εκεί την ώρα ανάγκης της Ουκρανίας, τόνισε ο Άντι Μπέρναμ
Ο Άντι Μπέρναμ δήλωσε σήμερα ότι η Βρετανία θα συνεχίσει να υποστηρίζει «100%» την Ουκρανία ενάντια στην ρωσική εισβολή, αφού η Μόσχα προειδοποίησε το Λονδίνο για τις συνέπειες σχετικά με αναφορές ότι βρετανικής κατασκευής drones χρησιμοποιήθηκαν σε επιθέσεις σε ρωσικό έδαφος.
«Το Ηνωμένο Βασίλειο κάνει αυτό που έχει πει εδώ και καιρό ότι θα κάνει, δηλαδή να υποστηρίξει την Ουκρανία 100% ενάντια σε αυτόν τον παράνομο πόλεμο του οποίου ηγείται ο Βλαντίμιρ Πούτιν», τόνισε ο Βρετανός πρωθυπουργός σε δημοσιογράφους.
«Παρέχουμε υποστήριξη ώστε η Ουκρανία να μπορεί να αμυνθεί και αυτή είναι η βρετανική θέση καθ' όλη τη διάρκεια αυτού του πολέμου από προηγούμενους πρωθυπουργούς, και παραμένει η ίδια και για μένα», είπε.
«Δεν είμαστε φίλοι στα εύκολα. Θα είμαστε εκεί την ώρα ανάγκης της Ουκρανίας και αυτό δεν θα αλλάξει», συμπλήρωσε.
«Το Ηνωμένο Βασίλειο κάνει αυτό που έχει πει εδώ και καιρό ότι θα κάνει, δηλαδή να υποστηρίξει την Ουκρανία 100% ενάντια σε αυτόν τον παράνομο πόλεμο του οποίου ηγείται ο Βλαντίμιρ Πούτιν», τόνισε ο Βρετανός πρωθυπουργός σε δημοσιογράφους.
«Παρέχουμε υποστήριξη ώστε η Ουκρανία να μπορεί να αμυνθεί και αυτή είναι η βρετανική θέση καθ' όλη τη διάρκεια αυτού του πολέμου από προηγούμενους πρωθυπουργούς, και παραμένει η ίδια και για μένα», είπε.
«Δεν είμαστε φίλοι στα εύκολα. Θα είμαστε εκεί την ώρα ανάγκης της Ουκρανίας και αυτό δεν θα αλλάξει», συμπλήρωσε.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα