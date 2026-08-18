Γαλλία: Νεκροί σε τροχαίο η διευθύντρια δημοσίων σχέσεων του Dior, Ματίλντ Φαβιέ και ο σύντροφός της Νικολά Αλτμάγερ

Το ΙΧ τους συγκρούστηκε με φορτηγό που κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα

Νικολά Αλτμάγερ και της συντρόφου του, Ματίλντ Φαβιέ, διευθύντριας δημοσίων σχέσεων του



Το ζευγάρι έχασε τη ζωή του το απόγευμα της Δευτέρας (17/8) και σύμφωνα με τις πληροφορίες που έγιναν γνωστές από την εισαγγελία της Νιόρ, το ΙΧ τους συγκρούστηκε με φορτηγό που κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα, σύμφωνα με τη Le Figaro.



Ποιος ήταν ο Νικολά Αλτμάγερ Ο Νικολά Αλτμάγερ ήταν 61 ετών και πατέρας τεσσάρων παιδιών. Μαζί με τον αδελφό του, Ερίκ Αλτμάγερ, διηύθυνε την εταιρεία παραγωγής Mandarin και βρισκόταν πίσω από ορισμένες από τις πλέον γνωστές γαλλικές κινηματογραφικές και τηλεοπτικές παραγωγές των τελευταίων ετών.



Παρότι ο ίδιος απέφευγε τα φώτα της δημοσιότητας, είχε χρηματοδοτήσει και αναλάβει την παραγωγή επιτυχημένων ταινιών, μεταξύ των οποίων τα «Brice de Nice» και «OSS 117», καθώς και έργα του Φρανσουά Οζόν.



Είχε επίσης συνεργαστεί σε ταινίες του Grand Corps Malade, όπως τα «Patients», «Monsieur Aznavour» και «La Vie scolaire», με τους αδελφούς Φενκινός, αλλά και με τη Ριμ Κερισί στις ταινίες «Jour J» και «Chien et Chat».







Σημαντική ήταν η παρουσία του και στην τηλεόραση και τις πλατφόρμες streaming, έχοντας μεταξύ άλλων αναλάβει την παραγωγή της σειράς «Cœur Noir» για το Prime Video και σειρών του Φρανκ Γκασταμπίντ, όπως οι «Validé» και «La Cage».



Ο Γκασταμπίντ, μιλώντας μετά την είδηση του θανάτου του, περιέγραψε τον Αλτμάγερ ως τον άνθρωπο που πίστεψε πρώτος σε εκείνον.

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Η Ματίλντ Φαβιέ και η μακρά πορεία της στον Dior Η Ματίλντ Φαβιέ ήταν 56 ετών, μητέρα δύο παιδιών και μία από τις γνωστότερες προσωπικότητες στον χώρο των δημοσίων σχέσεων της γαλλικής μόδας.



Ως διευθύντρια δημοσίων σχέσεων του Dior Couture είχε για περισσότερο από μία δεκαετία την ευθύνη των σχέσεων του οίκου με διασημότητες από ολόκληρο τον κόσμο. Πριν ενταχθεί στον Dior, είχε εργαστεί επί 11 χρόνια στην Prada, ενώ είχε ξεκινήσει την επαγγελματική της πορεία από το περιοδικό «Glamour».



Στη διάρκεια της καριέρας της είχε συνεργαστεί με μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα του Χόλιγουντ, επιμελούμενη εμφανίσεις σταρ όπως η Μισέλ Γιο, η Σαρλίζ Θερόν, η Τζένιφερ Λόρενς και η Άνια Τέιλορ-Τζόι.



Η Φαβιέ είχε επίσης εκδώσει το βιβλίο «Mathilde à Paris», μέσα από το οποίο παρουσίαζε τη δική της προσέγγιση στην παριζιάνικη αισθητική, την ομορφιά και την ευεξία.



Θλίψη στον χώρο του γαλλικού κινηματογράφου και της μόδας έχει προκαλέσει ο θάνατος του γνωστού παραγωγούκαι της συντρόφου του,διευθύντριας δημοσίων σχέσεων του Dior Couture , σε τροχαίο στη Γαλλία. Το ζευγάρι έχασε τη ζωή του το απόγευμα της Δευτέρας (17/8) και σύμφωνα με τις πληροφορίες που έγιναν γνωστές από την εισαγγελία της Νιόρ, το ΙΧ τους συγκρούστηκε με φορτηγό που κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα, σύμφωνα με τη Le Figaro.Ο Νικολά Αλτμάγερ ήταν 61 ετών και πατέρας τεσσάρων παιδιών. Μαζί με τον αδελφό του, Ερίκ Αλτμάγερ, διηύθυνε την εταιρεία παραγωγής Mandarin και βρισκόταν πίσω από ορισμένες από τις πλέον γνωστές γαλλικές κινηματογραφικές και τηλεοπτικές παραγωγές των τελευταίων ετών.Παρότι ο ίδιος απέφευγε τα φώτα της δημοσιότητας, είχε χρηματοδοτήσει και αναλάβει την παραγωγή επιτυχημένων ταινιών, μεταξύ των οποίων τα «Brice de Nice» και «OSS 117», καθώς και έργα του Φρανσουά Οζόν.Είχε επίσης συνεργαστεί σε ταινίες του Grand Corps Malade, όπως τα «Patients», «Monsieur Aznavour» και «La Vie scolaire», με τους αδελφούς Φενκινός, αλλά και με τη Ριμ Κερισί στις ταινίες «Jour J» και «Chien et Chat».Στο ενεργητικό του βρισκόταν ακόμη το «Saint Laurent» του Μπερτράν Μπονελό, το οποίο είχε επιλεγεί για να εκπροσωπήσει τη Γαλλία στην κούρσα για τα Όσκαρ.Σημαντική ήταν η παρουσία του και στην τηλεόραση και τις πλατφόρμες streaming, έχοντας μεταξύ άλλων αναλάβει την παραγωγή της σειράς «Cœur Noir» για το Prime Video και σειρών του Φρανκ Γκασταμπίντ, όπως οι «Validé» και «La Cage».Ο Γκασταμπίντ, μιλώντας μετά την είδηση του θανάτου του, περιέγραψε τον Αλτμάγερ ως τον άνθρωπο που πίστεψε πρώτος σε εκείνον.Η Ματίλντ Φαβιέ ήταν 56 ετών, μητέρα δύο παιδιών και μία από τις γνωστότερες προσωπικότητες στον χώρο των δημοσίων σχέσεων της γαλλικής μόδας.Ως διευθύντρια δημοσίων σχέσεων του Dior Couture είχε γιατην ευθύνη των σχέσεων του οίκου με διασημότητες από ολόκληρο τον κόσμο. Πριν ενταχθεί στον Dior, είχε εργαστεί επί 11 χρόνιαενώ είχε ξεκινήσει την επαγγελματική της πορεία από το περιοδικόΣτη διάρκεια της καριέρας της είχε συνεργαστεί με μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα του Χόλιγουντ, επιμελούμενη εμφανίσεις σταρ όπως η Μισέλ Γιο, η Σαρλίζ Θερόν, η Τζένιφερ Λόρενς και η Άνια Τέιλορ-Τζόι.Η Φαβιέ είχε επίσης εκδώσει το βιβλίο «Mathilde à Paris», μέσα από το οποίο παρουσίαζε τη δική της προσέγγιση στην παριζιάνικη αισθητική, την ομορφιά και την ευεξία.

Παράλληλα, είχε ιδρύσει την οργάνωση «Esthétique & Cancer», με στόχο την υποστήριξη ανθρώπων που αντιμετωπίζουν τον καρκίνο και την ενίσχυση της αυτοπεποίθησής τους μέσα από τη φροντίδα και την ομορφιά. Η ίδια είχε μιλήσει δημόσια και για τη δική της μάχη με τον καρκίνο του μαστού.



Για τον θάνατό της τοποθετήθηκε η Ντελφίν Αρνό, η οποία σε εσωτερική ανακοίνωση του οίκου Dior εξέφρασε τη βαθιά θλίψη της για την απώλεια της Ματίλντ Φαβιέ.



Τη χαρακτήρισε «έναν εξαιρετικό άνθρωπο», κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στη μεταδοτική χαρά, την αισιοδοξία, το θάρρος, την αφοσίωση και τη συνέπειά της. «Ενσάρκωνε με μοναδικό τρόπο τη γυναίκα Dior», ανέφερε, προσθέτοντας ότι «η ενέργεια, το χαμόγελο και η κομψότητά της θα μας λείψουν πολύ».