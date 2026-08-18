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Θαλάσσια λιοντάρια «πνίγουν» στα φιλιά κολυμβητή στην Αργεντινή, δείτε το viral βίντεο
Θαλάσσια λιοντάρια «πνίγουν» στα φιλιά κολυμβητή στην Αργεντινή, δείτε το viral βίντεο
Τα θαλάσσια λιοντάρια πλησίασαν τον κολυμβητή και δεν έλεγαν να φύγουν από δίπλα του
Ένα απρόσμενο και ιδιαίτερα… τρυφερό περιστατικό κατέγραψε η κάμερα στην Αργεντινή, όταν ένας άνδρας που πήγε για το πρωινό του κολύμπι βρέθηκε να κολυμπά ανάμεσα σε θαλάσσια λιοντάρια.
Το περιστατικό σημειώθηκε στο Πουέρτο Μαντρίν, έναν από τους γνωστότερους προορισμούς της Αργεντινής για δραστηριότητες στη θάλασσα και παρατήρηση θαλάσσιων ζώων.
Στο βίντεο, το οποίο αρχικά δημοσιεύτηκε στο TikTok και στη συνέχεια αναδημοσιεύτηκε σε άλλες πλατφόρμες, ο κολυμβητής φαίνεται να βρίσκεται μέσα στο νερό, όταν αρκετά θαλάσσια λιοντάρια αρχίζουν να τον πλησιάζουν.
Ένα από τα ζώα φτάνει σε απόσταση αναπνοής από το πρόσωπό του, δημιουργώντας την εντύπωση ότι του δίνει… «φιλιά». Οι εικόνες προκάλεσαν πλήθος αντιδράσεων στα social media και το βίντεο έγινε γρήγορα viral.
Στις αναρτήσεις που συνοδεύουν το βίντεο αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι ένας άνδρας πήγε να κολυμπήσει στις 8 το πρωί στο Πουέρτο Μαντρίν και «δέχθηκε επίθεση με φιλιά» από μια ομάδα θαλάσσιων λιονταριών.
Η κολύμβηση και το snorkeling κοντά σε θαλάσσια λιοντάρια αποτελούν δημοφιλή τουριστική δραστηριότητα στην περιοχή, με τους επισκέπτες να έχουν τη δυνατότητα να τα παρατηρούν στο φυσικό τους περιβάλλον.
Ωστόσο, δεν έχει επιβεβαιωθεί με ακρίβεια πότε καταγράφηκε το συγκεκριμένο περιστατικό. Τα θαλάσσια λιοντάρια είναι γνωστά για την περιέργεια και την παιχνιδιάρικη συμπεριφορά τους και, όταν βρίσκονται στο φυσικό τους περιβάλλον, μπορεί να πλησιάσουν ανθρώπους που κολυμπούν στην περιοχή.
Το εντυπωσιακό βίντεο, πάντως, έχει ήδη κερδίσει τις εντυπώσεις στο διαδίκτυο, με τις εικόνες των θαλάσσιων λιονταριών να πλησιάζουν τον κολυμβητή να προσφέρουν ένα από τα πιο ασυνήθιστα viral στιγμιότυπα των τελευταίων ημερών.
Το περιστατικό σημειώθηκε στο Πουέρτο Μαντρίν, έναν από τους γνωστότερους προορισμούς της Αργεντινής για δραστηριότητες στη θάλασσα και παρατήρηση θαλάσσιων ζώων.
Στο βίντεο, το οποίο αρχικά δημοσιεύτηκε στο TikTok και στη συνέχεια αναδημοσιεύτηκε σε άλλες πλατφόρμες, ο κολυμβητής φαίνεται να βρίσκεται μέσα στο νερό, όταν αρκετά θαλάσσια λιοντάρια αρχίζουν να τον πλησιάζουν.
Τα «φιλιά» που έγιναν viral
Ένα από τα ζώα φτάνει σε απόσταση αναπνοής από το πρόσωπό του, δημιουργώντας την εντύπωση ότι του δίνει… «φιλιά». Οι εικόνες προκάλεσαν πλήθος αντιδράσεων στα social media και το βίντεο έγινε γρήγορα viral.
Στις αναρτήσεις που συνοδεύουν το βίντεο αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι ένας άνδρας πήγε να κολυμπήσει στις 8 το πρωί στο Πουέρτο Μαντρίν και «δέχθηκε επίθεση με φιλιά» από μια ομάδα θαλάσσιων λιονταριών.
Un flaco se fue a nadar 8am en Puerto Madryn y fue atacado a besos por una banda de lobos marinos. pic.twitter.com/tG3uQiR4Xs— Valentina Etu 🇦🇷 (@ValentinaEtu_) August 17, 2026
Δημοφιλής περιοχή για κολύμπι με θαλάσσια λιοντάριαΤο Πουέρτο Μαντρίν είναι γνωστό για την παρουσία θαλάσσιων λιονταριών, ενώ στην περιοχή της Πούντα Λόμα βρίσκεται σημαντικό καταφύγιο για τα συγκεκριμένα ζώα.
Η κολύμβηση και το snorkeling κοντά σε θαλάσσια λιοντάρια αποτελούν δημοφιλή τουριστική δραστηριότητα στην περιοχή, με τους επισκέπτες να έχουν τη δυνατότητα να τα παρατηρούν στο φυσικό τους περιβάλλον.
Ωστόσο, δεν έχει επιβεβαιωθεί με ακρίβεια πότε καταγράφηκε το συγκεκριμένο περιστατικό. Τα θαλάσσια λιοντάρια είναι γνωστά για την περιέργεια και την παιχνιδιάρικη συμπεριφορά τους και, όταν βρίσκονται στο φυσικό τους περιβάλλον, μπορεί να πλησιάσουν ανθρώπους που κολυμπούν στην περιοχή.
Το εντυπωσιακό βίντεο, πάντως, έχει ήδη κερδίσει τις εντυπώσεις στο διαδίκτυο, με τις εικόνες των θαλάσσιων λιονταριών να πλησιάζουν τον κολυμβητή να προσφέρουν ένα από τα πιο ασυνήθιστα viral στιγμιότυπα των τελευταίων ημερών.
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