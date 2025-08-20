Ξανά στο στόχαστρο του Τραμπ ο Πάουελ για τα επιτόκια – Τον κατηγορεί πως πλήττει τον στεγαστικό κλάδο
Ξανά στο στόχαστρο του Τραμπ ο Πάουελ για τα επιτόκια – Τον κατηγορεί πως πλήττει τον στεγαστικό κλάδο

«Ο κόσμος δεν μπορεί να πάρει ενυπόθηκο δάνειο εξαιτίας του» έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος

Ξανά στο στόχαστρο του Τραμπ ο Πάουελ για τα επιτόκια – Τον κατηγορεί πως πλήττει τον στεγαστικό κλάδο
Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έκρινε χθες Τρίτη ότι ο πρόεδρος της ομοσπονδιακής κεντρικής τράπεζας των ΗΠΑ (Fed), ο Τζερόμ Πάουελ, «πλήττει» τον κλάδο των ακινήτων «πολύ άσχημα», απαιτώντας, για ακόμη μια φορά, να προχωρήσει σε μείωση των επιτοκίων.

Ο ρεπουμπλικάνος δεν σταματά να αξιώνει μείωση των επιτοκίων και να επικρίνει έντονα τον κ. Πάουελ τελευταία.

«Θα μπορούσε κάποιος παρακαλώ να ενημερώσει τον Τζερόμ ‘Πολύ Αργά’ Πάουελ πως πλήττει τη βιομηχανία της κατοικίας πολύ άσχημα; Ο κόσμος δεν μπορεί να πάρει ενυπόθηκο δάνειο εξαιτίας του. Δεν υπάρχει πληθωρισμός και σύμφωνα με όλους τους δείκτες είναι καιρός να γίνει μεγάλη μείωση των επιτοκίων», ανέφερε μέσω Truth Social.
