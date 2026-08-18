Ιστορική πτώση 9,7% στη βίαιη εγκληματικότητα στις ΗΠΑ: Στο χαμηλότερο επίπεδο 70 ετών ο δείκτης ανθρωποκτονιών

Τα στοιχεία του FBI για το 2025 δείχνουν μείωση 18,1% στις ανθρωποκτονίες και 18,5% στις ληστείες – Πτώση της εγκληματικότητας από τις μεγαλουπόλεις έως τις αγροτικές περιοχές





Όπως αναφέρει το Axios, η βίαιη εγκληματικότητα μειώθηκε κατά 9,7% μέσα σε έναν χρόνο, επιβεβαιώνοντας ότι η υποχώρηση που είχε αρχίσει μετά την έξαρση της περιόδου της πανδημίας όχι μόνο συνεχίστηκε, αλλά επιταχύνθηκε σημαντικά.







Πρόκειται για επίδοση που ισοφαρίζει εκείνες του 1955 και του 1956, αποτελώντας το χαμηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί από τότε που ξεκίνησαν οι εθνικές εκτιμήσεις του







Μεγάλη πτώση και στις ληστείες Η υποχώρηση δεν περιορίστηκε στις ανθρωποκτονίες. Σύμφωνα με το FBI, οι ληστείες μειώθηκαν κατά 18,5%, οι βιασμοί κατά 7,6% και οι επιθέσεις με επιβαρυντικές περιστάσεις κατά 7,2%.



Ακόμη μεγαλύτερη ήταν η βελτίωση σε ορισμένες κατηγορίες εγκλημάτων κατά της περιουσίας. Συνολικά, η συγκεκριμένη κατηγορία παρουσίασε μείωση 12,4%, με τις κλοπές αυτοκινήτων να υποχωρούν κατά 22,7%, τις διαρρήξεις κατά 15,8% και τις κλοπές κατά 9,8%.



Κλείσιμο Η πτώση καταγράφηκε σε ολόκληρη τη χώρα Ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία της έκθεσης είναι ότι η αποκλιμάκωση της εγκληματικότητας δεν αφορά μόνο συγκεκριμένες μεγαλουπόλεις.



Η μείωση καταγράφηκε σε όλες τις πληθυσμιακές κατηγορίες που εξετάζει το FBI, από τα μεγαλύτερα αστικά κέντρα μέχρι μικρότερες πόλεις, προάστια και αγροτικές κομητείες.



Τη μεγαλύτερη πτώση εμφάνισαν οι πόλεις με πληθυσμό από 500.000 έως 999.999 κατοίκους, όπου η βίαιη εγκληματικότητα περιορίστηκε κατά 15,3%. Στις συγκεκριμένες πόλεις οι



Στοιχεία από υπηρεσίες που καλύπτουν το 96% του πληθυσμού Η έκθεση αποτελεί την τελική αποτίμηση του FBI για την εγκληματικότητα στις ΗΠΑ το 2025, αν και τα εθνικά μεγέθη παραμένουν στατιστικές εκτιμήσεις, καθώς η υπηρεσία υπολογίζει τα στοιχεία που λείπουν, ώστε να προκύψει αντιπροσωπευτική εικόνα για το σύνολο της χώρας.



Τη μεγαλύτερη ετήσια πτώση της βίαιης εγκληματικότητας από τότε που το FBI άρχισε να καταρτίζει εθνικές εκτιμήσεις το 1936 κατέγραψαν οι Ηνωμένες Πολιτείες το 2025, σύμφωνα με τα νέα στοιχεία της ομοσπονδιακής υπηρεσίας που δημοσιοποιήθηκαν την Παρασκευή.Όπως αναφέρει το Axios, η βίαιη εγκληματικότητα μειώθηκε κατά 9,7% μέσα σε έναν χρόνο, επιβεβαιώνοντας ότι η υποχώρηση που είχε αρχίσει μετά την έξαρση της περιόδου της πανδημίας όχι μόνο συνεχίστηκε, αλλά επιταχύνθηκε σημαντικά.Ιδιαίτερα εντυπωσιακή είναι η εικόνα στις ανθρωποκτονίες. Οι δολοφονίες και ανθρωποκτονίες χωρίς πρόθεση μειώθηκαν κατά 18,1%, ενώ ο δείκτης ανθρωποκτονιών υποχώρησε κατά 18,5%, στις 4,1 ανά 100.000 κατοίκους.Πρόκειται για επίδοση που ισοφαρίζει εκείνες του 1955 και του 1956, αποτελώντας το χαμηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί από τότε που ξεκίνησαν οι εθνικές εκτιμήσεις του FBI Η υποχώρηση δεν περιορίστηκε στις ανθρωποκτονίες. Σύμφωνα με το FBI, οι ληστείες μειώθηκαν κατά 18,5%, οι βιασμοί κατά 7,6% και οι επιθέσεις με επιβαρυντικές περιστάσεις κατά 7,2%.Ακόμη μεγαλύτερη ήταν η βελτίωση σε ορισμένες κατηγορίες εγκλημάτων κατά της περιουσίας. Συνολικά, η συγκεκριμένη κατηγορία παρουσίασε μείωση 12,4%, με τις κλοπές αυτοκινήτων να υποχωρούν κατά 22,7%, τις διαρρήξεις κατά 15,8% και τις κλοπές κατά 9,8%.Ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία της έκθεσης είναι ότι η αποκλιμάκωση της εγκληματικότητας δεν αφορά μόνο συγκεκριμένες μεγαλουπόλεις.Η μείωση καταγράφηκε σε όλες τις πληθυσμιακές κατηγορίες που εξετάζει το FBI, από τα μεγαλύτερα αστικά κέντρα μέχρι μικρότερες πόλεις, προάστια και αγροτικές κομητείες.Τη μεγαλύτερη πτώση εμφάνισαν οι πόλεις με πληθυσμό από 500.000 έως 999.999 κατοίκους, όπου η βίαιη εγκληματικότητα περιορίστηκε κατά 15,3%. Στις συγκεκριμένες πόλεις οι ανθρωποκτονίες μειώθηκαν κατά 27,4%, οι ληστείες κατά 22,8% και οι επιθέσεις με επιβαρυντικές περιστάσεις κατά 12,6%.Η έκθεση αποτελεί την τελική αποτίμηση του FBI για την εγκληματικότητα στις ΗΠΑ το 2025, αν και τα εθνικά μεγέθη παραμένουν στατιστικές εκτιμήσεις, καθώς η υπηρεσία υπολογίζει τα στοιχεία που λείπουν, ώστε να προκύψει αντιπροσωπευτική εικόνα για το σύνολο της χώρας.

Συνολικά 17.075 υπηρεσίες επιβολής του νόμου υπέβαλαν στοιχεία για το 2025, καλύπτοντας περισσότερο από το 96% του πληθυσμού των ΗΠΑ. Παράλληλα, όλες οι αστυνομικές υπηρεσίες πόλεων με τουλάχιστον ένα εκατομμύριο κατοίκους παρέδωσαν στοιχεία και για τους 12 μήνες του έτους.



Η πολιτική συζήτηση για την πτώση της εγκληματικότητας Τα στοιχεία αναμένεται να τροφοδοτήσουν και την πολιτική αντιπαράθεση στις ΗΠΑ για το ποιος μπορεί να πιστωθεί τη μεγάλη αποκλιμάκωση.



Η χρονική διάρκεια και η γεωγραφική έκταση της πτώσης καθιστούν δύσκολη την απόδοσή της σε έναν πρόεδρο, μία αστυνομική στρατηγική ή μία συγκεκριμένη τοπική πολιτική.



Η αποκλιμάκωση των ανθρωποκτονιών είχε αρχίσει ήδη από το 2022, επί προεδρίας Τζο Μπάιντεν, συνεχίστηκε τα επόμενα χρόνια και, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, εξακολουθεί και κατά το 2026.



Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος κατά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο είχε παρουσιάσει την εγκληματικότητα ως ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα της χώρας, έχει έκτοτε αποδώσει μέρος της συνεχιζόμενης μείωσης στις πολιτικές της κυβέρνησής του και στις ομοσπονδιακές παρεμβάσεις σε πόλεις όπως η Ουάσινγκτον και το Μέμφις.