Ο Τραμπ ζητά νέα παραίτηση ανώτατου στελέχους της Fed
Ζήτησε την άμεση παραίτηση της Λίζα Κουκ, μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ
Με ανάρτησή του στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε την άμεση παραίτηση της Λίζα Κουκ, μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ
Η τοποθέτηση του Αμερικανού προέδρου ακολούθησε επιστολή του διευθυντή της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Χρηματοδότησης Κατοικιών (FHFA), Γουίλιαμ Πουλτ, προς την υπουργό Δικαιοσύνης Παμ Μπόντι. Στην επιστολή του, ο Πουλτ ισχυρίζεται ότι η Κουκ παραποίησε τραπεζικά έγγραφα και στοιχεία ιδιοκτησίας ώστε να εξασφαλίσει ευνοϊκότερους όρους δανειοδότησης, κάτι που, σύμφωνα με τον ίδιο, θα μπορούσε να συνιστά τραπεζική απάτη. Επίσης, την κατηγορεί ότι παρουσίασε ψευδώς την κατάσταση κατοικίας της σε ακίνητο στο Άν Άρμπορ του Μίσιγκαν και σε άλλο στην Ατλάντα της Τζόρτζια.
Η επιστολή αυτή έρχεται να προστεθεί στη συνεχιζόμενη δημόσια πίεση για τα στεγαστικά δάνεια προβεβλημένων Δημοκρατικών αξιωματούχων, όπως ο γερουσιαστής Άνταμ Σιφ από την Καλιφόρνια και η γενική εισαγγελέας της Νέας Υόρκης, Λετίσια Τζέιμς. Ταυτόχρονα, αποτελεί ακόμη ένα εργαλείο άσκησης πίεσης στην Ομοσπονδιακή Τράπεζα, με στόχο τη μείωση των επιτοκίων.
Ο Πουλτ, γνωστός επικριτής της Fed, έχει κατ’ επανάληψη ζητήσει την παραίτηση του προέδρου της Τράπεζας, Τζερόμ Πάουελ, ή τη μείωση των επιτοκίων, ενώ πρόσφατα παραβρέθηκε στην επίσκεψη που πραγματοποίησε ο Τραμπ στο ανακαινιζόμενο κτίριο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας.
Η Κουκ, η οποία διορίστηκε από τον Τζο Μπάιντεν με θητεία που λήγει το 2038, κατέχει μόνιμη ψήφο στην επιτροπή χάραξης νομισματικής πολιτικής της Fed. Πριν την ένταξή της στο Διοικητικό Συμβούλιο, ήταν καθηγήτρια οικονομικών στο Michigan State University και θεωρείται πρωτοπόρος στον τομέα της οικονομίας.
