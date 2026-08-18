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Η εντυπωσιακή διάσωση αλεξιπτωτιστή στη Γαλλία: Εγκλωβίστηκε σε απόκρημνο βράχο σε ύψος 200 μέτρων, δείτε βίντεο
Η εντυπωσιακή διάσωση αλεξιπτωτιστή στη Γαλλία: Εγκλωβίστηκε σε απόκρημνο βράχο σε ύψος 200 μέτρων, δείτε βίντεο
Το περιστατικό σημειώθηκε όταν κάποια στιγμή, λόγω των συνθηκών, το αλεξίπτωτό του έκλεισε, με αποτέλεσμα να χάσει τον έλεγχο
Μια εξαιρετικά δύσκολη επιχείρηση διάσωσης στήθηκε στην Ιζέρ της Γαλλίας, όταν ένας αλεξιπτωτιστής πλαγιάς βρέθηκε εγκλωβισμένος σε απόκρημνη πλαγιά, περίπου 200 μέτρα πάνω από το έδαφος, μετά από πρόβλημα που αντιμετώπισε κατά τη διάρκεια της πτήσης του.
Το περιστατικό σημειώθηκε την Κυριακή 16 Αυγούστου, κοντά στο Fort Saint-Eynard, όπου ο άνδρας πραγματοποιούσε πτήση με αλεξίπτωτο πλαγιάς. Κάποια στιγμή, λόγω των συνθηκών, το αλεξίπτωτό του έκλεισε, με αποτέλεσμα να χάσει τον έλεγχο.
Ο πιλότος ενεργοποίησε το εφεδρικό αλεξίπτωτο, ωστόσο σύμφωνα με τη CRS Alpes, τη μονάδα ορεινής διάσωσης που ανέλαβε την επιχείρηση, ο ισχυρός άνεμος τον έριξε πάνω στη βραχώδη πλαγιά.
Κατάφερε να αποσυνδέσει το κύριο αλεξίπτωτο, όμως το εφεδρικό παρέμενε κρεμασμένο πάνω από το κενό. Αυτό δημιουργούσε έναν ακόμη μεγαλύτερο κίνδυνο: ακόμη και μια μικρή ριπή ανέμου θα μπορούσε να φουσκώσει ξανά το αλεξίπτωτο και να παρασύρει τον άνδρα στο κενό.
«Η παραμικρή αύρα θα μπορούσε να φουσκώσει το εφεδρικό αλεξίπτωτο και να προκαλέσει την πτώση του από ύψος 200 μέτρων», ανέφερε χαρακτηριστικά η CRS Alpes.
Η θέση στην οποία είχε εγκλωβιστεί έκανε ιδιαίτερα δύσκολη και την επιχείρηση διάσωσης. Η προφανής επιλογή, να κατέβει δηλαδή ένας διασώστης ακριβώς δίπλα του, κρίθηκε υπερβολικά επικίνδυνη.
Το ρεύμα αέρα από τους έλικες του ελικοπτέρου θα μπορούσε να φουσκώσει το εφεδρικό αλεξίπτωτο και να παρασύρει τον εγκλωβισμένο άνδρα από το στενό σημείο στο οποίο είχε καταφέρει να σταθεί.
Οι διασώστες επέλεξαν έτσι διαφορετική προσέγγιση: κατέβηκαν από το ελικόπτερο περίπου 60 μέτρα μακριά και κινήθηκαν κατά μήκος της πλαγιάς μέχρι να φτάσουν στον αλεξιπτωτιστή. Αφού τον ασφάλισαν, οι τρεις τους ανασύρθηκαν με τη βοήθεια καλωδίου μήκους περίπου 90 μέτρων.
Παρά την πτώση, τις διαδοχικές προσκρούσεις στον βράχο και την πολύωρη αγωνία πάνω από το κενό, ο άνδρας βγήκε σχεδόν αλώβητος από την περιπέτειά του καθώς υπέστη μόνο ένα διάστρεμμα στο μικρό δάχτυλο.
Το περιστατικό σημειώθηκε την Κυριακή 16 Αυγούστου, κοντά στο Fort Saint-Eynard, όπου ο άνδρας πραγματοποιούσε πτήση με αλεξίπτωτο πλαγιάς. Κάποια στιγμή, λόγω των συνθηκών, το αλεξίπτωτό του έκλεισε, με αποτέλεσμα να χάσει τον έλεγχο.
Ο πιλότος ενεργοποίησε το εφεδρικό αλεξίπτωτο, ωστόσο σύμφωνα με τη CRS Alpes, τη μονάδα ορεινής διάσωσης που ανέλαβε την επιχείρηση, ο ισχυρός άνεμος τον έριξε πάνω στη βραχώδη πλαγιά.
😲 Images impressionnantes d'un sauvetage en Isère : un parapentiste s'est retrouvé suspendu à 200 m au-dessus du vide, victime d'une fermeture de voile. Il s'en sort avec une entorse du petit doigt— TF1Info (@TF1Info) August 18, 2026
▶️ Le journal présenté par @MatthieuKarmann pic.twitter.com/qB0GZEIJkW
Χτύπησε τρεις φορές σε βράχοΟ άνδρας χτύπησε τρεις φορές στην πλαγιά προτού τελικά ακινητοποιηθεί σε ένα σημείο, πλάτους μόλις 80 εκατοστών, το οποίο μάλιστα ήταν καλυμμένο με χαλίκια.
Κατάφερε να αποσυνδέσει το κύριο αλεξίπτωτο, όμως το εφεδρικό παρέμενε κρεμασμένο πάνω από το κενό. Αυτό δημιουργούσε έναν ακόμη μεγαλύτερο κίνδυνο: ακόμη και μια μικρή ριπή ανέμου θα μπορούσε να φουσκώσει ξανά το αλεξίπτωτο και να παρασύρει τον άνδρα στο κενό.
«Η παραμικρή αύρα θα μπορούσε να φουσκώσει το εφεδρικό αλεξίπτωτο και να προκαλέσει την πτώση του από ύψος 200 μέτρων», ανέφερε χαρακτηριστικά η CRS Alpes.
Η θέση στην οποία είχε εγκλωβιστεί έκανε ιδιαίτερα δύσκολη και την επιχείρηση διάσωσης. Η προφανής επιλογή, να κατέβει δηλαδή ένας διασώστης ακριβώς δίπλα του, κρίθηκε υπερβολικά επικίνδυνη.
Γιατί δεν μπορούσε να πλησιάσει το ελικόπτερο
Το ρεύμα αέρα από τους έλικες του ελικοπτέρου θα μπορούσε να φουσκώσει το εφεδρικό αλεξίπτωτο και να παρασύρει τον εγκλωβισμένο άνδρα από το στενό σημείο στο οποίο είχε καταφέρει να σταθεί.
Οι διασώστες επέλεξαν έτσι διαφορετική προσέγγιση: κατέβηκαν από το ελικόπτερο περίπου 60 μέτρα μακριά και κινήθηκαν κατά μήκος της πλαγιάς μέχρι να φτάσουν στον αλεξιπτωτιστή. Αφού τον ασφάλισαν, οι τρεις τους ανασύρθηκαν με τη βοήθεια καλωδίου μήκους περίπου 90 μέτρων.
Παρά την πτώση, τις διαδοχικές προσκρούσεις στον βράχο και την πολύωρη αγωνία πάνω από το κενό, ο άνδρας βγήκε σχεδόν αλώβητος από την περιπέτειά του καθώς υπέστη μόνο ένα διάστρεμμα στο μικρό δάχτυλο.
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