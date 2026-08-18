Τραγωδία στην Τουρκία: Τέσσερις νεκροί και δέκα τραυματίες από πτώση μίνι λεωφορείου σε χαράδρα στη Σεβάστεια
ΚΟΣΜΟΣ
Τουρκία Λεωφορείο Χαράδρα Νεκροί Σεβάστεια

Τραγωδία στην Τουρκία: Τέσσερις νεκροί και δέκα τραυματίες από πτώση μίνι λεωφορείου σε χαράδρα στη Σεβάστεια

Το όχημα μετέφερε 14 επιβάτες όταν προσέκρουσε στις προστατευτικές μπάρες και κατέληξε στη χαράδρα – Τέσσερις τραυματίες σε κρίσιμη κατάσταση

Τραγωδία στην Τουρκία: Τέσσερις νεκροί και δέκα τραυματίες από πτώση μίνι λεωφορείου σε χαράδρα στη Σεβάστεια
2 ΣΧΟΛΙΑ
Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και ακόμη δέκα τραυματίστηκαν, τέσσερις εκ των οποίων σοβαρά, σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στην επαρχία της Σεβάστειας (Σίβας), στην κεντρική Τουρκία, όταν ένα μίνι λεωφορείο βγήκε από τον δρόμο και έπεσε σε χαράδρα.

Το δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στις 12:30 το μεσημέρι, σε αυτοκινητόδρομο μεταξύ των χωριών Ελμασεκί και Τσοκράκ, στην επαρχία Σουσεχρί.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, το επιβατικό μίνι λεωφορείο, στο οποίο επέβαιναν 14 άτομα, κινούνταν από τη Σεβάστεια προς το Σουσεχρί όταν, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο.



Το όχημα προσέκρουσε αρχικά στις προστατευτικές μπάρες του δρόμου και στη συνέχεια εξετράπη της πορείας του, καταλήγοντας στη χαράδρα, όπου σύρθηκε για αρκετά μέτρα.

Μεγάλη επιχείρηση διάσωσης

Μετά τις κλήσεις αυτοπτών μαρτύρων, στην περιοχή κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας και της χωροφυλακής, καθώς και ασθενοφόρα, πυροσβεστικά οχήματα και ομάδες της τουρκικής υπηρεσίας αντιμετώπισης καταστροφών AFAD.

Κλείσιμο


Τα σωστικά συνεργεία επιχείρησαν για τον απεγκλωβισμό των επιβαινόντων από τα συντρίμμια του οχήματος.

Από τη σφοδρή πρόσκρουση τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ δέκα ακόμη τραυματίστηκαν. Η κατάσταση τεσσάρων από τους τραυματίες χαρακτηρίζεται σοβαρή.

Για τη μεταφορά των βαριά τραυματισμένων κινητοποιήθηκε και ελικόπτερο-ασθενοφόρο, ενώ χρησιμοποιήθηκαν και επίγεια ασθενοφόρα για τη διακομιδή τους σε νοσοκομεία της Σεβάστειας. Οι υπόλοιποι έξι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της ευρύτερης περιοχής.
2 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Το μέλλον της τεχνολογίας

Σε τριάντα χρόνια οι μηχανές θα σκέφτονται για μας, θα μας φέρνουν κοντά στους δικούς μας και θα μιλάνε όπως εμείς. Το μόνο που θα μένει «μοναδικό», γι’ αυτό θα είναι και ακριβό, θα είναι να ξέρεις πως απέναντί σου κάθεται, στ' αλήθεια, ένας άνθρωπος.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης