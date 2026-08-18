Ο Τραμπ χαρακτηρίζει «νέα επικράτεια των ΗΠΑ» τα Στενά του Ορμούζ με ανάρτηση στο Truth Social

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Η αρχική δήλωση Τραμπ και η απάντηση της Τεχεράνης

Ο Ντόναλντ Τραμπ

, μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς παγκοσμίως για τη μεταφορά πετρελαίου, θα μπορούσαν να περάσουν υπό αμερικανικό έλεγχο.

είπε ο Αμερικανός πρόεδρος. Ο ίδιος υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ έχουν τον έλεγχο της διέλευσης, λέγοντας χαρακτηριστικά: