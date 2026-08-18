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Νέος σεισμός 4,8 Ρίχτερ στη Γρανάδα: Τρεις ελαφρά τραυματίες και ζημιές σε κτίρια
Νέος σεισμός 4,8 Ρίχτερ στη Γρανάδα: Τρεις ελαφρά τραυματίες και ζημιές σε κτίρια
Ο σεισμός εντάσσεται στη σεισμική ακολουθία που βρίσκεται σε εξέλιξη στην ευρύτερη περιοχή από το περασμένο Σάββατο, όταν είχε καταγραφεί δόνηση μεγέθους 5 βαθμών
Νέος σεισμός μεγέθους 4,8 Ρίχτερ σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης στη Γρανάδα και τη μητροπολιτική περιοχή της, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους και αφήνοντας πίσω της τρεις ελαφρά τραυματίες και υλικές ζημιές.
Ο σεισμός εντάσσεται στη σεισμική ακολουθία που βρίσκεται σε εξέλιξη στην ευρύτερη περιοχή της Γρανάδας από το περασμένο Σάββατο, όταν είχε καταγραφεί δόνηση μεγέθους 5 βαθμών.
H νέα δόνηση σημειώθηκε στις 10:37 τοπική ώρα, με επίκεντρο στην περιοχή Γκόχαρ της Γρανάδας και εστιακό βάθος πέντε χιλιομέτρων. Αρχικά το επίκεντρο είχε προσδιοριστεί στη γειτονική Αλεντίν, όπου είχε σημειωθεί και ο σεισμός των 5 βαθμών τα ξημερώματα του Σαββάτου.
Μεταξύ των τραυματιών βρίσκεται μία ανήλικη, η οποία διακομίστηκε στο νοσοκομείο. Από τη σεισμική δόνηση προκλήθηκαν επίσης υλικές ζημιές. Εικόνες που δημοσιοποιήθηκαν μετά τον σεισμό δείχνουν φθορές σε κτίρια, δρόμους και σταθμευμένα αυτοκίνητα.
Ισχυρότερος ήταν ο μετασεισμός μεγέθους 4 βαθμών με επίκεντρο στην Τσουριάνα δε λα Βέγκα, ο οποίος καταγράφηκε στις 10:53. Σύμφωνα με το IGN, ήταν εξαιρετικά επιφανειακός.
Ακολούθησαν, μεταξύ άλλων, δόνηση 2,9 βαθμών με επίκεντρο το Παντούλ στις 10:57, σεισμός 2,6 βαθμών στην περιοχή Λας Γκάμπιας στις 10:47 και ακόμη μία δόνηση 2,8 βαθμών με επίκεντρο την Αλεντίν.
Ο κύριος σεισμός έγινε αισθητός και στις τέσσερις επαρχίες της ανατολικής Ανδαλουσίας, ενώ οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης δέχθηκαν περίπου 50 κλήσεις στον αριθμό 112.
Ο σεισμός εντάσσεται στη σεισμική ακολουθία που βρίσκεται σε εξέλιξη στην ευρύτερη περιοχή της Γρανάδας από το περασμένο Σάββατο, όταν είχε καταγραφεί δόνηση μεγέθους 5 βαθμών.
H νέα δόνηση σημειώθηκε στις 10:37 τοπική ώρα, με επίκεντρο στην περιοχή Γκόχαρ της Γρανάδας και εστιακό βάθος πέντε χιλιομέτρων. Αρχικά το επίκεντρο είχε προσδιοριστεί στη γειτονική Αλεντίν, όπου είχε σημειωθεί και ο σεισμός των 5 βαθμών τα ξημερώματα του Σαββάτου.
📹 El nuevo terremoto en Granada causa tres heridos leves y obliga a desalojar la Alhambra https://t.co/1ZUFFYsX53 pic.twitter.com/83zua34F3u— EL PAÍS (@el_pais) August 18, 2026
Τρεις ελαφρά τραυματίες - Ανήλικη στο νοσοκομείοΟ αντιπρόεδρος της κυβέρνησης της Ανδαλουσίας, Αντόνιο Σανθ, επιβεβαίωσε ότι τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά εξαιτίας του σεισμού.
Μεταξύ των τραυματιών βρίσκεται μία ανήλικη, η οποία διακομίστηκε στο νοσοκομείο. Από τη σεισμική δόνηση προκλήθηκαν επίσης υλικές ζημιές. Εικόνες που δημοσιοποιήθηκαν μετά τον σεισμό δείχνουν φθορές σε κτίρια, δρόμους και σταθμευμένα αυτοκίνητα.
Toda Granada en las calles. Imágenes de los daños causados por el último #terremoto en #Granada Calle Poeta César Vallejo. Cedo su uso a medios bajo mención. pic.twitter.com/rMH7hy2A00— Luz Arcos✨ (@luzarcsan) August 18, 2026
Τουλάχιστον έξι μετασεισμοίΜετά τη δόνηση των 4,8 βαθμών ακολούθησαν τουλάχιστον έξι μετασεισμοί, ορισμένοι από τους οποίους έγιναν ιδιαίτερα αισθητοί.
Ισχυρότερος ήταν ο μετασεισμός μεγέθους 4 βαθμών με επίκεντρο στην Τσουριάνα δε λα Βέγκα, ο οποίος καταγράφηκε στις 10:53. Σύμφωνα με το IGN, ήταν εξαιρετικά επιφανειακός.
Ακολούθησαν, μεταξύ άλλων, δόνηση 2,9 βαθμών με επίκεντρο το Παντούλ στις 10:57, σεισμός 2,6 βαθμών στην περιοχή Λας Γκάμπιας στις 10:47 και ακόμη μία δόνηση 2,8 βαθμών με επίκεντρο την Αλεντίν.
Ο κύριος σεισμός έγινε αισθητός και στις τέσσερις επαρχίες της ανατολικής Ανδαλουσίας, ενώ οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης δέχθηκαν περίπου 50 κλήσεις στον αριθμό 112.
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