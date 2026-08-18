Νέος σεισμός 4,8 Ρίχτερ στη Γρανάδα: Τρεις ελαφρά τραυματίες και ζημιές σε κτίρια
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Νέος σεισμός 4,8 Ρίχτερ στη Γρανάδα: Τρεις ελαφρά τραυματίες και ζημιές σε κτίρια

Ο σεισμός εντάσσεται στη σεισμική ακολουθία που βρίσκεται σε εξέλιξη στην ευρύτερη περιοχή από το περασμένο Σάββατο, όταν είχε καταγραφεί δόνηση μεγέθους 5 βαθμών

Νέος σεισμός 4,8 Ρίχτερ στη Γρανάδα: Τρεις ελαφρά τραυματίες και ζημιές σε κτίρια
Νέος σεισμός μεγέθους 4,8 Ρίχτερ σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης στη Γρανάδα και τη μητροπολιτική περιοχή της, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους και αφήνοντας πίσω της τρεις ελαφρά τραυματίες και υλικές ζημιές.

Ο σεισμός εντάσσεται στη σεισμική ακολουθία που βρίσκεται σε εξέλιξη στην ευρύτερη περιοχή της Γρανάδας από το περασμένο Σάββατο, όταν είχε καταγραφεί δόνηση μεγέθους 5 βαθμών.

H νέα δόνηση σημειώθηκε στις 10:37 τοπική ώρα, με επίκεντρο στην περιοχή Γκόχαρ της Γρανάδας και εστιακό βάθος πέντε χιλιομέτρων. Αρχικά το επίκεντρο είχε προσδιοριστεί στη γειτονική Αλεντίν, όπου είχε σημειωθεί και ο σεισμός των 5 βαθμών τα ξημερώματα του Σαββάτου.

Τρεις ελαφρά τραυματίες - Ανήλικη στο νοσοκομείο

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης της Ανδαλουσίας, Αντόνιο Σανθ, επιβεβαίωσε ότι τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά εξαιτίας του σεισμού.

Μεταξύ των τραυματιών βρίσκεται μία ανήλικη, η οποία διακομίστηκε στο νοσοκομείο. Από τη σεισμική δόνηση προκλήθηκαν επίσης υλικές ζημιές. Εικόνες που δημοσιοποιήθηκαν μετά τον σεισμό δείχνουν φθορές σε κτίρια, δρόμους και σταθμευμένα αυτοκίνητα.

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Τουλάχιστον έξι μετασεισμοί

Μετά τη δόνηση των 4,8 βαθμών ακολούθησαν τουλάχιστον έξι μετασεισμοί, ορισμένοι από τους οποίους έγιναν ιδιαίτερα αισθητοί.

Ισχυρότερος ήταν ο μετασεισμός μεγέθους 4 βαθμών με επίκεντρο στην Τσουριάνα δε λα Βέγκα, ο οποίος καταγράφηκε στις 10:53. Σύμφωνα με το IGN, ήταν εξαιρετικά επιφανειακός.

Ακολούθησαν, μεταξύ άλλων, δόνηση 2,9 βαθμών με επίκεντρο το Παντούλ στις 10:57, σεισμός 2,6 βαθμών στην περιοχή Λας Γκάμπιας στις 10:47 και ακόμη μία δόνηση 2,8 βαθμών με επίκεντρο την Αλεντίν.

Ο κύριος σεισμός έγινε αισθητός και στις τέσσερις επαρχίες της ανατολικής Ανδαλουσίας, ενώ οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης δέχθηκαν περίπου 50 κλήσεις στον αριθμό 112.

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