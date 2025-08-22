Τέλος ο φόρος σε καφέ και σοκολάτα στη Δανία - Στόχος η ανακούφιση των νοικοκυριών
Τέλος ο φόρος σε καφέ και σοκολάτα στη Δανία - Στόχος η ανακούφιση των νοικοκυριών
Υπενθυμίζεται πως στη Δανία είχε ανακοινωθεί και η κατάργηση του ΦΠΑ στα βιβλία, με στόχο την ενίσχυση της ανάγνωσης
Η Δανία ανακοίνωσε πως θα καταργήσει τους φόρους στον καφέ και τη σοκολάτα, προκειμένου να ανακουφίσει τα νοικοκυριά, που έχουν επιβαρυνθεί από την αύξηση των τιμών των τροφίμων.
«Επιλέξαμε κάτι που έχει έναν άμεσο αντίκτυπο για τους Δανέζους, οι οποίοι μπορούν αμέσως να νιώσουν πως θα έχουν περισσότερα χρήματα στη διάθεσή τους», εξήγησε στο τηλεοπτικό δίκτυο TV2 ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης της Δανίας Τρολς Λουντ Πούλσεν, που είναι επίσης υπουργός Άμυνας και αρχηγός του φιλελεύθερου κόμματος.
Σύμφωνα με το υπουργείο Φορολογίας, ο καφές πακέτο στη Δανία θα κοστίζει πέντε κορώνες λιγότερο (66 λεπτά του ευρώ).
Καθώς θεωρείται ο παλαιότερος στη Δανία, ο ειδικός φόρος στη σοκολάτα εφαρμόζεται σε όλα τα προϊόντα που περιέχουν κακάο, σε γλυκά, σε ζαχαρωμένα φρούτα και σε τσίχλες. Ανέρχεται μεταξύ 3 και 3,5 ευρώ, ανάλογα με την περιεκτικότητα σε ζάχαρη του τροφίμου.
Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία της χώρας, τον Ιούλιο, η τιμή της σοκολάτας αυξήθηκε περισσότερο από 25,3% σε διάστημα ενός έτους. Ο καφές κατέστη 35,5% ακριβότερος.
Συνολικά, οι τιμές των τροφίμων αυξήθηκαν κατά 6,5% σε ετήσια κλίμακα.
Καταργώντας αυτούς τους φόρους, οι απώλειες για τα δημόσια οικονομικά της Δανίας αναμένεται να ανέλθουν σε 2,4 δισεκατομμύρια κορώνες (321 εκατομμύρια ευρώ).
Υπενθυμίζεται πως στη Δανία είχε ανακοινωθεί και η κατάργηση του ΦΠΑ στα βιβλία, με στόχο την ενίσχυση της ανάγνωσης.
«Επιλέξαμε κάτι που έχει έναν άμεσο αντίκτυπο για τους Δανέζους, οι οποίοι μπορούν αμέσως να νιώσουν πως θα έχουν περισσότερα χρήματα στη διάθεσή τους», εξήγησε στο τηλεοπτικό δίκτυο TV2 ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης της Δανίας Τρολς Λουντ Πούλσεν, που είναι επίσης υπουργός Άμυνας και αρχηγός του φιλελεύθερου κόμματος.
Σύμφωνα με το υπουργείο Φορολογίας, ο καφές πακέτο στη Δανία θα κοστίζει πέντε κορώνες λιγότερο (66 λεπτά του ευρώ).
Καθώς θεωρείται ο παλαιότερος στη Δανία, ο ειδικός φόρος στη σοκολάτα εφαρμόζεται σε όλα τα προϊόντα που περιέχουν κακάο, σε γλυκά, σε ζαχαρωμένα φρούτα και σε τσίχλες. Ανέρχεται μεταξύ 3 και 3,5 ευρώ, ανάλογα με την περιεκτικότητα σε ζάχαρη του τροφίμου.
Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία της χώρας, τον Ιούλιο, η τιμή της σοκολάτας αυξήθηκε περισσότερο από 25,3% σε διάστημα ενός έτους. Ο καφές κατέστη 35,5% ακριβότερος.
Συνολικά, οι τιμές των τροφίμων αυξήθηκαν κατά 6,5% σε ετήσια κλίμακα.
Καταργώντας αυτούς τους φόρους, οι απώλειες για τα δημόσια οικονομικά της Δανίας αναμένεται να ανέλθουν σε 2,4 δισεκατομμύρια κορώνες (321 εκατομμύρια ευρώ).
Υπενθυμίζεται πως στη Δανία είχε ανακοινωθεί και η κατάργηση του ΦΠΑ στα βιβλία, με στόχο την ενίσχυση της ανάγνωσης.
Ειδήσεις σήμερα:
Βόλος: Ο 40χρονος δολοφόνησε την σύζυγό του μπροστά στα τέσσερα παιδιά τους - Την μαχαίρωσε στον λαιμό και την πλάτη
Παγκόσμια κούρσα για τους υπερηχητικούς πυραύλους - Τα δύο υπερόπλα που ο Πούτιν λέει πως κάνουν στάχτη κάθε στόχο
Η συμμορία με τις γουρούνες στη Μύκονο: Έθαβαν τα κλοπιμαία σαν τον Εσκομπάρ
Βόλος: Ο 40χρονος δολοφόνησε την σύζυγό του μπροστά στα τέσσερα παιδιά τους - Την μαχαίρωσε στον λαιμό και την πλάτη
Παγκόσμια κούρσα για τους υπερηχητικούς πυραύλους - Τα δύο υπερόπλα που ο Πούτιν λέει πως κάνουν στάχτη κάθε στόχο
Η συμμορία με τις γουρούνες στη Μύκονο: Έθαβαν τα κλοπιμαία σαν τον Εσκομπάρ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα