Συμβούλιο Ασφαλείας ΟΗΕ: Η Συρία σε «τεντωμένο σχοινί» - Παραμένει εύθραυστη η εκεχειρία

Σημειώνεται ότι μεταξύ 15 και 20 Σεπτεμβρίου 2025, η χώρα αναμένεται να διεξαγάγει εκλογές για τη Λαϊκή Συνέλευση.Πρόκειται για τις πρώτες κοινοβουλευτικές εκλογές μετά την απομάκρυνση του πρώην προέδρου Μπασάρ αλ-'Ασαντ. Η διαδικασία προβλέπεται να περιλαμβάνει τη δημιουργία εκλεκτορικού σώματος σε κάθε συριακό κυβερνείο για την εκλογή των δύο τρίτων από τις 210 έδρες, ενώ το υπόλοιπο ένα τρίτο θα διοριστεί απευθείας από τον μεταβατικό πρόεδρο.Ο αναπλ. μόνιμος αντιπρόσωπος της Ελλάδας, Ιωάννης Σταματέκος, τόνισε ότι η ασταθής κατάσταση της ασφάλειας στη Συρία, μετά τη φρικτή βία στη Σουέιντα και την πρόσφατη επίθεση στην ορθόδοξη εκκλησία του Προφήτη Ηλία στη Δαμασκό, απαιτεί επείγουσα δράση. «Η μεταβατική δικαιοσύνη και η λογοδοσία για όλα τα εγκλήματα που διαπράχθηκαν θα είναι ζωτικής σημασίας σε αυτό το πλαίσιο» ανέφερε.Χαιρέτισε την ανακοίνωση των έμμεσων κοινοβουλευτικών εκλογών ως σημαντικό βήμα προς μια ουσιαστική πολιτική μετάβαση χωρίς αποκλεισμούς, σύμφωνα με το Ψήφισμα 2254 του Συμβουλίου Ασφαλείας και τόνισε την ανάγκη να εξασφαλιστεί η συμμετοχή όλων των ομάδων της συριακής κοινωνίας.O κ. Σταματέκος επιβεβαίωσε τη δέσμευση της Ελλάδας για την κυριαρχία, την ανεξαρτησία, την ενότητα και την εδαφική ακεραιότητα της Συρίας, μετά και την χθεσινή εποικοδομητική συνάντηση του Έλληνα υπουργού Εξωτερικών, Γιώργου Γεραπετρίτη, με τον Σύρο ομόλογο του στην Αθήνα.Υπογράμμισε επίσης, την ανάγκη ενίσχυσης της διεθνούς ανθρωπιστικής ανταπόκρισης και εξέφρασε την πλήρη αλληλεγγύη του προς τον συριακό λαό, ο οποίος αντιμετωπίζει τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής με πυρκαγιές και σοβαρή ξηρασία.