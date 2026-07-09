Δεκάδες χιλιάδες παπούτσια κάηκαν στην καταστροφική φωτιά που προκάλεσε την κατάρρευση υποδηματοποιίας στην Τσεχία
Δεκάδες χιλιάδες παπούτσια κάηκαν στην καταστροφική φωτιά που προκάλεσε την κατάρρευση υποδηματοποιίας στην Τσεχία
Η πυρκαγιά σε αποθήκη στο Ζλιν που βρίσκεται στον χώρο της πρώην εμβληματικής υποδηματοποιίας Bata, κατέστρεψε σήμερα 70.000 ζευγάρια παπούτσια, ανακοίνωσε η εταιρία Vasky που τα κατασκεύασε
Πυρκαγιά σε μια αποθήκη στο Ζλιν, στην Τσεχία, που βρίσκεται στον χώρο της πρώην εμβληματικής υποδηματοποιίας Bata, κατέστρεψε σήμερα 70.000 ζευγάρια παπούτσια, ανακοίνωσε η εταιρία Vasky που τα κατασκεύασε, υπολογίζοντας τις απώλειές της σε επτά εκατομμύρια δολάρια (6,1 εκατομμύρια ευρώ).
Δεν τραυματίστηκε κανείς, διευκρίνισαν οι πυροσβέστες, προσθέτοντας ότι η φωτιά παρέμενε εκτός ελέγχου σήμερα το απόγευμα και ότι το κτήριο συνέχιζε να καταρρέει.
Σημειώνεται ότι σε βίντεο που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου φαίνεται η στιγμή που το κτήριο καταρρέει μέσα σε καπνούς και φλόγες.
Δείτε βίντεο
Ο Στάνεκ ίδρυσε την υποδηματοποιία Vasky το 2016 προκειμένου να συνεχίζει την παράδοση του υποδήματος στο Ζλιν, στην ανατολική Τσεχία, που άρχισε ο Τόμας Μπάτα, ο οποίος είχε ιδρύσει εκεί τη δική του βιοτεχνία υποδημάτων το 1894.
Μετά τον θάνατό του το 1932, την επιχείρηση ανέλαβε ο ετεροθαλής αδελφός του, o Γιαν Αντονίν Μπάτα. Διέφυγε από την Τσεχοσλοβακία την οποία είχαν καταλάβει οι ναζί το 1939, στη συνέχεια εγκαταστάθηκε στη Βραζιλία όπου η επιχείρησή του άνθισε και μετατράπηκε σε παγκόσμια αυτοκρατορία.
Το εργοστάσιο Bata στο Ζλιν κρατικοποιήθηκε και μετονομάστηκε Svit αφότου οι κομμουνιστές πήραν την εξουσία και εγκαθίδρυσαν μια σοσιαλιστική οικονομία στην Τσεχοσλοβακία το 1948. Το εργοστάσιο έκλεισε μετά την επανάσταση του 1989, που ανέτρεψε το κομμουνιστικό καθεστώς τέσσερα χρόνια προτού η Τσεχοσλοβακία χωριστεί ειρηνικά σε Δημοκρατία της Τσεχίας και Σλοβακία.
Οι χώροι στη συνέχεια ανακαινίστηκαν για να στεγάσουν γραφεία της περιφερειακής κυβέρνησης ή ένα μουσείο.
Ο Στάνεκ δήλωσε ότι η Vasky, που παράγει παπούτσια επίσης στη γειτονική Σλοβακία, θα συνεχίσει να τα κατασκευάζει παρά τη ζημία.
«Χάσαμε αυτά που είχαμε φτιάξει, όχι τον λόγο που το κάνουμε. Έχουμε πάντα τους ανθρώπους, την τεχνογνωσία και τη βούληση να ξεκινήσουμε από την αρχή», πρόσθεσε ο Στάνεκ.
Δεν τραυματίστηκε κανείς, διευκρίνισαν οι πυροσβέστες, προσθέτοντας ότι η φωτιά παρέμενε εκτός ελέγχου σήμερα το απόγευμα και ότι το κτήριο συνέχιζε να καταρρέει.
Σημειώνεται ότι σε βίντεο που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου φαίνεται η στιγμή που το κτήριο καταρρέει μέσα σε καπνούς και φλόγες.
Δείτε βίντεο
«Χάσαμε σχεδόν τα πάντα και αντιμετωπίζουμε την πιο δύσκολη δοκιμασία στην ιστορία της Vasky. Μας πονάει», αντέδρασε σε ανάρτησή του στο Facebook ο ιδρυτής της Vasky, ο Βάτσλαβ Στάνεκ. Υπολόγισε, μάλιστα, ότι η αξία των υποδημάτων και των ρούχων που καταστράφηκαν σε αυτό το εργοστάσιο ανέρχεται περίπου σε επτά εκατομμύρια δολάρια.
A warehouse in the eastern Czech city of Zlin partially collapsed after catching fire this morning and burning (out of control) for most of the day. No injuries reported. The warehouse was storage for shoes and clothing. pic.twitter.com/Y1mteGgbGM— Mike Eckel (@Mike_Eckel) July 9, 2026
Ο Στάνεκ ίδρυσε την υποδηματοποιία Vasky το 2016 προκειμένου να συνεχίζει την παράδοση του υποδήματος στο Ζλιν, στην ανατολική Τσεχία, που άρχισε ο Τόμας Μπάτα, ο οποίος είχε ιδρύσει εκεί τη δική του βιοτεχνία υποδημάτων το 1894.
Μετά τον θάνατό του το 1932, την επιχείρηση ανέλαβε ο ετεροθαλής αδελφός του, o Γιαν Αντονίν Μπάτα. Διέφυγε από την Τσεχοσλοβακία την οποία είχαν καταλάβει οι ναζί το 1939, στη συνέχεια εγκαταστάθηκε στη Βραζιλία όπου η επιχείρησή του άνθισε και μετατράπηκε σε παγκόσμια αυτοκρατορία.
Το εργοστάσιο Bata στο Ζλιν κρατικοποιήθηκε και μετονομάστηκε Svit αφότου οι κομμουνιστές πήραν την εξουσία και εγκαθίδρυσαν μια σοσιαλιστική οικονομία στην Τσεχοσλοβακία το 1948. Το εργοστάσιο έκλεισε μετά την επανάσταση του 1989, που ανέτρεψε το κομμουνιστικό καθεστώς τέσσερα χρόνια προτού η Τσεχοσλοβακία χωριστεί ειρηνικά σε Δημοκρατία της Τσεχίας και Σλοβακία.
«Χάσαμε αυτά που είχαμε φτιάξει, όχι τον λόγο που το κάνουμε»
Οι χώροι στη συνέχεια ανακαινίστηκαν για να στεγάσουν γραφεία της περιφερειακής κυβέρνησης ή ένα μουσείο.
Ο Στάνεκ δήλωσε ότι η Vasky, που παράγει παπούτσια επίσης στη γειτονική Σλοβακία, θα συνεχίσει να τα κατασκευάζει παρά τη ζημία.
«Χάσαμε αυτά που είχαμε φτιάξει, όχι τον λόγο που το κάνουμε. Έχουμε πάντα τους ανθρώπους, την τεχνογνωσία και τη βούληση να ξεκινήσουμε από την αρχή», πρόσθεσε ο Στάνεκ.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα