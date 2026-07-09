Αναφορές για νέες εκρήξεις στο λιμάνι του Μπαντάρ Αμπάς στο νότιο Ιράν

Σύμφωνα με το ημιεπίσημο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Mehr, κάτοικοι της πόλης ανέφεραν ότι άκουσαν δυνατούς κρότους, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για την προέλευση ή τα αίτια των εκρήξεων