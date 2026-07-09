Αναφορές για νέες εκρήξεις στο λιμάνι του Μπαντάρ Αμπάς στο νότιο Ιράν
Αναφορές για νέες εκρήξεις στο λιμάνι του Μπαντάρ Αμπάς στο νότιο Ιράν
Σύμφωνα με το ημιεπίσημο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Mehr, κάτοικοι της πόλης ανέφεραν ότι άκουσαν δυνατούς κρότους, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για την προέλευση ή τα αίτια των εκρήξεων
Αναστάτωση επικράτησε στην πόλη Μπαντάρ Αμπάς στο νότιο Ιράν, μετά από αναφορές κατοίκων ότι ακούστηκαν ισχυρές εκρήξεις στην περιοχή.
Σύμφωνα με το ημιεπίσημο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Mehr, κάτοικοι της πόλης ανέφεραν ότι άκουσαν δυνατούς κρότους, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για την προέλευση ή τα αίτια των εκρήξεων.
Το Μπαντάρ Αμπάς, στις ακτές του Περσικού Κόλπου, θεωρείται μία από τις σημαντικότερες πόλεις του Ιράν λόγω του μεγάλου λιμανιού του και της στρατηγικής του θέσης κοντά στα Στενά του Ορμούζ.
Σύμφωνα με το ημιεπίσημο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Mehr, κάτοικοι της πόλης ανέφεραν ότι άκουσαν δυνατούς κρότους, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για την προέλευση ή τα αίτια των εκρήξεων.
Το Μπαντάρ Αμπάς, στις ακτές του Περσικού Κόλπου, θεωρείται μία από τις σημαντικότερες πόλεις του Ιράν λόγω του μεγάλου λιμανιού του και της στρατηγικής του θέσης κοντά στα Στενά του Ορμούζ.
Οι Αρχές παρακολουθούν την κατάσταση, ενώ αναμένονται νεότερες πληροφορίες για το περιστατικό.
Iran's Mehr News CONFIRMS Explosions in Bandar Abbas in Southern Iran https://t.co/jkrMjdmYGQ pic.twitter.com/hfLLlO1ayH— Ryan Rozbiani (@RyanRozbiani) July 9, 2026
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