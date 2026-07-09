Μπέρναμ: Πρέπει να πιέσουμε περισσότερο το Ισραήλ, ο Στάρμερ δεν στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων

Ο πιθανότερος διάδοχος του Κιρ Στάρμερ στην πρωθυπουργία και στην ηγεσία των Εργατικών, δήλωσε ότι η Βρετανία θα πρέπει «να ασκήσει περισσότερη πίεση» στο Ισραήλ, για τις ενέργειές του στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη