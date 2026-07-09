Αμερικανική αντιπροσωπεία θα επιβλέπει την ισραηλινή αποχώρηση από περιοχές του νότιου Λιβάνου

Ο πρέσβης των ΗΠΑ στον Λίβανο ενημέρωσε τον πρόεδρο της χώρας σήμερα για την προσεχή άφιξη αμερικανικής αντιπροσωπείας για να επιτηρεί την έναρξη της εφαρμογής της ισραηλινής αποχώρησης από «πιλοτικές περιοχές» στον νότο