Αισιοδοξία Ερντογάν για τα F-35: Οι συνομιλίες με τον πολύτιμο φίλο μου Τραμπ θα οδηγήσουν σε συγκεκριμένα αποτελέσματα

Ο Τούρκος πρόεδρος εξέφρασε, σε ανάρτησή του, την εκτίμηση ότι οι συνομιλίες με τον Αμερικανό πρόεδρο θα αποφέρουν αποτελέσματα που ανταποκρίνονται στις προσδοκίες της Άγκυρας στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας