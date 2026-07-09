Η Ουκρανία θα κατασκευάζει Patriot με αμερικανική άδεια, ανακοίνωσε συμφωνία ο Ζελένσκι
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Βολοντίμιρ Ζελένσκι Ουκρανία Ρωσία ΗΠΑ Patriot

Η Ουκρανία θα κατασκευάζει Patriot με αμερικανική άδεια, ανακοίνωσε συμφωνία ο Ζελένσκι

Έρχεται άμεσα νέο πακέτο στρατιωτικής βοήθειας από τις ΗΠΑ με πυραύλους PAC-3

Η Ουκρανία θα κατασκευάζει Patriot με αμερικανική άδεια, ανακοίνωσε συμφωνία ο Ζελένσκι
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Το Κίεβο και η Ουάσινγκτον έχουν καταλήξει σε συμφωνία σχετικά με την άδεια παραγωγής των αμερικανικών συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας Patriot, δήλωσε σήμερα ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, συμπληρώνοντας πως απομένει να διευθετηθούν τεχνικές λεπτομέρειες.

«Είναι πολύ σημαντικό οι τεχνικές ομάδες μας (…) να αρχίσουν να εργάζονται επ’ αυτού, ώστε να λάβουμε άδειες το συντομότερο δυνατόν και να ξεκινήσουμε την παραγωγή τους στην Ουκρανία», είπε ο Ζελένσκι σε δημοσιογράφους.

Ο Ζελένσκι ανέφερε επίσης πως τις επόμενες ημέρες η Ουκρανία θα παραλάβει πυραύλους PAC-3 από τις ΗΠΑ. «Ήταν μια παραγωγική σύνοδος κορυφής για την Ουκρανία. Τις επόμενες ημέρες, θα λάβουμε ένα πακέτο (σ.σ. στρατιωτικής βοήθειας) από τις ΗΠΑ. Είχα επίσης ξεχωριστές συμφωνίες με Ευρωπαίους. Δεν υπάρχουν ακόμη ημερομηνίες, αλλά θα πάρουμε επιπλέον PAC-3», δήλωσε ο ουκρανός πρόεδρος.

«Θα σας δώσουμε άδεια να κατασκευάσετε Patriot», είχε διαβεβαιώσει χθες Τετάρτη ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ τον ουκρανό ομόλογό του, κατά τη διάρκεια συνάντησης στο πλαίσιο της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα.
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