Εφετείο «έσβησε» το πρόστιμο των 500 εκατ. δολαρίων στον Τραμπ γιατί παραποίησε τα οικονομικά στοιχεία της εταιρείας του

Κλείσιμο

Τραμπ: Είναι μια ολοκληρωτική νίκη

Εφετείο στην Πολιτεία της Νέας Υόρκης ακύρωσε το πρόστιμο των 500 εκατομμυρίων δολαρίων που είχε επιβληθεί στον Ντόναλντ Τραμπ σε αστική δίκη για απάτη.Ο δικαστής Άρθουρ Ένγκορον είχε διατάξει τον Φεβρουάριο του 2024 τον Τραμπ να πληρώσει το πρόστιμο για τη μαζική διόγκωση της αξίας των ακινήτων του Trump Organization, προκειμένου να εξασφαλίσει ευνοϊκά δάνεια και καλύτερους όρους ασφάλισης.Το πρόστιμο είχε ύψος 355 εκατ. δολαρίων, αλλά με τους τόκους, το ποσό αυξήθηκε σε πάνω από 500 εκατ. δολάρια.Ωστόσο επιτροπή πέντε δικαστών του Εφετείου του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Νέας Υόρκης δήλωσε ότι, ενώ ο Τραμπ ήταν υπεύθυνος για την απάτη, το πρόστιμο ήταν υπερβολικό, πράγμα που σήμαινε ότι παραβίαζε τις προστασίες του Συντάγματος των ΗΠΑ κατά των αυστηρών ποινών.Η δίκη σε πρώτο βαθμό, που κράτησε σχεδόν τρεις μήνες, ήλθε εν μέσω της προεκλογικής εκστρατείας για τις εκλογές του 2024. Η κοινή γνώμη την παρακολούθησε ελάχιστα, εν μέρει και λόγω του πολύ τεχνικού ζητήματος, που απαιτεί ειδικές γνώσεις.Παρά την καταδίκη, το πλήγμα στην εικόνα του Τραμπ ήταν ελάχιστο.Στη δίκη έγινε γνωστό ότι ο Τραμπ εξασφάλισε ευνοϊκά επιτόκια μεταξύ 2011 και 2021, αφού αύξησε τεχνητά την αξία περιουσιακών στοιχείων όπως το ρετιρέ του στο Μανχάταν και το κτήμα του στο Μαρ-α-Λάγκο.Για παράδειγμα, η επιχείρηση του Τραμπ ισχυρίστηκε ψευδώς ότι το διαμέρισμά του στο Trump Tower ήταν 30.000 τετραγωνικά πόδια (2.780 τ.μ) αντί για 11.000 τ. Πόδια (1.021 τ.μ.). Χρησιμοποίησε δε ψευδή στοιχεία για να ανεβάσει την αξία του διαμερίσματος στα 327 εκατομμύρια δολάρια το 2015, ενώ μόλις τέσσερα χρόνια νωρίτερα είχε ισχυριστεί ότι άξιζε 80 εκατομμύρια δολάρια.Ο Τραμπ αποτίμησε το Μαρ-α-Λάγκο σε 517 εκατομμύρια δολάρια, παρά το γεγονός ότι ο ίδιος ο φορολογικός του σύμβουλος παραδέχτηκε ότι η «αγοραία αξία» ήταν μόλις 27 εκατομμύρια δολάρια το 2020.Εν τω μεταξύ, ο πρόεδρος Τραμπ χαρακτήρισε «ολοκληρωτική νίκη» την απόφαση του Εφετείου ενώ ζήτησε να επιβληθεί ποινή επίπληξης για «κατάχρηση εξουσίας» στον δικαστή που είχε ασχοληθεί με την υπόθεση πρωτοδίκως.«Επρόκειτο για ένα πολιτικό κυνήγι μαγισσών» επανέλαβε για πολλοστή φορά στη μακροσκελή ανάρτησή του στο Truth Social. «Όλα όσα έκανα ήταν απολύτως σωστά, ακόμη και τέλεια», πρόσθεσε.