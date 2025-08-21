Οι εντυπωσιακές συσκευές της Aiper διαθέτουν στιβαρή κατασκευή, έξυπνες λειτουργίες και μοναδική αυτονομία.
Μέση Ανατολή: Ανθρωπιστική βοήθεια «για περίπου ένα εκατομμύριο κόσμο» στέλνει ο Καντίροφ στη Γάζα
Μια «άνευ προηγουμένου ανθρωπιστική δράση» (όπως τη χαρακτηρίζει) στη Γάζα, ξεκινά τις επόμενες μέρες ο Ραμζάν Καντίροφ με σκοπό την παροχή τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης σε πληθυσμό που υπολογίζεται σε περίπου ένα εκατομμύριο άτομα.
«Στο πλαίσιο αυτής της αποστολής, περίπου ένα εκατομμύριο κάτοικοι της περιοχής θα λάβουν τρόφιμα και βασικά αγαθά», ανέφερε χαρακτηριστικά ο ηγέτης της Τσετσενίας στο κανάλι του στο Telegram.
Η βοήθεια - μέσω του Ιδρύματος Αχμάτ-Χαντζί Καντίροφ περιλαμβάνει 50.000 μερίδες έτοιμου φαγητού, 250 τόνους ρυζιού, 200 τόνους αλεύρι, 168 τόνους ζάχαρη, 243 τόνους ζυμαρικά και 500 τόνους πόσιμο νερό.
Η πρωτοβουλία του Ιδρύματος εντάσσεται στις διεθνείς προσπάθειες παροχής ανθρωπιστικής υποστήριξης στον άμαχο πληθυσμό της Γάζας, ο οποίος εξακολουθεί να βιώνει σοβαρές ελλείψεις σε τρόφιμα και βασικά αγαθά.
Tel Aviv is paying close attention to a new player in Gaza: the Ahmat-Haji Kadyrov Foundation has launched a large-scale humanitarian operation expected to reach over one million people. The aid includes 50,000 ready meals, hundreds of tons of rice, flour, sugar, and pasta, along… pic.twitter.com/ke7JgqSwzZ— Thomas Keith (@iwasnevrhere_) August 21, 2025
