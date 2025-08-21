Μέση Ανατολή: Ανθρωπιστική βοήθεια «για περίπου ένα εκατομμύριο κόσμο» στέλνει ο Καντίροφ στη Γάζα
Μέση Ανατολή: Ανθρωπιστική βοήθεια «για περίπου ένα εκατομμύριο κόσμο» στέλνει ο Καντίροφ στη Γάζα

Η βοήθεια περιλαμβάνει 50.000 μερίδες έτοιμου φαγητού, 250 τόνους ρυζιού, 200 τόνους αλεύρι, 168 τόνους ζάχαρη, 243 τόνους ζυμαρικά και 500 τόνους πόσιμο νερό

Μια «άνευ προηγουμένου ανθρωπιστική δράση» (όπως τη χαρακτηρίζει) στη Γάζα, ξεκινά τις επόμενες μέρες ο Ραμζάν Καντίροφ με σκοπό την παροχή τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης σε πληθυσμό που υπολογίζεται σε περίπου ένα εκατομμύριο άτομα.

«Στο πλαίσιο αυτής της αποστολής, περίπου ένα εκατομμύριο κάτοικοι της περιοχής θα λάβουν τρόφιμα και βασικά αγαθά», ανέφερε χαρακτηριστικά ο ηγέτης της Τσετσενίας στο κανάλι του στο Telegram.

Η βοήθεια - μέσω του Ιδρύματος Αχμάτ-Χαντζί Καντίροφ περιλαμβάνει 50.000 μερίδες έτοιμου φαγητού, 250 τόνους ρυζιού, 200 τόνους αλεύρι, 168 τόνους ζάχαρη, 243 τόνους ζυμαρικά και 500 τόνους πόσιμο νερό.



Η πρωτοβουλία του Ιδρύματος εντάσσεται στις διεθνείς προσπάθειες παροχής ανθρωπιστικής υποστήριξης στον άμαχο πληθυσμό της Γάζας, ο οποίος εξακολουθεί να βιώνει σοβαρές ελλείψεις σε τρόφιμα και βασικά αγαθά.


