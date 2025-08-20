Οι εντυπωσιακές συσκευές της Aiper διαθέτουν στιβαρή κατασκευή, έξυπνες λειτουργίες και μοναδική αυτονομία.
Οι Τούρκοι διπλασιάζουν τον αριθμό των στρατευμάτων τους στην Κύπρο
Η αναβάθμιση του διοικητή των κατοχικών δυνάμεων σε αντιστράτηγο θεωρείται ένδειξη περαιτέρω ενίσχυσης της στρατιωτικής παρουσίας
Σε 100.000 στρατιώτες αναμένεται να φτάσει ο αριθμός των τουρκικών δυνάμεων στη κατεχόμενη Κύπρο, σύμφωνα με τουρκικά ΜΜΕ και όπως δημοσιεύει το edotourkia.gr.
Τα δημοσιεύματα επισημαίνουν ότι ο διοικητής των τουρκικών δυνάμεων στα κατεχόμενα αναβαθμίστηκε για πρώτη φορά σε αντιστράτηγο, γεγονός που θεωρείται ένδειξη περαιτέρω ενίσχυσης της στρατιωτικής παρουσίας.
Σύμφωνα με την τουρκική εθνικιστική εφημερίδα Αϊντινλίκ, «η συσσώρευση στρατευμάτων από τις ΗΠΑ, το Ισραήλ, τη Γερμανία και τη Βρετανία στη “νότια Κύπρο” κινητοποίησε την Τουρκία. Η “Διοίκηση των Τουρκικών Ειρηνευτικών Δυνάμεων της Κύπρου” αναβαθμίστηκε από το επίπεδο του “Υποστράτηγου” στο επίπεδο του “Αντιστράτηγου”».
Όπως αναφέρει, «τον Αύγουστο του 2023, ο υποστράτηγος Σεμπαχατίν Κιλίντς είχε διοριστεί με απόφαση του Ανώτατου Στρατιωτικού Συμβουλίου για να αναλάβει τη διοίκηση των τουρκικών στρατευμάτων στην Κύπρο, ενώ στις 5 Αυγούστου 2025 προήχθη σε αντιστράτηγο. Ο αντιστράτηγος Κιλίντς, ο οποίος συνεχίζει να υπηρετεί στην “ΤΔΒΚ” (ψευδοκράτος) έγινε ο πρώτος διοικητής που υπηρετεί με αυτόν τον βαθμό στην ”ΤΔΒΚ”».
Η εφημερίδα γράφει ότι «σύμφωνα με την είδηση του TRHaber, ο τουρκικός κατοχικός στρατός (στην Κύπρο) θα διπλασιάσει την πολεμική του δύναμη. Ο αριθμός των Τούρκων στρατιωτών στο νησί αναμένεται να ξεπεράσει σύντομα τους 100.000». Όπως αναφέρει «οι “τουρκικές δυνάμεις της βόρειας Κύπρου”, που προηγουμένως αποτελούνταν από περιορισμένο αριθμό μονάδων πυροβολικού, μονάδων αεράμυνας και ταγμάτων πεζικού, μετατρέπονται πλέον σε αποτρεπτική δύναμη με μια δομή που περιλαμβάνει αρκετές μεραρχίες, καθώς και χερσαίες, αεροπορικές, ναυτικές, υλικοτεχνικές, ηλεκτρονικές και άλλες δυνάμεις».
