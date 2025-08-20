Γάζα: Ο Τραμπ στη γραμμή Νετανιάχου - «Θέλει να επιστρέψουν όλοι οι όμηροι» είπε ο Γουίτκοφ
Γάζα: Ο Τραμπ στη γραμμή Νετανιάχου - «Θέλει να επιστρέψουν όλοι οι όμηροι» είπε ο Γουίτκοφ
Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός τονίζει διαρκώς την επιθυμία του για μια συμφωνία, που θα προβλέπει την απελευθέρωση όλων των ομήρων που κρατούνται στη Γάζα
Ο Αμερικανός ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ δήλωσε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, θέλει να επιστρέψουν «όλοι οι όμηροι» από τη Γάζα και ζήτησε τον άμεσο τερματισμό του πολέμου, σε συνέντευξή του που προβλήθηκε στο Fox News.
Αναφερόμενος στην αποδοχή από τη Χαμάς μιας μερικής εκεχειρίας με συμφωνία ανταλλαγής ομήρων, ο Γουίτκοφ επανέλαβε ότι ο πρόεδρος Τραμπ παραμένει δεσμευμένος στην απελευθέρωση όλων των αιχμαλώτων. «Ο Τραμπ ήταν πολύ αποφασιστικός και ξεκάθαρος στην τοποθέτησή του. Θέλει όλους τους ομήρους πίσω. Αυτή είναι η θέση μας», τόνισε, κάνοντας αναφορά στην πρόσφατη ανάρτηση του Αμερικανού προέδρου στο Truth Social, όπου υπογράμμισε ότι οι όμηροι θα απελευθερωθούν μόνο αν η Χαμάς αντιμετωπιστεί και καταστραφεί.
Σύγκλιση με τη στάση του ΝετανιάχουΗ τοποθέτηση του Γουίτκοφ φάνηκε να ευθυγραμμίζεται με τη γραμμή του Ισραηλινού πρωθυπουργού, Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος προχωρά με ευρύτερη στρατιωτική εκστρατεία εναντίον της Χαμάς, ενώ έχει διαμηνύσει ότι το Ισραήλ παραμένει δεσμευμένο σε μια συνολική συμφωνία για την απελευθέρωση όλων των ομήρων και τον τερματισμό του πολέμου με τους δικούς του όρους. Παράλληλα, ο Νετανιάχου δεν έχει απορρίψει ρητά την πρόταση που ενέκρινε αυτήν την εβδομάδα η Χαμάς, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο διαπραγματεύσεων.
«Να τελειώσει η σύγκρουση άμεσα»Ο Γουίτκοφ σημείωσε ότι «η σύγκρουση αυτή πρέπει να τελειώσει άμεσα», προσθέτοντας ότι «20 όμηροι πρέπει να επιστρέψουν στις οικογένειές τους, να αφεθούν ελεύθεροι αντίστοιχοι Παλαιστίνιοι κρατούμενοι, και απλώς να κλείσει αυτή η υπόθεση – να έρθει ειρήνη και ηρεμία για τον λαό της Γάζας, και να ανοικοδομηθεί η Γάζα όπως έχει θέσει ως στόχο ο πρόεδρος».
Οι υπόλοιποι όμηροι και η προοπτική ανοικοδόμησηςΟ Αμερικανός απεσταλμένος δεν αναφέρθηκε στους υπόλοιπους 30 ομήρους που παραμένουν στη Γάζα, εκ των οποίων 28 έχουν επιβεβαιωθεί νεκροί. Νωρίτερα μέσα στο έτος, ο Τραμπ είχε εκφράσει την υποστήριξή του σε μια πολιτική μαζικής μετανάστευσης από τη Γάζα και πλήρους ανοικοδόμησης της περιοχής, αν και τους τελευταίους μήνες φαίνεται να έχει αποστασιοποιηθεί από αυτή τη θέση.
