Πώς σχολιάζει ο γερμανικός Τύπος τη σύνοδο στην Ουάσινγκτον για την Ουκρανία

«Ηγετικός ρόλος σημαίνει ευθύνη για τη Γερμανία»

«Ας πουν οι ηγέτες την αλήθεια»

Τα αποτελέσματα της Συνόδου για την Ουκρανία στην Ουάσινγκτον σχολίασε ποικιλοτρόπως ο γερμανικός Τύπος: συμβολισμοί, διπλωματική επιτυχία των Ευρωπαίων ή επικίνδυνη αυταπάτη.Σε σχόλιό της η ιστοσελίδατου πρώτου προγράμματος της γερμανικής δημόσιας τηλεόρασηςαποτιμά τη Σύνοδο για την Ουκρανία με σκεπτικισμό: Παρά τη μεγάλη κινητοποίηση και την έντονη παρουσία Ευρωπαίων ηγετών, τα απτά αποτελέσματα ήταν μηδαμινά. Όπως γράφει χαρακτηριστικά το δημοσίευμα, «τα αποτελέσματα θα χωρούσαν σε ένα σακουλάκι ζάχαρης». Αν και οι ΗΠΑ υπό τον Τραμπ έδειξαν προθυμία για μελλοντική στήριξη, δεν υπήρξαν δεσμεύσεις.Ως προς το θέμα των εγγυήσεων ασφαλείας, το σχόλιο αναφέρει πιο συγκεκριμένα: «οι ΗΠΑ δεν θα αφήσουν την Ουκρανία εντελώς αβοήθητη στο μέλλον. Ωστόσο, πώς θα μοιάζει αυτή η προστατευτική ασπίδα παραμένει αβέβαιο».Η Σύνοδος ανέδειξε περισσότερο τη συμβολική ενότητα της Δύσης και την αποφασιστικότητα της Ευρώπης, παρά συγκεκριμένα βήματα προς την ειρήνη, αναφέρει το σχόλιο. Χωρίς τη συναίνεση του Πούτιν, κανένα σχέδιο δεν μπορεί να εφαρμοστεί – και εναλλακτικό σχέδιο (plan B) δεν υπάρχει. «Αν το Κρεμλίνο πει 'njet' (όχι), όλος αυτός ο ενθουσιασμός (σσ: από τη Σύνοδο στον Λευκό Οίκο) θα είναι μάταιος».Το σχόλιο αναγνωρίζει την εικόνα ενότητας της ΕΕ, αλλά επισημαίνει την επείγουσα ανάγκη για δράση: «Ο μαραθώνιος μόλις αρχίζει και πρέπει να τερματιστεί με ρεκόρ – γιατί κάθε ώρα που περνά, πεθαίνουν άνθρωποι. Η ευθύνη των Ευρωπαίων είναι τεράστια. Στην Ουάσινγκτον έδωσαν την εντύπωση ότι έχουν ωριμάσει. Σε διαφορετική περίπτωση, το μέλλον προδιαγράφεται ζοφερό».Από την πλευρά του τοσε σχόλιό του χαρακτηρίζει τη συνάντηση με τονως μια σημαντική διπλωματική επιτυχία των Ευρωπαίων και ειδικά του Γερμανού καγκελάριου, που συνοδεύεται από εδώ και πέρα όμως «από δύσκολα καθήκοντα».Παρά τον κίνδυνο ότι ο Αμερικανός πρόεδρος θα πίεζε για έναν άμεσο «ειρηνικό» διακανονισμό υπέρ του Πούτιν, οι Ευρωπαίοι κατάφεραν να αποτρέψουν τέτοιες εξελίξεις. «Οι Ευρωπαίοι κατόρθωσαν να ακουστούν στην Ουάσινγκτον. Αυτό ήταν μια επιτυχία και του ίδιου του Μερτς», σημειώνει το σχόλιο.διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στη διατήρηση της ευρωπαϊκής ενότητας και ανέδειξε την ΕΕ – και τη Βρετανία – ως υπολογίσιμη διπλωματική δύναμη. Η Σύνοδος ήταν το πρώτο βήμα προς μια πιθανή ειρηνευτική διαδικασία, όμως ο Πούτιν δεν έχει δείξει καμία πρόθεση συμβιβασμού μέχρι στιγμής. «Οι Ευρωπαίοι γνωρίζουν πολύ καλά ότι δεν μπορούν να εμπιστευτούν τον Πούτιν» σημειώνει χαρακτηριστικά το σχόλιο. Η στάση του απέναντι στις προτεινόμενες εγγυήσεις ασφαλείας θα αποτελέσει κρίσιμο τεστ, σημειώνει τοΩστόσο, στο σχόλιο αποτυπώνεται και μια προειδοποίηση: παρά την ενότητα, οι Ευρωπαίοι στερούνται ουσιαστικών μέσων πίεσης και στρατιωτικής ισχύος. Αν ο δρόμος προς την ειρήνη προχωρήσει, η Ευρώπη και η Γερμανία θα πρέπει να αναλάβουν μεγαλύτερη ευθύνη.«Παρά τις γνωστές ανεπάρκειες των γερμανικών ενόπλων δυνάμεων, η Γερμανία δεν θα μπορέσει να αποφύγει μια στρατιωτική συμβολή προς στήριξη της ειρήνης. Ο καγκελάριος πρέπει να πείσει τον κυβερνητικό συνασπισμό ως προς αυτό, ακόμα κι αν είναι νωρίς να τεθούν οι λεπτομέρειες. Ηγετικός ρόλος σημαίνει ευθύνη: απαιτεί την ετοιμότητα να υπερασπιστεί κανείς την ειρήνη στην Ευρώπη», παρατηρεί το σχόλιο.Σε σχόλιό της η οικονομική εφημερίδαασκεί έντονη κριτική στους Ευρωπαίους ηγέτες, κατηγορώντας τους για υποχωρητικότητα απέναντι στονκαι έλλειψη στρατηγικού σχεδίου. Αντί να επιδείξουν ηγεσία, «οι Ευρωπαίοι χαϊδεύουν τον Τραμπ και αποκαλούν τις υποχωρήσεις τους “διπλωματικές επιτυχίες”», σημειώνει χαρακτηριστικά.Παραδοσιακές, όπως η μη αποδοχή απωλειών εδαφών ή η διατήρηση της προοπτικής ένταξης στο ΝΑΤΟ για την Ουκρανία έχουν εγκαταλειφθεί σιωπηλά. Η Σύνοδος στην Ουάσινγκτον αποκαλύπτει, επισημαίνει το σχόλιο, όχι μόνο τη στρατηγική απόκλιση από τις ΗΠΑ, αλλά κυρίως «τη δική μας αδυναμία».Όπως αναφέρει: «Ο Πούτιν διαπραγματεύεται με τη λογική της ισχύος, ο Τραμπ με τη λογική της συναλλαγής και η Ευρώπη με τη λογική των δηλώσεων».