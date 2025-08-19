Βίντεο: Δείτε πώς έγινε το δυστύχημα με το ασθενοφόρο στο Γουδί - Το εμβόλισε βαν που παραβίασε STOP
O ασθενής που μετέφερε τραυματίστηκε θανάσιμα - «Ακούσαμε ενα μπαμ και βρεθήκαμε ανάποδα», λέει ο διασώστης του ασθενοφόρου για τη στιγμή της σύγκρουσης
Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή που το ιδιωτικό ασθενοφόρο εμβολίστηκε από βαν στο Γουδί με αποτέλεσμα ένας άνδρας να χάσει τη ζωή του, έφερε στο φως της δημοσιότητας ο ALPHA.
Από τα στιγμιότυπα των καμερών ασφαλείας προκύπτει πως το ασθενοφόρο κατέβαινε την οδό Μικράς Ασίας όταν από την οδό Φαραντάτων που έχει STOP βγήκε το βαν και χτύπησε το πρώτο στο πίσω μέρος, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες. Στη συνέχεια το ασθενοφόρο χτύπησε σε σταθμευμένα ΙΧ και ντελαπάρισε.
Μάλιστα, σε ακόμα ένα βίντεο καταγράφεται η πορεία του λευκού βαν που βγήκε από την Φαραντάτων χωρίς να σταματήσει στο STOP.
Την ίδια στιγμή, ο διασώστης που ήταν μέσα στο ασθενοφόρο, περιέγραψε πώς έγινε το τροχαίο: «Περνάει το μισό ασθενοφόρο και ξαφνικά ακούμε ένα “γκουπ”. Δεν καταλάβαμε τι έγινε, πώς έγινε, τα τζάμια ακούσαμε πως σπάσανε και βλέπουμε το ασθενοφόρο τούμπα».
«Η κυρία που οδηγούσε πέρασε τουλάχιστον με 80 χιλιόμετρα όπως έχω στο μυαλό μου, δεν μπορώ να καταλάβω. Ακούσαμε ένα “γκουπ”, μας χτύπησε από τη δεξιά μεριά, πάνω από τη ρόδα. Μας γύρισε προς τα αριστερά και τούμπα. Στον θάλαμο εμείς δεν μπορούσαμε να δούμε τίποτα», συμπλήρωσε.
Μετά το τροχαίο, «η μία πόρτα ήταν κάτω, η άλλη από την ταραχή μου, την άνοιγα αλλά την τράβαγα προς τα μέσα. Και κάποιος ανέβηκε επάνω και μου άνοιξε την πόρτα. Βγήκα και τράβηξα τον συνάδελφο επάνω. Έσπασα το τζάμι το πίσω, πήγαμε να βγάλουμε τον ασθενή αλλά είδαμε ότι δεν γίνεται. Να είναι καλά εκεί που είναι, είχε αίματα. Με τα πολλά τον βγάλαμε έξω, του κάναμε ΚΑΡΠΑ. Ήρθαν τα παιδιά από το νοσοκομείο, τον βάλαμε σε φορείο».
Τον ασθενή, «τον παίρναμε κάθε Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή από το σπίτι του για το Λαϊκό που έκανε αιμοκάθαρση».
Ο οδηγός του ασθενοφόρου συνεχίζει να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο. «Ανέβασε 700 ζάχαρο, έτοιμος να πέσει σε κώμα», είπε ο διασώστης.
