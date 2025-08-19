Διακοπές στον κόλπο του Ναυαρίνου για τον σεΐχη Μανσούρ μπιν Ζάγεντ αλ Ναχιάν και την οικογένειά του - Δείτε φωτογραφίες

Την προτίμησή της στη χώρα μας και στις ομορφιές του ελληνικού καλοκαιριού δείχνει για μια ακόμα φορά η βασιλική οικογένεια των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων , με το πιο εξέχον μέλος της, τον σεΐχη Μανσούρ μπιν Ζάγεντ αλ Ναχιάν, να απολαμβάνει τις διακοπές του στον Κόλπο του Ναυαρίνου -ένα από τα μεγαλύτερα φυσικά λιμάνια του κόσμου. Εκεί, φυσικά, ο Μανσούρ και η συνοδεία του δεν θα μπορούσαν να μην δοκιμάσουν τοπικές σπεσιαλιτέ, βασισμένες στο φρέσκο ψάρι, καθώς και πιάτα υψηλής γαστρονομίας, στα εστιατόρια που φιλοξενούνται στους χώρους των κορυφαίων ξενοδοχείων Mandarin, W, Romanos και Westin, του γνωστού συγκροτήματος Costa Navarino . Φωτογραφίες από τα εστιατόρια Barbouni, Onuki και Guacana

Δεν είναι λίγες οι φορές που έχει αγκυροβολήσει σε ελληνικά λιμάνια, με πιο χαρακτηριστική την εμφάνιση στην Καλαμάτα το φετινό καλοκαίρι. Η ναυτική συλλογή της οικογένειας συμπληρώνεται από το «Azzam», το μεγαλύτερο ιδιωτικό γιοτ στον κόσμο με μήκος 180 μέτρα, που αποτυπώνει την έννοια του «beyond luxury».



Η Ελλάδα, και ιδιαίτερα τα νησιά της, αποτελούν αγαπημένο σκηνικό για τις καλοκαιρινές εξορμήσεις της οικογένειας. Στη Μύκονο, τα εμιρατινά parties πάνω στα deck των σκαφών τους συνδυάζουν διεθνείς DJs με fine dining εμπειρίες από κορυφαίους σεφ, ενώ στη Σαντορίνη επιλέγουν πιο ήρεμες στιγμές, με δείπνα μπροστά στην Καλντέρα.



Στην Κρήτη (σ.σ. και πιο συγκεκριμένα στα Χανιά, όπου βρίσκεται τις ημέρες αυτές το «Blue», ανοιχτά του Ενετικού Λιμανιού) δεν λείπουν οι εκδρομές σε απομονωμένους κόλπους με ιδιωτικές καντίνες που στήνονται αποκλειστικά για την οικογένεια και τους καλεσμένους της, ενώ στο Ιόνιο τα yacht μετατρέπονται σε κινητές βίλες για χαμηλών τόνων διακοπές με απόλυτη ιδιωτικότητα.

Το lifestyle ολοκληρώνεται με shopping σε διεθνείς boutiques, επισκέψεις σε γνωστά beach clubs, αλλά και γαστρονομικές εμπειρίες που «δένουν» το ελληνικό με το αραβικό στοιχείο. Ο σεΐχης Μανσούρ και οι συνοδοί του συχνά απολαμβάνουν ελληνικά κρασιά και μεσογειακή κουζίνα, επιλέγοντας όμως πάντοτε χώρους που εξασφαλίζουν διακριτικότητα και υψηλή αισθητική.

Ο σεΐχης Μανσούρ, με τον συνδυασμό πολιτικής εξουσίας, οικονομικής επιρροής και χλιδάτου τρόπου ζωής, αναδεικνύεται σε μία από τις πλέον χαρακτηριστικές φιγούρες της εποχής μας. Στην Ελλάδα, το αποτύπωμά του δεν περιορίζεται στα λιμάνια όπου δένουν τα σούπερ γιοτ του, αλλά αποτυπώνεται και στις επενδύσεις και τη στρατηγική συνεργασία των δύο χωρών.



Ο σεΐχης Μανσούρ με το κασκόλ της Μάντσεστερ Σίτι περασμένο στον λαιμό



Ο Μανσούρ γεννήθηκε στο εμιράτο του Άμπου Ντάμπι στις 21 Νοεμβρίου 1970, και είναι ο πέμπτος γιος του Εμίρη του Άμπου Ντάμπι, σεΐχη Ζαγιέντ μπιν Σουλτάν Αλ Ναχιάν. Η μητέρα του είναι η Sheikha Fatima bint Mubarak Al Ketbi και έχει πέντε αδέρφια: τον Mohammed, τον Hamdan, τον Hazza, τον Tahnoun και τον Abdullah, οι οποίοι είναι γνωστοί ως Bani Fatima ή γιοι της Fatima.

Ο Μανσούρ φοίτησε στο Κοινοτικό Κολλέγιο της Σάντα Μπάρμπαρα το 1989 και είναι επίσης απόφοιτος του Πανεπιστημίου των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, όπου έλαβε πτυχίο στις διεθνείς υποθέσεις το 1993.

Η θέση του ως προέδρου της Σίτι μπορεί να είναι ο πιο προβεβλημένος ρόλος του, ωστόσο απέχει πολύ από τον πιο σημαντικό, σύμφωνα με αναφορές στην επίσημη βιογραφία του. Ο 55χρονος αντιπρόεδρος των Εμιράτων είναι επίσης υπουργός του προεδρικού δικαστηρίου και μέλος της άρχουσας οικογένειας του Άμπου Ντάμπι. Είναι αδελφός του σημερινού προέδρου των ΗΑΕ, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, ενώ συμμετέχει σε διάφορες κρατικές εταιρείες στα ΗΑΕ.



Συμμετέχει στο Ανώτατο Συμβούλιο Πετρελαίου και στο Ανώτατο Συμβούλιο Οικονομικών και Οικονομικών Υποθέσεων, ενώ είναι επίσης μέλος των διοικητικών συμβουλίων της Εθνικής Εταιρείας Πετρελαίου του Άμπου Ντάμπι και της Αρχής Επενδύσεων του Άμπου Ντάμπι (ADIA). Είναι αντιπρόεδρος της Mubadala Investment Company, του κρατικού επενδυτικού ταμείου των Εμιράτων και πρόεδρος της κεντρικής τράπεζας των ΗΑΕ.



Παράλληλα, επιβλέπει ένα επικερδές επιχειρηματικό χαρτοφυλάκιο ως επικεφαλής της Aabar Investments, το οποίο περιλαμβάνει μερίδιο 32% στη Virgin Galactic και μερίδιο 9,1% στη Daimler. Είναι επίσης ιδιοκτήτης της Abu Dhabi Media Investment Corporation (ADMIC), η οποία ίδρυσε το Sky News Arabia, σε συνεργασία με την British Sky Broadcasting.



