Λαβρόφ: Οι εδαφικές αλλαγές είναι συχνά αναπόσπαστο κομμάτι της επίτευξης συμφωνιών
Εμείς δεν είχαμε ποτέ σαν στόχο την κατάληψη εδαφών, αλλά την προστασία των Ρωσόφωνων, είπε ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών - Πυρά κατά Ευρωπαίων και Φινλανδίας
Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, δήλωσε ότι η Μόσχα δεν έχει ως στόχο την κατάληψη εδαφών στην Ουκρανία, αλλά την «προστασία του ρωσικού πληθυσμού», αφήνοντας ωστόσο να εννοηθεί ότι ένα πιθανό ειρηνευτικό σχέδιο θα μπορούσε να κατοχυρώσει στη Ρωσία τα εδάφη που κατέχει σήμερα.
Μιλώντας στο κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο Rossiya-1, ο Λαβρόφ τόνισε ότι η Ρωσία δεν έχει ποτέ ανακοινώσει ως στόχο την κατάληψη ουκρανικών εδαφών. «Ποτέ δεν μιλήσαμε για το ότι χρειαζόμαστε απλώς να καταλάβουμε κάποια εδάφη. Ούτε η Κριμαία, ούτε το Ντονμπάς αποτέλεσαν ποτέ στόχο μας. Στόχος μας ήταν να προστατεύσουμε ανθρώπους, Ρώσους που ζουν σε αυτές τις περιοχές επί αιώνες», υπογράμμισε.
Ο Ρώσος ΥΠΕΞ επεσήμανε ότι «όλοι γνωρίζουν πως αυτές οι γαίες κατέληξαν τελικά να αποτελούν μέρος της σοβιετικής Ουκρανίας και στη συνέχεια της ανεξάρτητης Ουκρανίας», υπονοώντας ότι η παρουσία της Μόσχας σε αυτές βασίζεται σε ιστορική συνέχεια. Παράλληλα, παραδέχτηκε ότι σε συμφωνίες ειρήνης, «οι εδαφικές αλλαγές είναι πολύ συχνά αναπόσπαστο κομμάτι της επίτευξης συμφωνιών».
Για τον εν εξελίξει πόλεμο στην Ουκρανία, ο Λαβρόφ καταφέρθηκε εκ νέου εναντίον των Ευρωπαίων, λέγοντας: «[Υπάρχει] σαφής κατανόηση τόσο από τον Ντόναλντ Τραμπ όσο και από την ομάδα του ότι αυτή η σύγκρουση έχει λόγο. Και ότι οι συζητήσεις που κάνουν ορισμένοι πρόεδροι και πρωθυπουργοί της Ευρώπης για την επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία χωρίς πρόκληση είναι παιδικά παραμύθια. Δεν μπορώ να βρω άλλη λέξη».
Όσο για τη στάση της Φινλανδίας, σχολίασε: «Αυτοί [οι Φινλανδοί] υπέγραψαν μια συνθήκη που μιλούσε για αιώνια ουδετερότητα, ότι κανείς – ούτε η Σοβιετική Ένωση ούτε η Φινλανδία – δεν θα εντασσόταν ποτέ σε δομές που θα στρέφονταν εναντίον της άλλης συμβαλλόμενης πλευράς. Πού είναι όλα αυτά; Τώρα έχουν ενταχθεί στη δομή (ΝΑΤΟ) που θεωρεί τη Ρωσία εχθρό».
