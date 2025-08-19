Οι εντυπωσιακές συσκευές της Aiper διαθέτουν στιβαρή κατασκευή, έξυπνες λειτουργίες και μοναδική αυτονομία.
Ρούμπιο: Για πρώτη φορά υπάρχει κάποια κινητικότητα στο Ουκρανικό - Οι ΗΠΑ συνεργάζονται με τους Ευρωπαίους για τις εγγυήσεις ασφαλείας
Στις συνομιλίες που διεξήχθησαν το βράδυ της Δευτέρας στην Ουάσινγκτον για την Ουκρανία αναφέρθηκε σε συνέντευξή του στο Fox News ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιo, τονίζοντας ότι για πρώτη φορά μετά από τρία χρόνια πολέμου «φαίνεται να υπάρχει κάποια κινητικότητα».
Κάνοντας λόγο για «μεγάλη στιγμή», ο Ρούμπιο δήλωσε στο Fox News ότι οι βασικές συζητήσεις μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ, του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, των Ευρωπαίων ηγετών και του αρχηγού του ΝΑΤΟ «προχωρούν», αλλά θα χρειαστεί περισσότερος χρόνος.
Ερωτηθείς για τις εγγυήσεις ασφάλειας – ένα από τα βασικά στοιχεία που προέκυψαν με ην υπόσχεση Τραμπ ότι θα εμπλακούν οι ΗΠΑ – ο Ρούμπιο είπε ότι η Αμερική συνεργάζεται με τους συμμάχους της για να καθορίσει το ακριβές περιεχόμενό τους. «Αυτό είναι που κάνουμε αυτή τη στιγμή», είπε.
«Οι Ουκρανοί μας έχουν πει ότι η ισχυρότερη εγγύηση ασφάλειας που μπορούν να προσφέρουν για το μέλλον τους είναι να έχουν ένα ισχυρό στρατό που θα προχωράει μπροστά, και αυτή είναι η άλλη δυναμική που έχει αλλάξει. Δεν δίνουμε πλέον όπλα στην Ουκρανία. Δεν δίνουμε πλέον χρήματα στην Ουκρανία. Τώρα τους πουλάμε όπλα και οι ευρωπαϊκές χώρες τα πληρώνουν μέσω του ΝΑΤΟ. Χρησιμοποιούν το ΝΑΤΟ για να αγοράσουν τα όπλα και να τα μεταφέρουν στην Ουκρανία. Αυτή είναι μια άλλη μεγάλη αλλαγή σε σχέση με τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκε αυτός ο πόλεμος μόλις πριν από λίγους μήνες, για παράδειγμα, υπό την κυβέρνηση Μπάιντεν» πρόσθεσε ο Αμερικανός ΥΠΕΞ.
Ο Ρούμπιο είπε, επίσης ότι η συμφωνία για τα ορυκτά, την οποία υπέγραψε η Ουκρανία τον Φεβρουάριο και περιλαμβάνει ένα νέο ταμείο για επενδύσεις σε ουκρανικά ορυκτά, σπάνια γήινα υλικά και άλλους πολύτιμους φυσικούς πόρους, θεωρείται εγγύηση ασφάλειας.
