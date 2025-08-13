Reuters: Αύξηση των πυρκαγιών στην Ευρώπη λόγω κλιματικής κρίσης - «Ψηνόμαστε ζωντανοί»

Η υπερθέρμανση του πλανήτη προκαλεί θερμότερα και ξηρότερα καλοκαίρια στην περιοχή της Μεσογείου, σύμφωνα με τους επιστήμονες που επικαλείται το διεθνές πρακτορείο, με τις πυρκαγιές να αυξάνονται κάθε χρόνο και μερικές φορές να μετατρέπονται σε «πύρινους στρόβιλους»