ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Live χάρτης με τις πυρκαγιές στην Ελλάδα σήμερα

Reuters: Αύξηση των πυρκαγιών στην Ευρώπη λόγω κλιματικής κρίσης - «Ψηνόμαστε ζωντανοί»
ΚΟΣΜΟΣ
Φωτιά Μεσόγειος Κλιματική Αλλαγή Πορτογαλία Ισπανία Αλβανία

Reuters: Αύξηση των πυρκαγιών στην Ευρώπη λόγω κλιματικής κρίσης - «Ψηνόμαστε ζωντανοί»

Η υπερθέρμανση του πλανήτη προκαλεί θερμότερα και ξηρότερα καλοκαίρια στην περιοχή της Μεσογείου, σύμφωνα με τους επιστήμονες που επικαλείται το διεθνές πρακτορείο, με τις πυρκαγιές να αυξάνονται κάθε χρόνο και μερικές φορές να μετατρέπονται σε «πύρινους στρόβιλους»

Reuters: Αύξηση των πυρκαγιών στην Ευρώπη λόγω κλιματικής κρίσης - «Ψηνόμαστε ζωντανοί»
18 ΣΧΟΛΙΑ
Μάχη με τις φλόγες δίνουν χιλιάδες πυροσβέστες σε πολλές νοτιοευρωπαϊκές χώρες στη Μεσόγειο και στα Βαλκάνια, καθώς ένα ακόμα κύμα καύσωνα οδηγεί τις θερμοκρασίες κοντά ή πάνω από τους 40 βαθμούς Κελσίου σε πολλές περιοχές της Γηραιάς Ηπείρου, όπως επισημαίνει σε αφιέρωμά του το πρακτορείο Reuters.

Η υπερθέρμανση του πλανήτη προκαλεί θερμότερα και ξηρότερα καλοκαίρια στην περιοχή της Μεσογείου, σύμφωνα με τους επιστήμονες που επικαλείται το διεθνές πρακτορείο, με τις πυρκαγιές να αυξάνονται κάθε χρόνο και μερικές φορές να μετατρέπονται σε «πύρινους στρόβιλους».

Εξαιρετικά δύσκολη είναι η κατάσταση στη βόρεια Πορτογαλία, όπου περισσότεροι από 1.300 πυροσβέστες, υποστηριζόμενοι από 16 αεροσκάφη, επιχειρούν να θέσουν υπό έλεγχο τρεις μεγάλες πυρκαγιές. Μία από αυτές, στην περιοχή Vila Real, καίει εδώ και δέκα ημέρες.

«Ψηνόμαστε ζωντανοί, αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί», δήλωσε ο δήμαρχος Alexandre Favaios, καθώς μαίνονταν τρεις μεγάλες πυρκαγιές. «Είναι δέκα ημέρες που ο πληθυσμός μας βρίσκεται σε πανικό, χωρίς να ξέρει πότε η φωτιά θα χτυπήσει την πόρτα του», συμπλήρωσε μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό RTP.

Κρίσιμη είναι η κατάσταση και στην Ισπανία, όπου οι θερμοκρασίες άγγιξαν τους 44 βαθμούς Κελσίου και οι ελάχιστες βροχοπτώσεις σε συνδυασμό με τους ανέμους αναμένεται να επιδεινώσουν τον κίνδυνο πυρκαγιάς, όπως υπογραμμίζει το Reuters.

Το υπουργείο Εσωτερικών της χώρας έχει θέσει τις εθνικές υπηρεσίες σε ετοιμότητα, ενώ σχεδόν 1.000 μέλη των ενόπλων δυνάμεων ήδη υποστηρίζουν τις πυροσβεστικές επιχειρήσεις. Επιπλέον, τα δρομολόγια των τρένων μεταξύ της βορειοδυτικής Γαλικίας και της Μαδρίτης έχουν διακοπεί εξαιτίας των πυρκαγιών.

Στην μεγαλύτερη περιφέρεια της Ισπανίας, την Καστίλλη και Λεόν, περισσότεροι από 1.200 πυροσβέστες ρίχτηκαν στη μάχη για να αντιμετωπίσουν 32 πυρκαγιές την Τρίτη και χιλιάδες κάτοικοι κλήθηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Παρόμοια είναι η κατάσταση και στην Αλβανία, όπου, όπως αναφέρει το Reuters, τεράστιες εκτάσεις δασών και αγροτικών εκτάσεων έχουν καεί από πυρκαγιές την τελευταία εβδομάδα, ενώ 30 ξεχωριστές πυρκαγιές συνεχίζουν να καίνε, τροφοδοτούμενες από ισχυρούς ανέμους.

Κλείσιμο
Το υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι τέσσερα ελικόπτερα του στρατού και 80 στρατιώτες βοηθούν τους πυροσβέστες. Επίσης, ανέφερε τον θάνατο ενός άνδρα που είναι ύποπτος ότι προκάλεσε πυρκαγιά στην αυλή του, η οποία στη συνέχεια εξαπλώθηκε.

Και στο γειτονικό Μαυροβούνιο, οι αρχές, με την υποστήριξη ελικοπτέρων από τη Σερβία και την Κροατία, κατάφεραν να περιορίσουν την πυρκαγιά κοντά στην Ποντγκόριτσα την Τρίτη, με την πρωτεύουσα να καλύπτεται από καπνό.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, οι εκτεταμένες πυρκαγιές έχουν στοιχίσει ανθρώπινες ζωές. Στα περίχωρα της Μαδρίτης, ένας άνδρας που εργαζόταν σε στάβλο αλόγων έχασε τη ζωή του όταν η πυρκαγιά έφτασε σε σπίτια και αγροκτήματα. Ένας ακόμα άνδρας πέθανε από πυρκαγιά στην Αλβανία, ενώ και στο Μαυροβούνιο ένας στρατιώτης τραυματίστηκε θανάσιμα στην προσπάθειά του να σβήσει πυρκαγιά.

Reuters: Αύξηση των πυρκαγιών στην Ευρώπη λόγω κλιματικής κρίσης - «Ψηνόμαστε ζωντανοί»



Ειδήσεις σήμερα:

Μεγάλη μάχη για να ελεγχθεί η φωτιά στην Πάτρα - Εκκενώνονται Παλαιά και Νέα Φιλιππιάδα στην Πρέβεζα, μπαράζ από 112 στη Χίο

Κάηκαν ολοσχερώς 550 αυτοκίνητα στο Τελωνείο Πατρών από την φωτιά στην Αχαΐα

Υπεύθυνος ξενοδοχείου στο Ηράκλειο κατήγγειλε ότι Γερμανίδα τουρίστρια αφόδευσε μέσα στην πισίνα
18 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Η γενιά του "τώρα": Πώς η άμεση ικανοποίηση αλλάζει τον τρόπο που ζούμε

Τα θέλουμε όλα και τα θέλουμε τώρα. Τι σημαίνει αυτό για το παρόν και το μέλλον μας.

Plastic Free Greece: Πάρος

360 κιλά απορριμμάτων, με επικρατέστερα τα πλαστικά, συγκέντρωσε η δράση καθαρισμού του φετινού προγράμματος, από συντονισμένες προσπάθειες που πραγματοποιήθηκαν σε δύο δαντελωτές αμμουδιές και δύο βυθούς του κοσμοπολίτικου νησιού.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης