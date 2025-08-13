





Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικώνθα συμμετάσχει στη σύνοδο κορυφήςστην Αλάσκα στις 15 Αυγούστου, όπως ανακοινώθηκε σε συνέντευξη Τύπου από τον, αναπληρωτή διευθυντή του Τμήματος Πληροφοριών και Τύπου του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών.«Ναι, μπορώ να επιβεβαιώσω τη συμμετοχή του Λαβρόφ σε αυτή την εκδήλωση, η οποία έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στην Αλάσκα την Παρασκευή», είπε χαρακτηριστικά.Αναφερόμενος στην ατζέντα της συνόδου κορυφής, ο διπλωμάτης πρότεινε να παραπεμφθεί το ερώτημα αυτό στην υπηρεσία Τύπου του Ρώσου προέδρου.«Όπως είναι γνωστό, ειδικά κατά τη διάρκεια των προηγούμενων κυβερνήσεων, οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών έχουν υποβαθμιστεί σημαντικά. Πιστεύουμε ότι αυτή η συνάντηση θα επιτρέψει στους ηγέτες να επικεντρωθούν στη συζήτηση όλων των συσσωρευμένων ζητημάτων, ξεκινώντας από την ουκρανική κρίση και καταλήγοντας στα εμπόδια για την καθιέρωση ενός κανονικού, λειτουργικού διμερούς διαλόγου, ο οποίος είναι υψίστης σημασίας για τη διασφάλιση της διεθνούς ειρήνης και σταθερότητας», τόνισε ο Φαντέγιεφ.