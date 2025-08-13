Συνελήφθη η σύζυγος του φυλακισμένου πρώην προέδρου της Νότιας Κορέας
Συνελήφθη η σύζυγος του φυλακισμένου πρώην προέδρου της Νότιας Κορέας
Η 52χρονη πρώην πρώτη κυρία της Νότιας Κορέας κατηγορείται για χειραγώγηση μετοχών και δωροδοκία
Η σύζυγος του φυλακισμένου πρώην προέδρου της Νότιας Κορέας, Γιουν Σουκ Γέολ, συνελήφθη για μια σειρά κατηγοριών, συμπεριλαμβανομένης της χειραγώγησης μετοχών και της δωροδοκίας.
Η πρώην πρώτη κυρία Κιμ Κέον Χι αρνήθηκε όλες τις κατηγορίες κατά τη διάρκεια τετράωρης ακρόασης στη Σεούλ την Τρίτη. Ωστόσο, το δικαστήριο εξέδωσε ένταλμα κράτησης, επικαλούμενο τον κίνδυνο καταστροφής αποδεικτικών στοιχείων.
Η Νότια Κορέα έχει ιστορικό κατηγοριών και φυλακίσεων πρώην προέδρων. Ωστόσο, αυτή είναι η πρώτη φορά που φυλακίζονται τόσο ο πρώην πρόεδρος όσο και η πρώην πρώτη κυρία.
Ο Γιουν συνελήφθη τον Ιανουάριο για να δικαστεί για μια αποτυχημένη προσπάθεια επιβολής στρατιωτικού νόμου πέρυσι, η οποία βύθισε τη χώρα στο χάος και τελικά οδήγησε στην απομάκρυνσή του.
Οι εισαγγελείς λένε ότι η 52χρονη Κιμ κέρδισε πάνω από 800 εκατομμύρια γουόν (577.940 δολάρια) συμμετέχοντας σε ένα σχέδιο χειραγώγησης τιμών που αφορούσε τις μετοχές της Deutsch Motors, μιας αντιπροσωπείας της BMW στη Νότια Κορέα.
