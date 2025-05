Ο Τραμπ υπέγραψε νομοσχέδιο για την καταπολέμηση των deepfakes και της εκδικητικής πορνογραφίας

Κλείσιμο

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε νόμο που καθιστά παράνομη τη δημοσίευση λεγόμενου « εκδικητικού πορνό » και ρητά σεξουαλικού περιεχομένου με τη χρήση deepfake , το οποίο δίνει τη δυνατότητα σε κάποιον να παραποιήσει ένα βίντεο, βάζοντας το πρόσωπο ενός ατόμου στο σώμα ενός άλλου (ή και αντίστροφα) και να προσαρμόσει τη φωνή, τις εκφράσεις και την κίνηση.Ο νόμος Take It Down Act καθιστά ποινικά κολάσιμη την ανάρτηση σεξουαλικού περιεχομένου χωρίς συναίνεση, συμπεριλαμβανομένων εικόνων που έχουν δημιουργηθεί μέσω τεχνητής νοημοσύνης, γνωστών ως deepfakes. Ο νόμος υποχρεώνει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τις ιστοσελίδες να αφαιρούν τέτοιο περιεχόμενο εντός 48 ωρών από το αίτημα του θύματος και να καταβάλλουν προσπάθειες για την αφαίρεση αντιγράφων, προκειμένου να περιοριστεί η περαιτέρω διασπορά.«Με την άνοδο της τεχνητής νοημοσύνης και τη δημιουργία εικόνων μέσω AI, αμέτρητες γυναίκες έχουν παρενοχληθεί μέσω deepfakes και άλλων ρητών εικόνων που διανέμονται παρά τη θέλησή τους», δήλωσε σήμερα ο Τραμπ, κατά την τελετή υπογραφής.Ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε ότι, σύμφωνα με τον νέο νόμο, «όποιος διανέμει εν γνώσει του ρητό περιεχόμενο χωρίς τη συναίνεση του εικονιζόμενου ατόμου, θα αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης έως και τριών ετών. Επιπλέον, ο νόμος εισάγει νέες αστικές ευθύνες για τις διαδικτυακές πλατφόρμες που δεν αφαιρούν άμεσα τις εν λόγω εικόνες κατόπιν αιτήματος. Δεν θα ανεχθούμε την online σεξουαλική εκμετάλλευση.»Αν και το νομοσχέδιο έλαβε ισχυρή υποστήριξη από Ρεπουμπλικάνους και Δημοκρατικούς, ορισμένες ομάδες για τα ψηφιακά δικαιώματα υποστηρίζουν ότι είναι υπερβολικά ευρύ και θα μπορούσε να οδηγήσει σε λογοκρισία.Το νομοσχέδιο είναι το έκτο νομοθέτημα που υπογράφει ο Τραμπ κατά τη δεύτερη θητεία του, καθώς ο πρόεδρος προτιμά συχνά να εφαρμόζει την ατζέντα του μέσω εκτελεστικών διαταγμάτων.Ο πρόεδρος υπέγραψε το νομοσχέδιο το απόγευμα της Δευτέρας σε τελετή στον «Κήπο των Ρόδων» του Λευκού Οίκου, μετά την ψήφισή του από τις δύο Βουλές του Κογκρέσου.Τον συνόδευε η Πρώτη Κυρία Μελάνια Τραμπ , η οποία, σύμφωνα με την εκπρόσωπο Τύπου του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λίβιτ, «έπαιξε καθοριστικό ρόλο» στην ψήφιση του νομοσχεδίου από το Κογκρέσο.Το νομοσχέδιο εγκρίθηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων με 409 ψήφους υπέρ και 2 κατά στα τέλη Απριλίου και ψηφίστηκε ομόφωνα από τη Γερουσία τον Φεβρουάριο.Η Μελάνια Τραμπ υποστηρίζει το νομοσχέδιο από την αρχή της δεύτερης θητείας του συζύγου της.Τον Μάρτιο, χρησιμοποίησε την πρώτη της δημόσια εμφάνιση για να παροτρύνει τα μέλη του Κογκρέσου να ψηφίσουν το νομοσχέδιο.