O Τραμπ άλλαξε το γραφείο Resolute λίγες ημέρες αφότου ο γιος του Μασκ εμφανίστηκε να σκουπίζει μύξες πάνω του - Βίντεο

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ διέταξε την απομάκρυνση του εμβληματικού γραφείου Resolute από το Οβάλ Γραφείο για ανακαίνιση, αφού ο 4χρονος γιος του Έλον Μασκ , ο X, εμφανίστηκε να σκαλίζει τη μύτη του και να τις πασαλείβει στο γραφείο σε ζωντανή μετάδοση την περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με την New York Post.Ο γιος του Μασκ και εκκολαπτόμενος ρινικός αρχαιολόγος, το πλήρες όνομα του οποίου είναι X Æ A-12, εμφανίστηκε στο Οβάλ Γραφείο με τον πατέρα του και τον Τραμπ κατά τη διάρκεια μιας κοινής συνεδρίασης ερωτήσεων και απαντήσεων σχετικά με το έργο του Τμήματος Κυβερνητικής Αποδοτικότητας, ή DOGE.Κάποια στιγμή ο μικρός - η μαμά του οποίου είναι η ποπ σταρ Grimes - έβαλε το δάχτυλό του στο ρουθούνι του και στη συνέχεια φαίνεται να σκούπισε το αποτέλεσμα στο διάσημο γραφείο, που χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά από τον Τζον Κένεντι το 1961 και αργότερα από προέδρους όπως ο Τζίμι Κάρτερ, Μπιλ Κλίντον, Μπάρακ Ομπάμα και Τζο Μπάιντεν κατά τη διάρκεια της θητείας τους.Ο Τραμπ, γνωστός μικροβιοφοβικός, αποκάλυψε την Πέμπτη σε μια ανάρτηση στο Truth Social ότι το Resolute Desk είχε αντικατασταθεί προσωρινά με το γραφείο C&O, ένα από τα έξι που διαθέτει ο εν ενεργεία πρόεδρος.«Αυτό το γραφείο, το “C&O”, το οποίο είναι επίσης πολύ γνωστό και χρησιμοποιήθηκε από τον Πρόεδρο Τζορτζ Μπους και άλλους, έχει εγκατασταθεί προσωρινά στον Λευκό Οίκο, ενώ το Resolute Desk τελειοποιείται ελαφρώς - μια πολύ σημαντική δουλειά», έγραψε ο Τραμπ.«Πρόκειται για μια όμορφη, αλλά προσωρινή αντικατάσταση!»Το C&O είναι η συντομογραφία του Chesapeake and Ohio Railway και αρχικά κατασκευάστηκε για τους ιδιοκτήτες της εταιρείας αυτής. Χρησιμοποιήθηκε αρχικά στη μελέτη του Οβάλ Γραφείου το 1975, προτού η σιδηροδρομική εταιρεία GSX το δωρίσει στον Λευκό Οίκο το 1987.Το γραφείο Resolute Desk είναι ίσως το πιο διάσημο και γνωστό γραφείο που κοσμεί το Οβάλ Γραφείο, το οποίο κατασκευάστηκε από τα απομεινάρια του βρετανικού πλοίου εξερεύνησης της Αρκτικής HMS Resolute και δωρήθηκε από τη βασίλισσα Βικτώρια στον πρόεδρο Ράδερφορντ Χαίηζ το 1880.