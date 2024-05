Τέσσερις νεκροί από σφοδρή κακοκαιρία στο Χιούστον

🚨🇺🇲 A timelapse captures an intense tornado storm moving into Houston, Texas, yesterday evening. The video shows the skyline vanishing as rain and winds sweep through the area.

Read More: https://t.co/9pxoRMxTN6#Texas #HoustonStorm #TexasStorm #Tornado #النصر_الهلال #AsLaz pic.twitter.com/eZ7aMyTTIA