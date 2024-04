Πόλεμος στη Γάζα: Πόσο ισχυρή είναι ακόμα η Χαμάς;

Κλείσιμο

Ο Γιαχία Σινουάρ, ηγέτης της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας

Σε πρόσφατη τηλεδιάσκεψη εκπροσώπων τουκαι τωνοι συμμετέχοντες συμφώνησαν στο εξής: για να επιτευχθεί η στρατιωτική νίκη εναντίον της Χαμάς, το Ισραήλ θα πρέπει να της επιτεθεί και στη Ράφα, στα νότια της Λωρίδας της Γάζας. Όπως αναφέρεται δε στην κοινή δήλωση των δύο πλευρών, «η αμερικανική πλευρά εξέφρασε την ανησυχία της σχετικά με τους διάφορους τρόπους δράσης στη Ράφα. Η ισραηλινή πλευρά συμφώνησε να λάβει υπόψιν τις ανησυχίες αυτές».Η κοινή αυτή τοποθέτηση υποδηλώνει πως η Χαμάς δεν έχει ηττηθεί ακόμη στρατιωτικά. Μισό χρόνο μετά την έναρξη της σύγκρουσης εξακολουθεί να πολεμά εναντίον του ισραηλινού στρατού – και το πόσο θα διαρκέσει ακόμη ο πόλεμος είναι άγνωστο. Πόσο ισχυρή είναι λοιπόν η Χαμάς;Σε αυτό το ερώτημα δεν μπορεί να δοθεί ακριβής απάντηση, όπως εξηγεί ο Βρετανός πολιτικός αναλυτής Χισάμ Χέλιερ από το Royal United Services Institute for Defence and Security Studies στο Λονδίνο. Διότι αμφότερες οι πλευρές έχουν συμφέρον να τονίζουν τις επιτυχίες τους. «Η Χαμάς φυσικά και θέλει να λέει πως δεν έχει δεχτεί κάποιο σοβαρό πλήγμα ή πως έχει μεγάλο οπλοστάσιο και άλλα τέτοια», λέει ο Χέλιερ.«Αντιστρόφως, οι Ισραηλινοί θέλουν να δείξουν πως έχουν πετύχει τους στόχους τους. Υπό αυτό το πρίσμα υπάρχει πιθανώς μία δόση προπαγάνδας και από τις δύο πλευρές. Υποθέτω πάντως ότι αυτό ισχύει περισσότερο για τους Ισραηλινούς, καθώς έχουν κάνει πολύ περισσότερες επιχειρήσεις, οι οποίες επιπλέον είχαν και πολλαπλάσια θύματα»., διευθυντής της δεξαμενής σκέψης Israeli Institute for Regional Foreign Policies, επισημαίνει από την πλευρά του πως ο αντίκτυπος της στρατιωτικής επέμβασης είναι αισθητός. Ο αριθμός των πυραύλων που εκτοξεύονται μειώνεται σημαντικά και αυτό όχι μόνο στο Τελ Αβίβ, αλλά και κοντά στα σύνορα του Ισραήλ με τη Λωρίδα της Γάζας. «Σε αυτήν την περιοχή έχουν μειωθεί πάρα πολύ τόσο ο αριθμός των εκτοξεύσεων πυραύλων όσο και των απωλειών από αυτές». Ακόμη, η επιχείρηση του ισραηλινού στρατού στο κεντρικό τμήμα της Λωρίδας της Γάζας είχε ως αποτέλεσμα και την καταστροφή της κύριας γραμμής παραγωγής προηγμένων όπλων, πυραύλων, μη επανδρωμένων αεροσκαφών και άλλου πολεμικού υλικού. «Και με αυτόν τον τρόπο έχουν πληγεί σημαντικά οι στρατιωτικές δυνατότητες της Χαμάς, τις οποίες ανέπτυσσε επί σειρά πολλών ετών».Περίπου το 70-80% του πυραυλικού οπλοστασίου της Χαμάς έχει καταστραφεί κατά τις εκτιμήσεις του Μάικλ Μίλσταϊν, πρώην μέλους της ισραηλινής στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών. Αυτό οφείλεται και στο γεγονός ότι η Χαμάς αντιμετωπίζει ολοένα και μεγαλύτερη έλλειψη εξαρτημάτων. «Παλιότερα το μεγαλύτερο μέρος τους ερχόταν λαθραία μέσω του συνοριακού περάσματος στη Ράφα, όπου τώρα υπάρχουν πολύ αυστηροί έλεγχοι. Γι’ αυτό και η Χαμάς δεν μπορεί να προμηθευτεί σχεδόν τίποτα πλέον».