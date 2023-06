Πόλεμος στην Ουκρανία: «Οικοκτονία» χαρακτηρίζει ο Ζελένσκι την καταστροφή του φράγματος

«Я звертаюся до всіх у світі, хто цінує життя. Сьогодні на нашій українській землі російські окупанти скоїли найбільший злочин екоциду, і не лише за час цієї війни, а за десятки років. Свідоме знищення терористами дамби ГЕС – з усіх поглядів у світі виглядає однаково. І для Африки, і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для Китаю, і для Австралії, і для Індії рукотворні катастрофи – це зло. Ми повинні зупинити російське зло. Всі інші терористи у світі повинні побачити, що терор карається світом». Звернення Володимира Зеленського щодо російського екоциду внаслідок підриву Каховської ГЕС. —— «I address everyone in the world for whom life is a value. Today the Russian occupiers have committed the biggest crime of ecocide on the Ukrainian land – not only during this war, but in decades. The deliberate destruction of the hydroelectric dam by terrorists looks the same from all corners of the world. For Africa, Europe, the United States, China, Australia, and India, man-made disasters are evil. We must stop the Russian evil. All other terrorists in the world must see that terror is punished by the world». Volodymyr Zelenskyy's address on the Russian ecocide caused by the blasting of the Kakhovka hydroelectric power plant.