Πόλεμος στην Ουκρανία: Τα νερά παρασύρουν κτίρια στη Χερσώνα, 85.000 άνθρωποι σε κίνδυνο μετά την ανατίναξη του φράγματος

The Nova Kakhovka hydro-electric dam on the Dnipro River in southern Ukraine has been blown pic.twitter.com/a6wjTitTxD

On June 6, Russian forces destroyed the dam of the Kakhovka Hydroelectric Power Plant across the Dnipro River in Kherson Oblast. Videos shared on social media depict the extensive damage caused by the explosion. pic.twitter.com/CYWkLO3bXR

The destruction of a major critical dam on the Dnipro River has prompted evacuations in Ukraine's southern Kherson region as floodwaters rise. Follow live updates: https://t.co/eMYnMY9pAS pic.twitter.com/GhQFX9QpLF

Due to the russian terrorist act 150 tons of oil got into the Dnipro River. This ecological catastrophe will impact the whole Black Sea for years to come. It is a war crime and crime against humanity. Russia as a terrorist state needs to be stopped once and for all. pic.twitter.com/fdb4eN7tB5 — Roman 🇺🇦 Sheremeta (@rshereme) June 6, 2023

A flooded road on the left bank of the Kherson region, 6 km from the Dnipro River. pic.twitter.com/3WDx4l6dJf — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) June 6, 2023

Karachunivske κοντά στην πόλη Κρύβιι Ρι, στη νότια Ουκρανία, προκαλώντας εκτεταμένες πλημμύρες και επιχειρήσεις εκκένωσης.

The long awaited Ukrainian Counter offensive starts with massive defeats as Ukraine fails to re take any Russian positions.

Now huge swathes of the country under water following the destruction of a massive dam. Total carnage for Ukraine. Z pic.twitter.com/EpJEiKWYo6 — Jim Dowson B.Th MA (@OfficialJDowson) June 6, 2023

Οι Ηνωμένες Πολιτείες «ανησυχούν πολύ» μετά τις αναφορές για την έκρηξη στο ελεγχόμενο από τη Ρωσία φράγμα στην Ουκρανία και προσπαθούν να μάθουν περισσότερα για τις πιθανές επιπτώσεις, δήλωσε σήμερα αξιωματούχος της κυβέρνησης Μπάιντεν.

Ο Καναδός πρωθυπουργός Τζάστιν Τριντό δήλωσε σήμερα ότι η καταστροφή του φράγματος στην Ουκρανία «είναι ένα ακόμη παράδειγμα των τρομακτικών συνεπειών της παράνομης εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία».

Ο Τριντό μιλώντας σε δημοσιογράφους στην Οτάβα είπε ότι η καταστροφή είναι «απόλυτα ολέθρια για τις ζωές και τον βιοπορισμό σε όλη την περιοχή».

Ουκρανία και Ρωσία επιρρίπτουν η μία στην άλλη την ευθύνη για την κατάρρευση του φράγματος.

Μάλιστα, ένα ολόκληρο κτίριο παρασύρθηκε στον ποταμό Δνείπερο όπως φαίνεται και σε σχετικό βίντεο.«Η επίθεση στο φράγμα Καχόβκα συνιστά τεράστια οικολογική καταστροφή» δήλωσε Ουκρανός βουλευτής.Ο Ολεκσί Γκοντσαρένκο είπε ότι πάνω από 150 τόνοι λαδιού από τον υδροηλεκτρικό σταθμό έχουν αναμιχθεί με τα νερά που κατακλύζουν ολόκληρες περιοχές της Χερσώνας.«Οι συνέπειες θα επηρεάσουν τις επόμενες δεκαετίες» είπε ο βουλευτής στο BBC.Με τους φόβους για σημαντικές συνέπειες στην πανίδα και τη χλωρίδα της νότιας Ουκρανίας να είναι έντονοι και το Κίεβο να δηλώνει ότι θα γίνουν οι απαραίτητες έρευνες για να διαπιστωθεί κατά πόσον έχουν τελεστεί εγκλήματα πολέμου, αποκαλύπτεται ότι η ανατίναξη του φράγματος Καχόβκα δεν ήταν η πρώτη που έγινε στην περίοδο του πολέμου.Τον περασμένο Σεπτέμβριο, ειδικότερα, πυραυλική επίθεση κατέστρεψε το φράγμα στην περιοχήΈνα μήνα μετά, στα δυτικά της Ουκρανίας, πυραυλικές επιθέσεις έπληξαν υδροηλεκτρικά φράγματα σε Ζαπορίζια, Κρεμεντσούγκ και στον ποταμό Δνείστερο.Τους μήνες Δεκέμβριο και Φεβρουάριο, επίθεση σημειώθηκε στο υδροηλεκτρικό φράγμα του Ντνίπρο, κοντά στη Ζαπορίζια. Η Ουκρανία κατηγόρησε τη Ρωσία γι'αυτό.«Η Ρωσία χρησιμοποιεί τις πρακτικές αυτές για να μειώσει τις ενεργειακές δυνατότητες της Ουκρανίας» δήλωσε η δρ Μαρίνα Μίρον από το πανεπιστήμιο του ΛονδίνουΣτο φως της δημοσιότητας έρχονται οι πρώτες φωτογραφίεςστις οποίες αποτυπώνεται το μέγεθος της καταστροφής από τηνπου συγκρατεί 18,2 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού,στην ανατολική ουκρανική περιφέρεια της Χερσώνα.H δορυφορική εικόνα που εξασφάλισε το BBC, ελήφθη τις πρωινές ώρες και δείχνει εκτεταμένες ζημιές στο κεντρικό τμήμα του φράγματος και σε ένα τμήμα του κτιρίου του υδροηλεκτρικού σταθμού στην ανατολική όχθη του ποταμού Ντνίπρο.Ανησυχία εκφράζεται, την ίδια στιγμή, όχι μόνο για το πυρηνικό εργοστάσιο της Ζαπορίζια, όσο και για άλλες κοινότητες που θα επηρεαστούν από την έκρηξη του φράγματος και αντιμετωπίζουν την απειλή των εκτεταμέων πλημμυρών.Σύμφωνα, δε, με τον Ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, θα μπορούσαν να επηρεαστούν από το περιστατικό περίπου 80 πόλεις και χωριά.Σε χάρτη, που φέρνει στη δημοσιότητα το BBC, εικονίζονται μέρη στην περιοχή της Χερσώνας που έχουν επηρεαστεί από τις πλημμύρες.Μπορεί, μάλιστα, να επηρεαστούν και περιοχές 85 χλμ από το σημείο της καταστροφής.