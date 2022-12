ΗΠΑ: Δεν αντιμετωπίζει θανατική ποινή ο ύποπτος για τη βομβιστική επίθεση του Λόκερμπι

Κλείσιμο

Ένας Λίβυος, που μεταφέρθηκε στιςγια να απολογηθεί για τητου Λόκερμπι, η οποία στοίχισε τη ζωή σε 270 ανθρώπους στητο 1988, δεν κινδυνεύει με θανατική ποινή, δήλωσε ομοσπονδιακός εισαγγελέας τη Δευτέρα.Οι κατηγορίες που βαρύνουν τον Αμπού Αγκίλα Μοχαμάντ Μασούντ-Αλ Μαρίμι δεν επέσυραν την εσχάτη των ποινών το 1988 σε ομοσπονδιακό επίπεδο, εξήγησε ο ομοσπονδιακός εισαγγελέας κατά τη διάρκεια σύντομης ακρόασης σε δικαστήριο της Ουάσινγκτον.Η πτήση 103 της Pan Am ανατινάχτηκε από βόμβα που είχε τοποθετηθεί σε κασετόφωνο στο χώρο αποσκευών, πάνω από το Λόκερμπι στις 21 Δεκεμβρίου 1988, ενώ εκτελούσε την πτήση Λονδίνο-Νέα Υόρκη. Η έκρηξη διέλυσε την άτρακτο και το αεροπλάνο έπεσε φλεγόμενο σχεδόν στο κέντρο της σκωτικής πόλης, παρασύροντας στο θάνατο 243 επιβάτες, 16 άτομα του πληρώματος, καθώς και 11 άτομα κατοίκους του Λόκερμπι. Οι περισσότεροι από τα θύματα ήταν Αμερικανοί, που επέστρεφαν στην πατρίδα τους για τις ημέρες των Χριστουγέννων.To αεροσκάφος πετούσε σε σε ύψος 31000 πόδια, όταν 340 με 450 γραμμάρια από πλαστικό εκρηκτικό semtex κρυμμένο μέσα σε ένα Toshiba bombeat ραδιοκασετόφωνο μέσα σε μια ασυνόδευτη βαλίτσα, η όποια εικάζεται ότι μεταφέρθηκε από πτήση άλλης αεροπορικής στην πτήση 103, πυροδοτήθηκε στο μπροστινό μέρος του αεροσκάφους.Η έκρηξη άνοιξε μια τρύπα διαμέτρου 0.5 μ σχεδόν από κάτω από το P στο λογότυπο Pan Am, στη δεξιά πλευρά της ατράκτου. Η διάλυση του αεροσκάφους έγινε αστραπιαία. Εμπειρογνώμονες του Βρετανικού υπουργείου μεταφορών κατέληξαν ότι η μύτη του αεροπλάνου αποκολλήθηκε από το σώμα του αεροσκάφους μετά 3 δευτερόλεπτα από την έκρηξηΤο μαύρο κουτί του αεροσκάφους, που είναι τοποθετημένο στην ουρά του αεροσκάφους, βρέθηκε σε ένα χωράφι από ερευνητές της αστυνομίας μέσα στις πρώτες 24 ώρες μετά την έκρηξη. Δεν υπήρξε κάποιο στοιχείο για κλήση έκτακτης ανάγκης: το μόνο που ακούγεται είναι ένας συριστικός ήχος 180 χιλιοστών του δευτερόλεπτου καθώς η έκρηξη καταστρέφει της τηλεπικοινωνίες του αεροπλάνου.Οι εμπειρογνώμονες πιστεύουν ότι μέσα σε 3 δευτερόλεπτα μετά την έκρηξη το cockpit, η υπόλοιπη άτρακτος , και ο No. 3 κινητήρας έπεφταν χωριστά . Η άτρακτος συνέχισε μπροστά και προς τα κάτω μέχρι που έφτασε τα 19,000 πόδια (6,000 μ), σ αυτό το σημείο η πτώση της έγινε κατακόρυφη. Οπως έπεφτε η άτρακτος διαμελίστηκε σε μικρότερα κομμάτια ,το τμήμα με το φτερό έπεσε πρώτο στο Sherwood Crescent, όπου τα αεροπορικά καύσιμα μέσα στο φτερό ανεφλέγησαν δημιουργώντας μια μπάλα φωτιάς που κατάστρεψε πολλά σπίτια.Κάποιοι ερευνητές πιστεύουν ότι από τους επιβαίνοντες επέζησαν της έκρηξης της βόμβας αλλά και της αποσυμπίεσης του αεροσκάφους και είναι πολύ πιθανό να ήταν ζωντανοί κατά την πρόσκρουση στο έδαφος. Οι ανακριτές έμαθαν ότι μια μητέρα βρέθηκε να κρατά αγκαλιά το μωρό της, 2 φίλοι κρατούσαν ο ένας το χέρι του άλλου και ένας μεγάλος αριθμός επιβατών βρέθηκαν να κρατούν σταυρούς. Επίσης, λέγεται ότι μια αεροσυνοδός και ένας επιβάτης βρέθηκαν ζωντανοί από κατοίκους κατέληξαν όμως πριν προλάβει να φθάσει βοήθεια.