Σεισμός στην Ινδονησία: Στους 310 αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών

Footage shows a five-year-old boy being lifted from rubble in Indonesia, after being buried under debris for three days.



More on this story: https://t.co/SADaCsRYax pic.twitter.com/Czp4cPiI9l — Sky News (@SkyNews) November 25, 2022

📽️A six-year-old boy has been pulled alive from the wreckage of a collapsed home in Indonesia after miraculously surviving without food or water for two days since a deadly earthquake killed at least 271 peoplehttps://t.co/0dh5VazdhI pic.twitter.com/AA8zvTamq1 — The Telegraph (@Telegraph) November 24, 2022

Satellite image of earthquake taking place in Indonesia. No escape for those caught in the active earthquake zone. Everything destroyed in the path of the earthquake. pic.twitter.com/Lt9pQiRavq — Brig Ashfaq Hassan (R), SI(M). (@BrigAshfaqHasan) November 25, 2022

Ο απολογισμός των νεκρών από τον σεισμό που έπληξε τη Δευτέρα την Ιάβα στην Ινδονησία αυξήθηκε στους, όπως ανακοίνωσε σήμερα η εθνική υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών.Ακόμαύστερα από τον σεισμό μεγέθους 5,6 βαθμών που προκάλεσε κατολισθήσεις και κατέστρεψε κτίρια στη Δυτική Ιάβα, δήλωσε ο Σουχαριάντο, ο επικεφαλής της υπηρεσίας, που όπως πολλοί Ινδονήσιοι έχει μόνο ένα όνομα.«Αυτοί οι 24 άνθρωποι έχουν ταυτοποιηθεί», δήλωσε ο ίδιος σε συνέντευξη Τύπου.Σύμφωνα με τον Χέρνι Αλφιάντι, επικεφαλής των εθνικών υπηρεσιών πρώτων βοηθειών, οι έρευνες θα συνεχιστούν έως τη Δευτέρα, ακόμα και πιο μετά εάν δεν έχουν ανασυρθεί έως τότε όλοι οι νεκροί. «Τα προβλήματα είναι η σταθερότητα του εδάφους, οπου επιδεινώνονται από τις συνεχείς βροχοπτώσεις και οι φόβοι για μετασεισμούς», δήλωσε ο ίδιος στον τηλεοπτικό σταθμό Kompas.Πάνω από 2.000 άνθρωποι τραυματίστηκαν, περίπου 56.000 σπίτια καταστράφηκαν και πάνω από 62.000 κάτοικοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους, δήλωσε ο Σουχαριάντο.Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ