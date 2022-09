Πόλεμος στην Ουκρανία - Πούτιν: Θέλουμε να θέσουμε τέλος το συντομότερο δυνατό

Mass graves are being discovered in Izyum after liberation from the russcists. The current largest burial sights has 440 unmarked graves.@ZelenskyyUa : "The necessary procedural actions have already begun there. More information - clear, verified - should be available tomorrow." pic.twitter.com/IipipvFJpb — Defense of Ukraine (@DefenceU) September 15, 2022

A mass burial was found in Izyum, Kharkiv region. Necessary procedures have already begun. All bodies will be exhumed and sent for forensic examination. Expect more information tomorrow.



Russia is a murderer country. A state sponsor of terrorism. pic.twitter.com/7pKTrYvlUF — Andriy Yermak (@AndriyYermak) September 15, 2022

A mass burial site has been discovered in Izyum, Ukraine.



The bodies are believed to be both soldiers and civilians and the numbers run into the hundreds.



Investigators must check the area for explosives before they can begin identification.



Latest: https://t.co/6JKjzu5awb pic.twitter.com/r3GXnM7Zc6 — Sky News (@SkyNews) September 16, 2022

Δέκα θάλαμοι βασανιστηρίων ανακαλύφθηκαν σε περιοχές κοντά στην περιφέρεια του Χαρκόβου, στη βορειοανατολική Ουκρανία, που πρόσφατα ανακατέλαβαν οι ουκρανικές δυνάμεις από τους Ρώσους, ανακοίνωσε ο αρχηγός της εθνικής αστυνομίας«Μέχρι σήμερα, μπορώ να μιλήσω για τουλάχιστον δέκα θαλάμους βασανιστηρίων (που ανακαλύφθηκαν) σε περιοχές της περιφέρειας του Χαρκόβου», συμπεριλαμβανομένων δύο στη μικρή πόλη Μπαλακλίγια, είπε, δήλωσε ο ίδιος σύμφωνα με το πρακτορείο Interfax-Ukraine.Στην ανατολική Ουκρανία παράλληλαπου σημειώθηκε στα γραφεία τους ο γενικός εισαγγελέας της υποστηριζόμενης από την Μόσχα αυτοαποκαλούμενης Λαϊκής Δημοκρατίας του Λουχάνσκ (LPR) και ο αναπληρωτής του, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους και με τις υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών.«Σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία, ο γενικός εισαγγελέας της LPR Σεργκέι Γκορένκο υπέκυψε στα τραύματά του ως αποτέλεσμα μιας έκρηξης που σημειώθηκε στο γραφείο του», όπως δήλωσε ένας εκπρόσωπος της υπηρεσίας αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο Interfax.Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS από την πλευρά του μετέδωσε, επικαλούμενο έναν συνταγματάρχη του αυτονομιστικού υπουργείου Εσωτερικών του Λουγκάνσκ, ότι και ο αναπληρωτής εισαγγελέας σκοτώθηκε στην ίδια έκρηξη.Ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων επικαλούμενα τις υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και τοπικούς αξιωματούχους μετέδωσαν ότι η έκρηξη προκλήθηκε από βόμβα.Αυτονομιστές υποστηριζόμενοι από την Μόσχα στηνείπαν ότι οι ουκρανικές δυνάμεις βομβάρδισαν σήμερα κυβερνητικά κτίρια σκοτώνοντας τουλάχιστον έναν άνθρωπο και τραυματίζοντας άλλους., ο αναπληρωτής επικεφαλής της περιφέρειας της Χερσώνας, διορισμένος από την Μόσχα, είπε στην κρατική ρωσική τηλεόραση ότι μια πτέρυγα του κτιρίου διοίκησης στη Χερσώνα έχει ουσιαστικά καταστραφεί από το πλήγμα, στο οποίο, όπως είπε, χρησιμοποιήθηκαν και ρουκέτες HIMARS αμερικανικής κατασκευής.Όπως τόνισε ο ίδιος, ακόμη είναι πολύ νωρίς για να προσδιοριστεί ο ακριβής αριθμός των θυμάτων, αλλά πολλοί άνθρωποι έχουν σκοτωθεί ή τραυματιστεί.