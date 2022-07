Πόλεμος στην Ουκρανία: Συστήματα πολλαπλής εκτόξευσης πυραύλων M270 παρέλαβε το Κίεβο

🎥Twelve people including a baby have been killed in a Russian missile strike on the heart of the central Ukrainian city of Vinnytsiahttps://t.co/pYKpQNF9MY pic.twitter.com/mgVqMFDuaF — The Telegraph (@Telegraph) July 14, 2022

LATEST: Russian missiles hit the heart of the central Ukrainian city of Vinnytsia, killing at least 17 people and wounding more than 30 others, according to the Prosecutor General's Office of Ukraine. https://t.co/mnzWg6VcFL pic.twitter.com/C6nbgJ6nGZ — ABC News (@ABC) July 14, 2022

Vinnytsia today. Regarding the first photo - yes, there was a child inside. pic.twitter.com/871ApvTUzX — Kateryna Zarembo 🇺🇦 (@KaterynaZarembo) July 14, 2022

Russians killed a child in Vinnytsia.



If Ukraine doesn’t get longer-range missiles, russians will later kill children all over Europe.



Give us ATACMS and more HIMARS now!@BorisJohnson @Bundeskanzler @RoyalFamily #russiaisaterrorisstate #ArmUkraineNow pic.twitter.com/aNSXPjKg8U — Anastasiia Myhaiylovich (@Anastas67716432) July 14, 2022

Ο υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας δήλωσε ότι τα πρώτα συστήματα πολλαπλής εκτόξευσης πυραύλων M270 έφτασαν στην Ουκρανία, χωρίς να διευκρινίσει τη χώρα που τα χορήγησε.«Θα συνοδεύσουν τα HIMARS στο πεδίο της μάχης», έγραψε ο υπουργός Ολέκσι Ρεζνίκοφ στο Twitter, αναφερόμενος στα συστήματα που δώρησαν οι ΗΠΑ, τα οποία η Ουκρανία λέει ότι έχει χρησιμοποιήσει για να πλήξει ρωσικές αποθήκες πυρομαχικών και στρατώνες.Το Κίεβο έχει τονίσει ότι έχει βομβαρδίσειρωσικούς «στόχους υλικοτεχνικής στρατιωτικής στήριξης» τις τελευταίες εβδομάδες, πλήττοντας την επιθετική ικανότητα των ρωσικών δυνάμεων.Δίχως έλεος συνεχίζονται τα ρωσικά χτυπήματα στην Ουκρανία . Τουλάχιστονστην πόλη της κεντρικής Ουκρανίας Βινίτσια από πλήγμα ρωσικού πυραύλου κρουζ που εκτοξεύθηκε από υποβρύχιο στη Μαύρη Θάλασσα, δήλωσαν Ουκρανοί αξιωματούχοι.Πλάνα βίντεο και φωτογραφίες από την πόλη, που είναι μακριά από τις γραμμές του μετώπου, έδειξαν πυκνό μαύρο καπνό να υψώνεται από ένα πολυώροφο κτίριο έπειτα από ένα από τα πιο φονικά πλήγματα σε πολιτικό στόχο αφότου η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου.περιλαμβάνονται μεταξύ των νεκρών, δήλωσαν αξιωματούχοι.Ο ουκρανικός στρατός δήλωσε πως η Βινίτσια, μια πόλη 200 χλμ. νοτιοδυτικά του Κιέβου, επλήγη από τρεις ρωσικούς πυραύλους Καλίμπρ που εκτοξεύθηκαν από ένα υποβρύχιο που δεν κατονόμασε και πως οι ουκρανικές δυνάμεις κατέρριψαν άλλους δύο.Η αστυνομία δήλωσε πως από τους τραυματίες περίπου 50 φέρουν σοβαρά τραύματα και πως άλλοι 15 αγνοούνται. Παράλληλα, μόλις 6 από τους νεκρούς έχουν αναγνωριστεί και λαμβάνεται DNA από τους υπόλοιπους, ώστε να προχωρήσει η ταυτοποίησή τους.«Πύραυλοι κρουζ έπληξαν δύο κοινοτικές εγκαταστάσεις, σπίτια καταστράφηκαν, ένα ιατρικό κέντρο καταστράφηκε, αυτοκίνητα και τραμ τυλίχθηκαν στις φλόγες» δήλωσε ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.«Αυτή είναι πράξη ρωσικής τρομοκρατίας... 20 άνθρωποι έχουν πεθάνει μέχρι στιγμής», είπε σε μία εξ αποστάσεως ομιλία σε διεθνή διάσκεψη που αποσκοπεί στην άσκηση διώξεων για εγκλήματα πολέμου που διαπράχθηκαν στην Ουκρανία.Τοδεν έχει προσώρας σχολιάσει τις πληροφορίες από τη Βινίτσια. Η Ρωσία, που εισέβαλε στην Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου, αρνείται ότι στοχοποιεί αμάχους και υποστηρίζει πως οι δυνάμεις της δεν έχουν διαπράξει εγκλήματα πολέμου.Η αναπληρώτρια υπουργός Άμυνας Χάνα Μαλιάρ, σε ενημέρωση δημοσιογράφων στο Κίεβο, χαρακτήρισε την επίθεση «άλλο ένα αποδεικτικό στοιχείο για γενοκτονία». Ο υπουργός Εξωτερικών Ντμίτρο Κουλέμπα κατηγόρησε τη Ρωσία στο Twitter ότι διέπραξε «άλλο ένα έγκλημα πολέμου».Πύραυλος έπληξετου εννιαώροφου κτιρίου γραφείων "Yuvelirniy" γύρω στις 10.50 π.μ. ανέφερε η Κρατική Επιτροπή Εκτάκτων Καταστάσεων. Κοντινά κτίρια κατοικιών υπέστησαν ζημιές από το πλήγμα και ξέσπασε μεγάλη πυρκαγιά, ανέφερε.Υψηλόβαθμος αξιωματούχος της περιφερειακής υπηρεσίας εκτάκτων καταστάσεων δήλωσε πως δεν υπάρχουν πολλές πιθανότητες να βρεθούν περισσότεροι επιζώντες κάτω από τα ερείπια στη Βινίτσια, μια πόλη με πληθυσμό περίπου 370.000 κατοίκους πριν από την εισβολή της Ρωσίας.