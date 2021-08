Βρετανία – Μακελειό στο Πλίμουθ: Αυτός είναι ο δράστης – Πυροβόλησε πέντε άτομα και αυτοκτόνησε

στη νότια

Ο δράστης Jake Davison

Ένας άνδρας 23 ετών φέρεται να είναι ο δράστης της σοκαριστικής επίθεσης στο Πλίμουθπου είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο έξι ανθρώπων, μαζί με τον δολοφόνο.Ο ένοπλος που έσπειρε τον τρόμο και ύστερα έστρεψε το όπλο στον εαυτό του και αυτοκτόνησε, φέρεται να κατονομάστηκε ως Jake Davison. Αρκετοί μάρτυρες ανέφεραν ότι ο μαθητευόμενος χειριστής γερανού 23 ετών,Λέγεται μάλιστα ότι πυροβόλησε μέλη της δικής του οικογένειας πριν βγει στους δρόμους και ανοίξει πυρ εναντίον αγνώστων. Η μανία του άφησε το κορίτσι, δύο γυναίκες και δύο άνδρες νεκρούς, ενώ τα περισσότερα από τα θύματά του δεν πιστεύεται ότι ήταν γνωστά σε αυτόν. Δύο περιπατητές σκύλων ήταν μεταξύ αυτών που πυροβολήθηκαν.

Σύμφωνα με την dailymail μεταξύ των θυμάτων είναι η μητέρα του δράστη, ο αδερφός του και ενα κοριτσάκι πέντε ετών, ενώ απο τις σφαίρες του ένοπλου τραυματίστηκαν τουλάχιστον δυο ανθρωποί που είχαν βγάλει βόλτα τους σκύλους τους.



Χθες το βράδυ, ένοπλοι αστυνομικοί, η Μονάδα Αντιμετώπισης Επικίνδυνων Περιοχών (HART), η Πολεμική Αεροπορία της Εθνικής Αστυνομίας και περίπου τρία ασθενοφόρα του αεροσκάφους έσπευσαν στον τόπο του «σοβαρού και τραγικού περιστατικού μετά από αναφορές για «δυνατά κτυπήματα» και «πυροβολισμούς» αμέσως μετά τις 6 το απόγευμα.





BREAKING: A child is among six people dead in Plymouth following tonight's shooting https://t.co/jBrFXSenyK — Plymouth Live (@Plymouth_Live) August 12, 2021

Αυτόπτες μάρτυρες έχουν περιγράψει ότι είδαν τον ένοπλο ντυμένο στα μαύρα και στα γκρι και να κλωτσάει την πόρτα ενός σπιτιού και να ανοίγει πυρ στην περιοχή Κέιχαμ της πόλης, λίγο μετά τις 6 το απόγευμα χθες. Κουβαλούσε ένα πυροβόλο με πολλές κάννες και τον είδαν να φεύγει στο πίσω μέρος της ιδιοκτησίας και σε ένα πάρκο όπου φέρεται να έπεσε στους δύο περιπατητές σκύλων και άνοιξε πυρ. Το περιστατικό - το πρώτο στη Βρετανία που αφορούσε έναν «ενεργό σκοπευτή» εδώ και 11 χρόνια - ήταν τόσο σοβαρό που η υπουργός Εσωτερικών Πρίτι Πατέλ ενημερώνονταν τακτικά.



Πηγές ασφαλείας δήλωσαν ότι δεν αντιμετωπίζεται ως τρομοκρατικό περιστατικό. Ο 57χρονος Sharron Turner, ο οποίος ζει πίσω από τη σκηνή των πυροβολισμών, είπε ότι ένας ένοπλος «κλώτσησε» την μπροστινή πόρτα μίας μονοκατοικίας πριν πυροβολήσει μια νεαρή μητέρα και την κόρη της, η οποία ήταν περίπου πέντε ετών. «Ακούσαμε μια σειρά από δυνατά κτυπήματα που είπα ότι ακούγονταν σαν πυροβολισμοί», είπε η Miss Turner στους The Times. Στη συνέχεια, έτρεξε στο πάρκο και ακούστηκαν κι άλλες πυροβολισμοί. Άκουσα κάποιον να λέει ότι πυροβόλησε τον αδερφό του».







Μετά την επίθεση, ο ένοπλος διέφυγε μέσα από ένα πάρκο πίσω από το σπίτι στο Northdown Crescent και πυροβόλησε δύο περιπατητές σκύλων, υποστήριξε. Ενώ ο ντόπιος κάτοικος Μισέλ Αμπντουλάχ έγραψε: «Θλιβερή μέρα, ένας άνδρας πυροβόλησε όλη την οικογένειά του και έπειτα έφυγε τυχαία. Αστυνομία ακριβώς έξω από το σπίτι μου. Τρία ασθενοφόρα στο πάρκο έξω από τον πίσω κήπο μου». Χθες το βράδυ ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε στα κοινωνικά μέσα ενημέρωσης έδειξε ένα σώμα καλυμμένο με σεντόνι ξαπλωμένο στο πεζοδρόμιο, ενώ ένας ένοπλος αστυνομικός στεκόταν κοντά.



Ένας μάρτυρας είπε στη DailyMail: «ήμουν στο σπίτι του συντρόφου μου αφού πήγα στο γυμναστήριο. Ήμασταν στην κουζίνα του φτιάχνοντας μερικά σάντουιτς και ξαφνικά ακούσαμε φωνές που ακολουθούσαν κραυγές. «Πραγματικά δεν σκεφτήκαμε τίποτα, καθώς η περιοχή μπορεί να είναι θορυβώδης μερικές φορές. Αμέσως μετά ακούσαμε αυτό που νομίζαμε ότι ήταν ένα πυροτέχνημα και έτσι περπατήσαμε προς το μπροστινό μέρος του σπιτιού. «Στη συνέχεια είδαμε το σώμα του ένοπλου και τηλεφωνήσαμε στο 999».



Η υπουργός Εσωτερικών Πρίτι Πατέλ έγραψε στο Twitter: «Το περιστατικό στο Πλίμουθ είναι σοκαριστικό και οι σκέψεις μου είναι με τους πληγέντες».







The incident in Plymouth is shocking and my thoughts are with those affected.



I have spoken to the Chief Constable and offered my full support.



I urge everyone to remain calm, follow police advice and allow our emergency services to get on with their jobs. — Priti Patel (@pritipatel) August 12, 2021

Μαρτυρίες κάνουν λόγο για έναν ένοπλο με μαύρα ρούχα που πυροβολούσε αδιακρίτως



Μια αυτόπτης μάρτυρας, η Σάρον, που ζει κοντά στο Biddick Drive και δεν θέλησε να αποκαλύψει το επώνυμό της είπε στο BBC ότι αυτό που συνέβη ήταν «τόσο φρικτό και λυπηρό» και περιγράφει το σκηνικό που βίωσε.



"Ακούσαμε ουρλιαχτά και στη συνέχεια πυροβολισμούς στην αρχή τρεις με τέσσερις» είπε και συνέχισε «ήταν όταν ο ένοπλος κλώτσησε μια πόρτα σπιτιού και άρχισε να πυροβολεί αδιακρίτως. Έτρεξε από το σπίτι πυροβολώντας μερικούς ανθρώπους στο διπλανό πάρκο και συνέχισε μέχρι να φτάσει στην Royal Navy Avenue».



Ένας άλλος αυτόπτης μάρτυρας, ο Ρόμπερτ Πίνκερτον, είπε ότι ο άντρας ήταν ντυμένος όλος στα μαύρα και κρατούσε ένα κυνηγετικό όπλο, ενώ είδε τουλάχιστον μια νεκρή γυναίκα στο δρόμο.





⚠🇬🇧 | #VideosRED92 | #ReinoUnido | #Plymouth |



Más imágenes del tenso momento que se vivió tras un tiroteo con varias víctimas mortales en Plymouth, Reino Unido.



📲 Más info: https://t.co/SPQ4mFlYc9 pic.twitter.com/w37efXJExH — RED 92 (@RED92cadadiamas) August 12, 2021





Ο τοπικός βουλευτής Λουκ Πόλαρντ είπε ότι η κατάσταση "φαίνεται πραγματικά πολύ σοβαρή".



Αργότερα έγραψε στο Twitter: «Ενημέρωση: αναμένουμε την επιβεβαίωση του αριθμού των θυμάτων, αλλά αυτό μοιάζει με μια πολύ ζοφερή μέρα για την πόλη και την κοινότητά μας.



"Σας παρακαλώ, μπορώ να σας ζητήσω να σκεφτείτε τις οικογένειες και την κοινότητά μας και να μην μοιραστείτε εικόνες ή βίντεο οποιουδήποτε από τα θύματα. #Keyham."





Update: I know a lot of people are worried whether the shooting is now over. I’ve spoken with the Police again and to confirm it is now over but some victims are still being treated.



Please stay safe tonight, hug loved ones and keep the victims in your thoughts. #Keyham — Luke Pollard MP (@LukePollard) August 12, 2021





Ο Τζόνι Μέρσερ, τοπικός βουλευτής του Συντηρητικού Κόμματος, έγραψε στο Twitter: "Tο περιστατικό δεν σχετίζεται με τρομοκρατία, ούτε ο ύποπτος έχει τραπεί σε φυγή στο Πλίμουθ". Σύμφωνα με τον τοπικό βουλευτή το περιστατικό ήταν "σοβαρό και τραγικό".



"Είμαι ενήμερος για ένα σοβαρό και τραγικό περιστατικό που εκτυλίσσεται στο Πλίμουθ. Παρακαλώ υπακούστε σε όλες τις οδηγίες της αστυνομίας", ανέφερε στο Twitter ο Τζόνι Μέρσερ, τοπικός βουλευτής του Συντηρητικού Κόμματος.







Do not repost or share this video.



It’s not hard: think if it was your mum/dad/brother/sister involved.



Let’s see the best of our City tonight and think of the heroes in the emergency services dealing with it all and the families affected. 💔 https://t.co/9yYn21e8kd — Johnny Mercer (@JohnnyMercerUK) August 12, 2021



Λίγο πριν τις 10.00μ.μ. τοπική ώρα η τοπική αστυνομία αναφέρθηκε σε περιστατικό με πολλούς νεκρούς και τραυματίες.







Tweet 2 of 4

There have been a number of fatalities at the scene and several other casualties are receiving treatment.

A critical incident has been declared.

The area has been cordoned off and police believe the situation is contained. pic.twitter.com/4oRCTNh0Mx — Devon & Cornwall Police (@DC_Police) August 12, 2021



"Ανταποκρίθηκαμε στο περιστατικό με σημαντικό αριθμό πόρων, συμπεριλαμβανομένων ομάδων αντιμετώπισης επικίνδυνων περιοχών (HART), πολλών ασθενοφόρων, αερο-ασθενοφόρων, πολλών γιατρών και νοσηλευτών", ανακοίνωσε η South Western Ambulance Service, προσθέτοντας ότι θα παράσχει περισσότερη ενημέρωση αργότερα.



We are currently responding to an incident in #Plymouth.



We will provide updates here in due course. pic.twitter.com/vn0PjQ14hT — South Western Ambulance Service (@swasFT) August 12, 2021

Το SKy News ανέφερε ότι από το περιστατικό υπάρχουν πολλοί νεκροί.



Το ίδιο ρεπορτάζ επεσήμανε ότι το περιστατικό δεν σχετίζεται με τρομοκρατία και θεωρείται ότι το επεισόδιο έχει τεθεί υπό έλεγχο από τις αρχές.



Παράλληλα σε βίντεο από την περιοχή φαίνονται να έχουν προσεγγίσει και ελικόπτερα για τις πρώτες βοήθειες.







#UPDATE: Air ambulance on route and alot of armed police as major incident declared in #Plymouth pic.twitter.com/00GUy6Fzuo — Abhishek Saxena (@tagabhishek) August 12, 2021







BREAKING: Police confirm incident in Keyham, Plymouth. Neighbours report hearing gunfire. More: https://t.co/zBJlOUJFk9 pic.twitter.com/0oqVhkZojx — BBC Radio Devon (@BBCDevon) August 12, 2021





Ειδήσεις σήμερα: Φωτογραφία άρθρου: DailyMail