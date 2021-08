Βρετανία: Συναγερμός στο Πλίμουθ - Για περιστατικό με «αρκετούς νεκρούς και τραυματίες» μιλά η αστυνομία

The incident in Plymouth is shocking and my thoughts are with those affected.



I have spoken to the Chief Constable and offered my full support.



I urge everyone to remain calm, follow police advice and allow our emergency services to get on with their jobs. — Priti Patel (@pritipatel) August 12, 2021

Do not repost or share this video.



It’s not hard: think if it was your mum/dad/brother/sister involved.



Let’s see the best of our City tonight and think of the heroes in the emergency services dealing with it all and the families affected. 💔 https://t.co/9yYn21e8kd — Johnny Mercer (@JohnnyMercerUK) August 12, 2021

There have been a number of fatalities at the scene and several other casualties are receiving treatment.

A critical incident has been declared.

The area has been cordoned off and police believe the situation is contained. pic.twitter.com/4oRCTNh0Mx — Devon & Cornwall Police (@DC_Police) August 12, 2021

We are currently responding to an incident in #Plymouth.



We will provide updates here in due course. pic.twitter.com/vn0PjQ14hT — South Western Ambulance Service (@swasFT) August 12, 2021

#UPDATE: Air ambulance on route and alot of armed police as major incident declared in #Plymouth pic.twitter.com/00GUy6Fzuo — Abhishek Saxena (@tagabhishek) August 12, 2021

BREAKING: Police confirm incident in Keyham, Plymouth. Neighbours report hearing gunfire. More: https://t.co/zBJlOUJFk9 pic.twitter.com/0oqVhkZojx — BBC Radio Devon (@BBCDevon) August 12, 2021





Περιστατικό με πυροβολισμούς στο Πλίμουθ, στην Αγγλία προκάλεσε πολλά θύματα, μετέδωσε απόψε το δίκτυο SKY NEWS, χωρίς να αναφέρει τον ακριβή αριθμό των θυμάτων. Ωστόσο τα τοπικά μέσα ενημέρωσης έσπευσαν να μεταδώσουν ότι το συγκεκριμένο περιστατικόΗ υπουργός Εσωτερικών Πρίτι Πατέλ έγραψε στο Twitter: «Ο Τζόνι Μέρσερ, τοπικός βουλευτής του Συντηρητικού Κόμματος, έγραψε στο Twitter: "Tο περιστατικό δεν σχετίζεται με τρομοκρατία, ούτε ο ύποπτος έχει τραπεί σε φυγή στο Πλίμουθ". Σύμφωνα με τον τοπικό βουλευτή το περιστατικό ήταν"Είμαι ενήμερος για ένα σοβαρό και τραγικό περιστατικό που εκτυλίσσεται στο Πλίμουθ. Παρακαλώ υπακούστε σε όλες τις οδηγίες της αστυνομίας", ανέφερε στο Twitter ο, τοπικός βουλευτής τουΛίγο πριν τις 10.00μ.μ. τοπική ώρα η τοπική αστυνομία αναφέρθηκε σε περιστατικό με πολλούς νεκρούς και τραυματίες."Ανταποκρίθηκαμε στο περιστατικό με σημαντικό αριθμό πόρων, συμπεριλαμβανομένων ομάδων αντιμετώπισης επικίνδυνων περιοχών (HART), πολλών ασθενοφόρων, αερο-ασθενοφόρων, πολλών γιατρών και νοσηλευτών", ανακοίνωσε η, προσθέτοντας ότι θα παράσχει περισσότερη ενημέρωση αργότερα.Το SKy News ανέφερε ότι από το περιστατικό υπάρχουν πολλοί νεκροί.Το ίδιο ρεπορτάζ επεσήμανε ότι το περιστατικό δεν σχετίζεται με τρομοκρατία και θεωρείται ότι το επεισόδιο έχει τεθεί υπό έλεγχο από τις αρχές.Παράλληλα σε βίντεο από την περιοχή φαίνονται να έχουν προσεγγίσει και ελικόπτερα για τις πρώτες βοήθειες.