Φωτιά στο Μπόντρουμ: Κύμα δυσαρέσκειας κατά του Ερντογάν - Τούρκοι πολίτες ζητούν βοήθεια από γειτονικά κράτη

Μπροστά σε μια πρωτοφανή οικολογική καταστροφή βρίσκονται οι αρχές της Τουρκίας. Οι φωτιές που συνεχίζουν να καίνε σε πολλά σημεία της χώρας, έχουν εξοργίσει τους πολίτες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι εικόνες που μεταδίδουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν την απόλυτη καταστροφή με την αγωνία να κορυφώνεται.



Στο πλέον τουριστικό μέρος της Τουρκίας, το Μπόντρουμ, τουρίστες εκκενώνουν την περιοχή ακόμη και με βάρκες ενώ οι φλόγες είναι κυριολεκτικά μια ανάσα μακριά τους. Την ίδια ώρα, οι πολίτες είναι εξοργισμένοι με τον τρόπο που η κυβέρνηση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν διαχειρίζεται την κρίση



Είναι χαρακτηριστικό ότι έχουν δημιουργήσει μια δική τους έκκληση μέσα από το twitter ζητώντας ενίσχυση των πυροσβεστικών δυνάμεων από τις γειτονικές χώρες, μεταξύ των οποίων και την Ελλάδα. Ανάμεσα στους πολίτες είναι και ο ποδοσφαιριστής, Umut Nayir, που βρίσκεται στην Ουγγαρία εγκαλώντας την Τουρκική κυβέρνηση.



«Απελπισία, θυμός, πόνος, θλίψη ... Ενώ η ζωή είναι αρκετά σκληρή όταν νιώθεις έστω και ένα, τα ζούμε όλα αυτά τα συναισθήματα μαζί εδώ και πολύ καιρό. Αξίζουμε πραγματικά αυτό; Υπάρχει τέλος;»

Δείτε τα μηνύματα πολιτών:

«Αυτό είναι το Μπόντρουμ. Το μοιράζομαι γιατί νιώθω αβοήθητος. Η κυβέρνηση μοιάζει να έχει χάσει τον έλεγχο και η «υπερηφάνεια τους» δεν τους επιτρέπει να το παραδεχθούν.

This is Bodrum. I’m sharing it because I feel helpless. Our government appears to have lost control and they’re too “proud” to admit it. Perhaps foreign friends might offer the opposition municipalities some assistance, ideally planes? They’ll say yes. pic.twitter.com/EUemPQH7R2

This is Bodrum. We’re living in hell, says the mayor: “It’s not possible to put down the fires from the ground, and it’s too late to use firefighter planes or helicopters. We’re trying to protect residential areas. But we can do nothing to save the trees pic.twitter.com/gCr4PXQ6Sr