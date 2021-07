Γερμανία: Πνίγονταν στα υπόγεια των σπιτιών τους - Μετράνε νεκρούς, αναζητούν αγνοούμενους μέσα στις λάσπες

This drone footage shows the extent of damage caused by record rainfall in areas of Belgium and Germany. The torrential rain has caused river banks to burst and flood entire neighborhoods of certain cities. At least 42 people have died in Germany and dozens are still missing. pic.twitter.com/PXu8Xee1ay — NowThis (@nowthisnews) July 16, 2021

More than 60 people have died and dozens have been reported missing as severe flash flooding in Belgium and Germany turned streams and streets into raging torrents. https://t.co/Go0HgPeIAe pic.twitter.com/uSfvS1Agxs — ABC News (@ABC) July 15, 2021

NEW 🚨 About 60 dead, dozens missing, thousands out of power after devastating floods in Germany



pic.twitter.com/Th0grxZ2Aj — Insider Paper (@TheInsiderPaper) July 15, 2021

VIDEO: Heavy damage after fatal floods in Germany.



Massive flooding in western Germany has left dozens of people dead and caused significant damage pic.twitter.com/D7JVPbZUPm — AFP News Agency (@AFP) July 16, 2021





Αγωνία δίχως τέλος για τους χιλιάδες αγνοούμενους από τις φονικές πλημμύρες στη δυτική Γερμανία , που έπληξαν αργά το βράδυ της Τετάρτης τα κρατίδια Ρηνανία Παλατινάτο και Βόρεια Ρηνανία- Βεστφαλία.Από την πρώτη κιόλας στιγμή ταμέσα σε βάρκες έχουν αποδοθεί σ έναν τιτάνιο αγώνα, προκειμένου να καταφέρουν να εντοπίσουν όσο γίνεται περισσότερους ζωντανούς, καθώς ηφαίνεται ολοένα και να μεγαλώνει προκαλώντας ανατριχίλα. Σύμφωνα με δημοσιεύματα έχουν περάσει τους 120 αλλά ουδείς από τις αρχές μπορεί να δώσει ασφαλείς πληροφορίες.Σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις μόνο στην περιφέρεια Aρβάλειρ του κρατιδίου της Ρηνανίας – Παλατινάτο ο αριθμός των αγνοουμένων αγγίζει τoυςμε τις αρχές να θεωρούν σίγουρο πως οι περισσότεροι εξακολουθούν να είναι εγκλωβισμένοι μέσα σε υπόγεια και ισόγεια κτίρια.Ήδη υπάρχουν αναφορές πως πολλοί κάτοικοι στις πληγείσες περιοχές, σε μια προσπάθεια να πάρουν φεύγοντας κάποια από τα πολύτιμα αντικείμενα τους, ρίσκαραν την ζωή τους με αποτέλεσμα τα ορμητικά νερά να τους εγκλωβίσουν στα υπόγεια των σπιτιών τους,καθώς η δύναμη του νερού έφραξε την όποια έξοδο και άλλοι να είναι ηλικιωμένοι με κινητικά προβλήματα.Συγκλονίζει μαρτυρία που θέλει κάποιον από τους αγνοούμενους να μην τα κατάφερε και να παραμένει στο υπόγειο του σπιτιού του, καθώς την ώρα που στην περιοχή ηχούσαν οι σειρήνες που καλούσαν τον κόσμο ν απομακρυνθεί από την περιοχή, εκείνος αντί να τρέξει ναΣτις περιοχές της δυτικής Γερμανίας η καταστροφή είναι βιβλική με τις αρχές και τα σωστικά συνεργεία να θεωρούν πως τα χειρότερα μπορεί και να μην τα έχουν δει ακόμα, καθώς μόλις τα νερά υποχωρήσουν εντελώς τόσο από τους δρόμους που έχουν μετατραπεί σε λίμνες, όσο και μέσα από τα κτίρια που εξακολουθούν να είναι πλημμυρισμένα, τότε θα αποκαλυφθεί το μέγεθος της συμφοράς.Από την άλλη γίνεται λόγος πως οι κάτοικοι των κρατιδίων φαίνεται να είχαν προειδοποιηθεί εδώ και μέρες για τις έντονες βροχοπτώσεις, που θα έπλητταν τις περιοχές τους, ωστόσο άλλοι φοβήθηκαν και εγκατέλειψαν τα σπίτια, ενώ άλλοι δεν μπορούσαν να φανταστούνΌπως εξήγησε στοο Βαγγέλης Φιρινίδης, με καταγωγή από την Δράμα, που εδώ και πέντε χρόνια διατηρεί ελληνική επιχείρηση στην περιοχή Μπαντ Νόιεναρ-Αρβάιλερ της Δυτικής Γερμανίας ολόκληρη η περιοχή είναι λες και έχει πνιγεί μετά το τσουνάμι που προκλήθηκε από την κατάρρευση του φράγματος στο Άλτεναρ: «Η κατάσταση είναι τραγική, δυστυχώς ο αριθμός των νεκρών ολοένα και ανεβαίνει, με τους αγνοούμενους να εξακολουθούν να είναι χιλιάδες, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις. Από τις πλημμύρες έχουν καταστραφεί τα πάντα, έχουν σπάσει δρόμοι, μαγαζιά έχουν ισοπεδωθεί, είναι δραματική η κατάσταση. Είναι λες και το φαινόμενο που έπληξε την περιοχή έμοιαζε με τσουνάμι», ανέφερε ο Έλληνας επιχειρηματίας και πρόσθεσε :«Υπερχείλισε ο Ρήνος ποταμός και πολλά παρακλάδια του. Άρχισε να βρέχει εδώ και μέρες με αποτέλεσμα να σπάσει ένα φράγμα στο Άλτεναρ. Έτσι από την πίεση του νερού και την έντονη βροχή έγινε ό,τι έγινε. Με το που έσπασε το φράγμα αν και βρίσκεται σε άλλη περιοχή άρχισαν να ηχούν παντού σειρήνες λες και είχαμε πόλεμο. Με το που ξεκίνησε η υπερχείλιση χρειάστηκαν λίγα μόλις λεπτά για να περάσει το νερό στους παραποτάμους. Εδώ η καταστροφή σημειώθηκε λίγο αργότερα ξημερώματα Πέμπτης γύρω στις».Σύμφωνα με τον Βαγγέλη Φιρινίδη οι αρχές τους είχαν προειδοποιήσει εδώ και λίγες ημέρες πως η περιοχή θα πλήττονταν από τριήμερες βροχοπτώσεις, ωστόσο κανένας δεν περίμενε αυτό που θα συνέβαινε: «Μας είχαν ενημερώσει πως έρχεται ένα τριήμερο με έντονες βροχοπτώσεις αλλά μέχρι εκεί. Κανένας δεν περίμενε την εξέλιξη αυτή. Μιλάμε για μια φυσική καταστροφή, η οποία. Το νερό στα ισόγεια έχει φτάσει στα δυο μέτρα για τα υπόγεια δεν γίνεται λόγος, τα συνεργεία βγάζουν συνεχώς νερό από παντού με σωλήνες. Οι δρόμοι έχουν πάνω από ένα μέτρο νερό, το οποίο δεν είναι στάσιμο αλλά ορμητικό».Ανάμεσα στους νεκρούς και τους αγνοούμενους: «Ο κόσμος δεν κατάφερε να σωθεί, μιλάμε για ηλικιωμένους περισσότερο με σοβαρά κινητικά προβλήματα. Όσοι έμεναν κοντά στο ποτάμι σε ισόγεια και υπόγεια, δυστυχώς δεν τα κατάφεραν. Εδώ το Αρβάιλερ είναι γνωστό για τις κλινικές και τους γιατρούς του. Zουν πολλοί υπερήλικες αυτό είναι κυρίως το προφίλ των νεκρών και αγνοουμένων».Ολόκληρη περιοχή, ενώ κανένας δεν ξέρει με σιγουριά ποτέ θα αποκατασταθούν οι ζημιές :«Από χθες δεν έχουμε ρεύμα και θεωρώ ότι θα πάρει μέρες μέχρι να αποκατασταθούν οι βλάβες γιατί όλες οι κεντρικές γεννήτριες που τροφοδοτούν με ρεύμα την περιοχή ακόμα είναι κάτω από το νερό βυθισμένες. Κανένας δεν ξέρει πότε θα έρθει με σιγουριά. Το νερό ήταν κομμένο, αλλά σταδιακά το ανοίγουν και το κλείνουν. Όλη οι κάτοικοι της πόλης κάθε φορά που έρχεται το νερό, είναι μ ένα λάστιχο στο χέρι καθαρίζουν τις λάσπες, γι αυτό και δεν έχει πίεση».Λίγοι οι Έλληνες που ζουν στην περιοχή: «Ελάχιστοι είμαστε οι Έλληνες που ζούμε εδώ, άλλους τους είδα από κοντά με άλλους μιλήσαμε. Με όσους επικοινώνησα όλοι είναι καλά στην υγεία τους δεν ξέρω κάτι περισσότερο».