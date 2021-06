ΗΠΑ: Το ζεύγος Μπάιντεν ανακοίνωσε τον θάνατο του σκύλου τους Τσαμπ

Ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν και η Πρώτη Κυρία Τζιλ Μπάιντεν ανήγγειλαν τον θάνατο του σκύλου τους Τσαμπ, «μόνιμου και αγαπημένου συντρόφου» επί 13 χρόνια.



«Στις χαρούμενες στιγμές μας και στις ημέρες της μεγαλύτερης λύπης, ήταν εκεί μαζί μας, ευαίσθητος σε κάθε ανείπωτο συναίσθημα και συγκίνηση. Αγαπάμε το γλυκό , καλό μας αγόρι και θα μας λείπει για πάντα», αναφέρεται στην ανακοίνωση των Μπάιντεν.

Our family lost our loving companion Champ today. I will miss him. pic.twitter.com/sePqXBIAsE