Ισημερινή Γουινέα: 15 νεκροί και 500 τραυματίες από εκρήξεις σε στρατόπεδο-Δείτε βίντεο

There has been four bombs detonated in Bata, Equatorial Guinea since 2pm today 7/03/2021 NOBODY IS TALKING ABOUT IT!! pic.twitter.com/LYilJtPoFw — i s a b e l l a 🐉 (@isabell_afriend) March 7, 2021

🚨 - BREAKING NEWS: Multiple explosions have rocked the capital of Bata In Guinea. Widespread damage. Internet & Power is down over a large area. pic.twitter.com/okhLxW2Gu0 — Najimus (@Najimus2) March 7, 2021

JUST IN - Equatorial Guinea's largest city #Bata rocked by several massive explosions.pic.twitter.com/uhVaZ1g1BH — Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) March 7, 2021





Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Τουλάχιστον 15 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 500 τραυματίστηκαν σήμερα στιςπου οφείλονταν σε "αμέλεια", οι οποίες κατέστρεψαν ένα στρατόπεδο και τις γύρω συνοικίες στην, ανακοίνωσε ο πρόεδρος της χώρας ΤεοντόροΤέσσερις ισχυρές εκρήξεις ισοπέδωσαν κτίρια αυτής τηςστη, την οικονομική πρωτεύουσα, και αμέτρητα σπίτια περιμετρικά αυτής. Πρόκειται για "ατύχημα που οφείλεται στην αμέλεια της μονάδας που είναι υπεύθυνη για την αποθήκευση των εκρηκτικών, του δυναμίτη και των πυρομαχικών, των οποίων οι εκρήξεις προκάλεσαν τον θάνατο 15 ανθρώπων και τον τραυματισμό περισσότερων από 500", δήλωσε ο αρχηγός του κράτους σε ανακοίνωση που ανέγνωσε στο κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο TVGE.