Ενθουσιασμός σε όλο τον κόσμο για την εκτόξευση της ιδιωτικής επανδρωμένης πτήσης στο διάστημα

#BREAKING President Donald Trump on SpaceX launch: 'It's incredible' https://t.co/LWQDe7GA55 — AFP news agency (@AFP) May 30, 2020

SpaceX launches Nasa astronauts into orbit for first time pic.twitter.com/gyVjUiHOC3 — The Independent (@Independent) May 30, 2020

"3, 2, 1, 0... lift-off!" 🚀



Nasa and Elon Musk's Space X CrewDragon spacecraft makes history with a successful launch from the Kennedy Space Center, Florida



It’s the first private space vehicle to take astronauts into orbithttps://t.co/r1naBtOJ96 pic.twitter.com/TwDQE1TT5t — BBC News (World) (@BBCWorld) May 30, 2020

A SpaceX rocket and spacecraft carrying two NASA astronauts soared into outer space Saturday — marking the first time humans have traveled into Earth's orbit from US soil in nearly a decade. https://t.co/bgpS3EZe3Z pic.twitter.com/h7mRbqibif — CNN International (@cnni) May 30, 2020

#SpaceX rocket successfully takes off on historic flight



Falcon 9 rocket lights its engines; astronauts Bob Behnken and Doug Hurley now soaring into upper atmospherehttps://t.co/DMivbddvHy pic.twitter.com/X8EVr03bbx — ANADOLU AGENCY (ENG) (@anadoluagency) May 30, 2020

🚀 T-minus 30 minutes until @NASA launches its first @SpaceX crewed mission from the U.S. https://t.co/5ZK3O8wWix — Reuters (@Reuters) May 30, 2020

BREAKING: NASA astronauts blast off into space on a SpaceX rocket, heralding a new era in human spaceflight. Check here for updates: https://t.co/9yJg6PEckv — The Associated Press (@AP) May 30, 2020

Billy Corgan makes history as the first musician in space #SpaceX pic.twitter.com/uuZWy9eJKm — Tyler Zupan (@tzupes) May 30, 2020

Can you imagine, you only need 1-2 mins to leave the earth! 😂 BTW goodluck and congrats for us who celebrate this one today 🎉 #SpaceX pic.twitter.com/2QRnpQS0bI — buzz🚀 (@darativan) May 30, 2020

Falcon 9 Booster Landing on a Ship. 😱😱 Mr Stark are you seeing this? #LaunchAmerica #SpaceX pic.twitter.com/gP9XLO3AyM — Arpan Vadhera (@ArpanVadhera) May 30, 2020

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

«3, 2, 1, 0... απογείωση!», οι λέξεις που ηχούν πριν από την ιστορική στιγμή της εκτόξευσης του πυραύλου Falcon 9 της εταιρείεας Space X του Έλον Μασκ. Το γεγονός αποτελεί πρώτη είδηση στα μεγαλύτερα ειδησεογραφικά πρακτορεία, με το βίντεο από την εκτόξευση να κόβει την ανάσα και το παραλήρημα ενθουσιασμού να είναι εμφανές στα κοινωνικά δίκτυα.Τα πρώτα λεπτά της πτήσης εκτυλίχθηκαν χωρίς προβλήματα, σύμφωνα με την απευθείας αναμετάδοση της αποστολής της NASA. Ο πρώτος όροφος του πυραύλου αποκολλήθηκε όπως ήταν προγραμματισμένο έπειτα από, καθώς ο πύραυλος πετούσε με ταχύτητα 4000χλμ/ώρα, ενώ οεξακολουθούσε να προωθεί την κάψουλαπρος τον προορισμό της, τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό.σχολιάζοντας την εκτόξευση έγραψε στο Twitter: «».Η εταρεία SpaceX του επιχειρηματία Έλον Μασκ έφερε σε πέρας την πρώτη επανδρωμένη αποστολή στο Διάστημα από αμερικανικό έδαφος τα τελευταία δέκα χρόνια.Η πρώτη απόπειρα, την περασμένη Τετάρτη, αναβλήθηκε λόγω καιρικών συνθηκών. Οι υπεύθυνοι της αποστολής ακύρωσαν την αντίστροφη μέτρηση μόλις 17 λεπτά πριν ανάψουν οι κινητήρες του πυραύλου Falcon 9 στο Διαστημικό Κέντρο Κένεντι, στη Φλόριντα.Η εκτόξευση ήταν προγραμματισμένη για τις 22:22 ώρα Ελλάδος από την ιστορική πλατφόρμα 39Α, η οποία έχει παραχωρηθεί από τη NASA στην SpaceX. Από αυτή είχαν απογειωθεί ο Νιλ Αρμστρονγκ και η πλειοψηφία των αποστολών του προγράμματος «Απόλλων» για τη Σελήνη.Μέσα στην κάψουλα Crew Dragon βρίσκονται οι βετεράνοι αστροναύτες Μπομπ Μπένκερ και Νταγκ Χάρλι.Προορισμός είναι ο Διεθνής Διαστημικός Σταθμός (ISS) όπου οθα παραμείνουν για ένα χρονικό διάστημα 1-4 μηνών προτού επιστρέψουν με το Crew Dragon στη Γη.έχει ξαναεπισκεφθεί τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό το Μάρτιο του 2019, χωρίς πλήρωμα. Η αποστολή Demo-1 ολοκληρώθηκε με επιτυχία με την επιστροφή της κάψουλας, αποδεικνύοντας ότι βρίσκεται σε επιχειρησιακή ετοιμότητα.